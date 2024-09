Découvrez de plus près Aspera Streaming

La technologie de streaming d’Aspera est une alternative révolutionnaire pour le transfert sans erreur de flux de données importants et de vidéos, quel que soit le débit, sur n’importe quelle distance sur un Internet non géré, avec un temps de latence proche de zéro. Basée sur IBM Aspera FASP, cette technologie permet de fournir des flux d’octets totalement fiables, dans le bon ordre, pour des flux en direct et des fichiers de plus en plus volumineux sur des réseaux IP de base, à l’aide de la nouvelle architecture de streaming.