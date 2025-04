Partage de fichiers conforme à la loi HIPAA

Pour accélérer la recherche et améliorer les soins aux patients, votre organisation a besoin d'un échange rapide et sécurisé de gros volumes de fichiers, dont beaucoup contiennent des informations sensibles sur les patients. Cependant, les méthodes traditionnelles d'envoi de fichiers - de la salle d'examen au cabinet médical, à l'installation de recherche et partout entre les deux - sont lentes, inefficaces et présentent des risques de sécurité aux conséquences graves.

IBM Aspera est un logiciel de transfert de données ( suite ) qui permet de déplacer rapidement et en toute sécurité des ensembles de données volumineux, quelles que soient les conditions du réseau. IBM Aspera offre les logiciels côté serveur et côté client nécessaires pour envoyer des fichiers à une vitesse maximale.