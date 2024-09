Orchestrer les cycles de vie, les workflows, l’intégration et la distribution du contenu.



IBM Archive and Essence Manager (AREMA) est une solution idéale pour les clients qui gèrent des référentiels de contenu volumineux et qui ont besoin d’un environnement flexible intégrant plusieurs outils et services dans le cloud et sur site. AREMA est une solution sophistiquée et multifonctionnelle qui améliore l’agilité et la vitesse des workflows basés sur des fichiers.