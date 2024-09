Systems Design Rhapsody - Architect for Software est un environnement de développement basé sur des modèles pour la conception de logiciels intégrés qui aide à améliorer la productivité, la réutilisation et la cohérence avec la visualisation de logiciels. Il prend en charge des normes industrielles telles que UML, SysML, AUTOSAR et UPDM et vous permet de capturer visuellement des applications pour automatiser les tâches de codage manuel et communiquer les conceptions. L'environnement de programmation visuelle intègre des fonctions de conception et de développement, et facilite la collaboration en équipe pour des résultats meilleurs et plus rapides. Vous pouvez améliorer la productivité du développement, réduire les coûts grâce à la réutilisation des actifs et obtenir des niveaux de cohérence plus élevés dans les conceptions.