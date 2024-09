Donner aux entreprises l'accès à un écosystème de défense collaborative IBM Security App Exchange est un écosystème qui vous aide à étendre les capacités des solutions de sécurité IBM avec une multitude d’applications et de modules complémentaires prêts à être installés par IBM et nos partenaires du programme Technology Appliance. La plateforme collaborative permet à un client,—un développeur ou un partenaire commercial IBM—de partager et d'installer des applications, des extensions d'applications de sécurité et des améliorations des solutions IBM Security. Avec IBM Security App Exchange, votre entreprise peut : Améliorer l'efficacité et les performances de vos solutions de sécurité avec des applications prêtes à l'installation

Améliorer l'intégration et le partage des données entre les produits de sécurité

Partager les bonnes pratiques et apprendre des autres Rapport X-Force Threat Intelligence Index 2024 Le vol et les fuites de données ont représenté 32 % de l’impact des cyberattaques en 2023. Consultez le nouveau rapport pour savoir comment protéger au mieux vos collaborateurs et vos données. Surveillez et sécurisez les données dans le cloud hybride

Applications partenaires proposées Dans l'App Exchange, tout commence par la collaboration. Voici quelques-unes des organisations participant à IBM Security App Exchange.

AWS En savoir plus sur AWS Cisco En savoir plus sur Cisco Crowdstrike En savoir plus sur Crowdstrike Proofpoint En savoir plus sur Proofpoint