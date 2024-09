Webinaire Les dernières tendances et pratiques en matière d’API : informations d’IBM et de Gartner Découvrez les récents changements dans la création et la gestion des API, ainsi que la façon dont des organisations telles qu’IBM répondent à ces tendances grâce aux innovations de nouveaux produits et à des partenariats qui aident les clients à tirer le meilleur parti de leurs API.

Webinaire Test d’API : améliorer la qualité, la cohérence et la productivité des développeurs Découvrez comment livrer des API de meilleure qualité et plus fiables tout en vous adaptant à l’évolution des besoins de l’entreprise, et apprenez à appliquer l’IA et l’automatisation pour simplifier et accélérer les tests d’API pendant le cycle de vie de la conception et de la production.

Webinaire API Security : Protégez vos API contre l’évolution des menaces Une démonstration sur la façon d’appliquer l’automatisation et le machine learning pour identifier les API non gérées et potentiellement non sécurisées, évaluer les API pour repérer les erreurs de configuration et les vulnérabilités et détecter et bloquer le trafic malveillant en temps réel.

Webinaire KPI pour les API : Obtenez une visibilité en temps réel sur vos API grâce à des analyses complètes Apprenez à utiliser des tableaux de bord pré-créés pour exploiter facilement les données de votre API afin d’obtenir des informations sur l’état général du système et l’optimisation de l’API. Analysez les aspects techniques de l’optimisation des API et son impact sur l’entreprise, en identifiant par exemple les clients qui les utilisent et le chiffre d’affaires qu’elles génèrent. Découvrez les causes de problèmes spécifiques tels que la latence et les erreurs associées à l’API.

Webinaire Impliquer votre communauté API : les bonnes pratiques autour du Portail de développement Découvrez comment tirer le meilleur parti de vos API en les mettant facilement à la disposition des développeurs internes et externes. Créez ensuite un portail de développement à votre image doté de capacités d’intégration rapide et de découverte des API, ainsi que d’une communauté pour interagir avec vos API.