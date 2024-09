Fonctionnement des outils de développement d’IBM API Connect

Facilité d’installation et de configuration Les outils de développement d’IBM API Connect sont fournis sous forme de fichiers exécutables : aucune installation complexe n’est donc nécessaire. Il vous suffit de télécharger et d’extraire le programme d’installation pour commencer à utiliser les outils. Les programmes d’installation sont disponibles pour Mac, Windows et Linux. Si vous avez sélectionné l’interface de ligne de commande et l’interface graphique utilisateur API Designer, elles sont installées sur votre système local. Comment installer les outils de développement

Un outil de ligne de commande puissant Les outils de développement d’IBM API Connect fournissent un outil de ligne de commande, apic, qui permet d’effectuer toutes les tâches IBM API Connect. Vous pouvez également utiliser l’interface de ligne de commande pour automatiser les tâches dans le cadre de votre processus DevOps ainsi que les tâches de script pour un pipeline d’intégration et de développement continus (CICD). Comment utiliser l'outil de ligne de commande d'IBM API Connect