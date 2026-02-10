IBM AI Optimizer for Z offre une inférence d’IA haute performance et basée sur des politiques directement sur IBM Z, conçue pour répondre aux exigences de l’IA générative à l’échelle de l’entreprise. Alimentée par l’IBM Spyre Accelerator, la solution apporte une exécution des modèles à faible latence, à haut débit et dotée de capacités de sécurité avancées, sur la plateforme qui exécute les workloads les plus critiques au monde.

Alors que l’IA générative redéfinit les stratégies métier, les entreprises qui s’appuient sur IBM Z font face à une exigence claire : dimensionner l’IA de manière efficace et sécurisée, sans explosion des coûts d’infrastructure. AI Optimizer for Z 2.1 répond à cet enjeu en optimisant l’inférence là où les données et les transactions sont déjà actives (sur Z), réduisant ainsi le délai de création de valeur tout en éliminant les inefficacités qui freinent l’adoption de l’IA.

AI Optimizer for Z est disponible en deux éditions : Advanced et Essentials.

AI Optimizer for Z 2.1 Essentials étend les capacités d’automatisation grâce à l’automatisation transparente de l’installation d’IBM watsonx Assistant for Z 3.1 et d’IBM Software Hub 5.2.