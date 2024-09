Comme nous l’avons annoncé dans notre précédente notification datée du 31 janvier 2018, IBM migre vers un nouveau système d’achat pour les biens et services. Cette transformation sera menée à bien selon une approche progressive.

En savoir plus sur cette initiative :



Que signifie cette transformation pour votre entreprise ?

Pour continuer à traiter avec IBM, il vous faut rejoindre Ariba Network. Vos bons de commande, confirmations de commande, avis d’expédition et factures seront transmis par l’intermédiaire de cette plateforme qui offre de nombreux avantages, notamment la livraison des bons de commande en temps réel, l’utilisation de catalogues en ligne et l’automatisation des factures, lorsque la législation du pays en question l’autorise.

Cette initiative a-t-elle un coût ?Il n’y a aucuns frais d’inscription. En outre, tous les frais liés aux transactions effectuées entre votre entreprise et IBM via Ariba Network sont automatiquement pris en charge par IBM. Toutefois, selon l’utilisation que vous faites de votre compte pour traiter avec d’autres clients, des frais peuvent s’appliquer. Pour en savoir plus sur les frais éventuellement applicables avec d’autres clients, veuillez consulter la page Abonnements et tarification SAP Ariba.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Dans les prochains jours, Ariba vous enverra des communications et des instructions pour rejoindre le réseau. Vous devrez notamment établir une relation commerciale avec IBM et configurer votre compte. Nous vous remercions de bien vouloir traiter rapidement toutes les demandes concernant cette initiative (dans un délai de cinq jours ouvrables). Nous prévoyons le déploiement des nouveaux processus d’achats d’IBM basés sur Ariba au T2 2018.

Si vous avez des questions, contactez-nous.

Nous vous remercions de votre soutien et nous nous réjouissons de la poursuite de cette relation fructueuse.



Cordialement,

Équipe d’enrôlement des fournisseurs

IBM Global Procurement