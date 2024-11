Postes et associations

IBM Government and Regulatory Affairs est une division de l’entreprise intégrée à l’échelle internationale, chargée de gérer les questions de politique publique et les relations gouvernementales dans le monde entier. Avec des ressources dédiées en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie, le service IBM Government and Regulatory Affairs poursuit des objectifs mutuels de cohérence mondiale et de pertinence locale afin de soutenir la croissance et les opérations métier d’IBM.

IBM Government and Regulatory Affairs travaille avec les administrations publiques sur des questions économiques, gouvernementales et sociétales clés, les aidant à résoudre les problèmes et à créer des stratégies pour l’avenir. Reportez-vous à la section suivante pour obtenir un aperçu des principales positions de principe d’IBM.