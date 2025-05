IBM Maximo Application Suite est la solution EAM de pointe pour gérer les actifs critiques, réduire les temps d’arrêt et améliorer l’efficacité opérationnelle. S’appuyant sur des décennies d’expertise, Maximo assure une gestion complète des actifs, de l’achat à la maintenance, en passant par la mise hors service. Cette gestion complète du cycle de vie permet d’optimiser les actifs tout au long de leur durée de vie.

Maximo s’appuie sur IBM watsonx pour améliorer la gestion des actifs avec une IA conversationnelle et générative. Cela permet aux utilisateurs d’extraire et de résumer rapidement les données des actifs, de prendre des décisions plus rapides et mieux informées, et de rationaliser les workflows pour une maintenance et des opérations plus intelligentes et plus efficaces.