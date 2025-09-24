Opérations métier

Pourquoi le moment est idéal pour se lancer dans la cybersécurité ?

Auteur

Rav Ahuja

Global Program Director, Skills Network and Partnerships

IBM

De la sécurisation des déploiements de code et de cloud à la lutte contre les attaques par hameçonnage et les ransomwares, la cybersécurité est aujourd’hui un domaine prioritaire dans le secteur de la technologie.

Selon le rapport sur les compétences professionnelles 2025 de Coursera, la demande de compétences telles que la gestion des menaces, la réponse aux incidents et la sécurité des réseaux est en hausse, en raison d’une augmentation de 71 % des cyberattaques par rapport à l’année précédente et d’une pénurie de 5 millions de professionnels qualifiés en cybersécurité, un chiffre vertigineux. Il s’agit d’une opportunité exceptionnelle sur un marché extrêmement porteur, marqué par un contexte d’urgence.

En évoluant dans la cybersécurité, vous pouvez contribuer à défendre le monde numérique tout en étant bien payé. Les salaires médians aux États-Unis sont d’environ 112 000 USD pour les analystes et les pirates éthiques, et les professionnels expérimentés dépassent souvent les 120 000 USD (Lightcast, Cybersecurity Analyst Job Postings, 2024).

Que font les professionnels de la cybersécurité ?

Les professionnels de la cybersécurité sont la première ligne de défense contre la cybercriminalité. Ils ne sont pas seulement des experts technologiques, ce sont des pourvoyeurs de solutions aux problèmes, qui pensent comme des pirates afin d’anticiper les menaces et empêcher les dommages. Voici quelques-uns des profils très recherchés en matière de cybersécurité :

  • Les analystes de cybersécurité surveillent, détectent, enquêtent et réagissent aux événements de sécurité. Ils contribuent à protéger les actifs numériques d’une entreprise en analysant les données de sécurité, en gérant les vulnérabilités et en recommandant des mesures de protection pour réduire les risques.
  • Pour mettre en œuvre et gérer des solutions de sécurité, les spécialistes de la cybersécurité vont au-delà des analyses. Ils travaillent avec des cadres des exigences, conçoivent des stratégies et supervisent souvent les efforts visant à sécuriser les réseaux, les systèmes et les données contre des menaces en constante évolution.
  • Les pirates éthiques/testeurs d’intrusion testent de manière proactive les systèmes pour détecter les faiblesses en simulant des cyberattaques. Ils utilisent des outils open source pour découvrir les vulnérabilités, signaler leurs conclusions et aider les entreprises à renforcer leurs défenses avant que de véritables pirates ne puissent les exploiter.

Alors que la demande mondiale explose et que des millions de postes restent à pourvoir, la cybersécurité continue d’apparaître comme un domaine professionnel très rémunérateur et porteur d’avenir.

Lancez -vous dans le domaine de la cybersécurité avec ces 3 programmes IBM

IBM propose 3 programmes passionnants sur Coursera pour vous accompagner dans le domaine de la cybersécurité. Voici quelques recommandations :

Découvrons ces programmes qui permettront de vous aider à envisager une nouvelle carrière ou à évoluer dans votre parcours professionnel.

Lancez-vous dans la cybersécurité avec le certificat IBM Cybersecurity Analyst Professional

De la gestion des vulnérabilités des bases de données à la réalisation d’analyses légales et à la réponse aux incidents, le certificat pratique IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate couvre tous les éléments essentiels (pas d’expérience requise). Vous pourrez acquérir une expérience sur le terrain en :

  • Repérant et évaluant les faiblesses de sécurité grâce à des tests d’intrusion et à une analyse des menaces.
  • Étudiant la manière dont les systèmes restent sécurisés et conformes à l’aide de cadres des exigences et d’architectures de sécurité.
  • Comprenant les éléments fondamentaux des systèmes informatiques sécurisés avec les bases de la sécurité des systèmes d’exploitation et des réseaux.
  • Utilisant les mêmes outils de cybersécurité que ceux utilisés par les professionnels du secteur.
  • Renforçant l’efficacité grâce à des techniques d’IA générative adaptées aux analystes de cybersécurité.

Inscrivez-vous à la certification professionnelle IBM Cybersecurity Analyst dès aujourd’hui et devenez analyste de cybersécurité en seulement 4 mois.

Obtenez des connaissances en cybersécurité garanties par une certification professionnelle IBM et ISC2 Cybersecurity Specialist Professional Certificate

Le certificat professionnel IBM et ISC2 Cybersecurity Specialist est un moyen rapide et pratique d’acquérir les compétences professionnelles recherchées par les employeurs. En moins de 4 mois, vous pouvez construire une base solide dans le domaine de la sécurité des informations et lancer votre carrière en tant que spécialiste de la cybersécurité, sans aucune expérience préalable requise. Vous apprendrez à :

  • Les compétences de base en matière de cybersécurité pour vous préparer à votre premier rôle, ainsi que la préparation de l’examen de certification en cybersécurité (CC) ISC2.
  • Les bases de l’informatique, notamment l’infrastructure, les systèmes d’exploitation, les réseaux, les applications, les données et le matériel.
  • Les menaces courantes, notamment les logiciels malveillants, les violations, l’hameçonnage et l’ingénierie sociale, et savoir comment les prévenir.
  • Des exercices pratiques avec des outils et des techniques utilisés par les spécialistes de la cybersécurité d’aujourd’hui.

Que vous changiez de carrière ou que vous débutiez, ce programme vous permettra d’acquérir des compétences pratiques et des références très recherchées pour vous démarquer sur le marché de l’emploi du secteur de la cybersécurité.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui au programme de certification professionnelle IBM et ISC2 Cybersecurity Specialist et épanouissez-vous dans une carrière en matière de spécialiste de la cybersécurité.

Devenez un cyberdéfenseur avec le certificat professionnel IBM Ethical Hacking with open source Tools

Acquérez une expérience pratique des outils et techniques réels que les hackers éthiques utilisent pour découvrir et corriger les vulnérabilités. Le certificat professionnel IBM Ethical Hacking with Open Source Tools de niveau intermédiaire vous permet d’ accéder rapidement au monde des tests d’intrusion et des opérations de cybersécurité. Vous apprendrez à :

  • Développer des compétences concrètes avec des outils open source comme Kali Linux, Wireshark, Metasploit et OpenVAS
  • Adopter des techniques de piratage éthique dans des environnements sûrs et contrôlés.
  • Simuler des cyberattaques pour identifier les faiblesses et développer des stratégies d’atténuation.
  • Apprendre des pratiques de divulgation responsables pour signaler les vulnérabilités de la manière appropriée.
  • Programme en 1 mois : idéal pour les professionnels de la technologie ayant déjà des connaissances en informatique ou une expérience antérieure en cybersécurité

Commencez votre parcours de piratage éthique dès aujourd’hui avec le certificat professionnel IBM Ethical Hacking with Open Source Tools et franchissez une nouvelle étape dans votre carrière dans le domaine de la cybersécurité.

Prêt à construire votre avenir dans le domaine de la cybersécurité ?

Que vous débutiez tout juste votre parcours ou que vous cherchiez à vous familiariser avec des outils avancés et des références reconnues dans le secteur, IBM propose un programme adapté à vos objectifs. Chaque certificat professionnel est conçu pour vous doter des compétences pratiques, des outils et de la confiance nécessaires pour accéder à l’une des carrières technologiques les plus en vogue actuellement.

Découvrez le programme qui vous convient, et commencez à vous former dès aujourd’hui sur Coursera :

Certificat professionnel IBM Cybersecurity Analyst

Certificat professionnel IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist

Certificat professionnel IBM Ethical Hacking with Open Source Tools

