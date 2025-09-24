De la sécurisation des déploiements de code et de cloud à la lutte contre les attaques par hameçonnage et les ransomwares, la cybersécurité est aujourd’hui un domaine prioritaire dans le secteur de la technologie.
Selon le rapport sur les compétences professionnelles 2025 de Coursera, la demande de compétences telles que la gestion des menaces, la réponse aux incidents et la sécurité des réseaux est en hausse, en raison d’une augmentation de 71 % des cyberattaques par rapport à l’année précédente et d’une pénurie de 5 millions de professionnels qualifiés en cybersécurité, un chiffre vertigineux. Il s’agit d’une opportunité exceptionnelle sur un marché extrêmement porteur, marqué par un contexte d’urgence.
En évoluant dans la cybersécurité, vous pouvez contribuer à défendre le monde numérique tout en étant bien payé. Les salaires médians aux États-Unis sont d’environ 112 000 USD pour les analystes et les pirates éthiques, et les professionnels expérimentés dépassent souvent les 120 000 USD (Lightcast, Cybersecurity Analyst Job Postings, 2024).
Les professionnels de la cybersécurité sont la première ligne de défense contre la cybercriminalité. Ils ne sont pas seulement des experts technologiques, ce sont des pourvoyeurs de solutions aux problèmes, qui pensent comme des pirates afin d’anticiper les menaces et empêcher les dommages. Voici quelques-uns des profils très recherchés en matière de cybersécurité :
Alors que la demande mondiale explose et que des millions de postes restent à pourvoir, la cybersécurité continue d’apparaître comme un domaine professionnel très rémunérateur et porteur d’avenir.
IBM propose 3 programmes passionnants sur Coursera pour vous accompagner dans le domaine de la cybersécurité. Voici quelques recommandations :
Découvrons ces programmes qui permettront de vous aider à envisager une nouvelle carrière ou à évoluer dans votre parcours professionnel.
De la gestion des vulnérabilités des bases de données à la réalisation d’analyses légales et à la réponse aux incidents, le certificat pratique IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate couvre tous les éléments essentiels (pas d’expérience requise). Vous pourrez acquérir une expérience sur le terrain en :
Inscrivez-vous à la certification professionnelle IBM Cybersecurity Analyst dès aujourd’hui et devenez analyste de cybersécurité en seulement 4 mois.
Le certificat professionnel IBM et ISC2 Cybersecurity Specialist est un moyen rapide et pratique d’acquérir les compétences professionnelles recherchées par les employeurs. En moins de 4 mois, vous pouvez construire une base solide dans le domaine de la sécurité des informations et lancer votre carrière en tant que spécialiste de la cybersécurité, sans aucune expérience préalable requise. Vous apprendrez à :
Que vous changiez de carrière ou que vous débutiez, ce programme vous permettra d’acquérir des compétences pratiques et des références très recherchées pour vous démarquer sur le marché de l’emploi du secteur de la cybersécurité.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui au programme de certification professionnelle IBM et ISC2 Cybersecurity Specialist et épanouissez-vous dans une carrière en matière de spécialiste de la cybersécurité.
Acquérez une expérience pratique des outils et techniques réels que les hackers éthiques utilisent pour découvrir et corriger les vulnérabilités. Le certificat professionnel IBM Ethical Hacking with Open Source Tools de niveau intermédiaire vous permet d’ accéder rapidement au monde des tests d’intrusion et des opérations de cybersécurité. Vous apprendrez à :
Commencez votre parcours de piratage éthique dès aujourd’hui avec le certificat professionnel IBM Ethical Hacking with Open Source Tools et franchissez une nouvelle étape dans votre carrière dans le domaine de la cybersécurité.
Que vous débutiez tout juste votre parcours ou que vous cherchiez à vous familiariser avec des outils avancés et des références reconnues dans le secteur, IBM propose un programme adapté à vos objectifs. Chaque certificat professionnel est conçu pour vous doter des compétences pratiques, des outils et de la confiance nécessaires pour accéder à l’une des carrières technologiques les plus en vogue actuellement.
Découvrez le programme qui vous convient, et commencez à vous former dès aujourd’hui sur Coursera :
Certificat professionnel IBM Cybersecurity Analyst
Certificat professionnel IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist
Certificat professionnel IBM Ethical Hacking with Open Source Tools