Selon le rapport sur les compétences professionnelles 2025 de Coursera, la demande de compétences telles que la gestion des menaces, la réponse aux incidents et la sécurité des réseaux est en hausse, en raison d’une augmentation de 71 % des cyberattaques par rapport à l’année précédente et d’une pénurie de 5 millions de professionnels qualifiés en cybersécurité, un chiffre vertigineux. Il s’agit d’une opportunité exceptionnelle sur un marché extrêmement porteur, marqué par un contexte d’urgence.

En évoluant dans la cybersécurité, vous pouvez contribuer à défendre le monde numérique tout en étant bien payé. Les salaires médians aux États-Unis sont d’environ 112 000 USD pour les analystes et les pirates éthiques, et les professionnels expérimentés dépassent souvent les 120 000 USD (Lightcast, Cybersecurity Analyst Job Postings, 2024).