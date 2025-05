Si vous faites partie des professionnels du mainframe qui ont déjà validé leurs compétences en obtenant un certificat professionnel IBM, il existe désormais une parcours accéléré vers l’obtention de la version z/OS v3.1 qui reconnaît vos apprentissages antérieurs (RPL).

Les prestigieux certificats professionnels IBM s’obtiennent en suivant un parcours rigoureux de 50 à 80 heures de cours en ligne à son rythme, de vidéos, de simulations, de quiz et d’examens. Ce parcours permet d’enseigner, d’évaluer et de valider les compétences clés du mainframe pour différents rôles professionnels. Ils sont disponibles pour z/OS v2.4, z/OS v2.5 et maintenant z/OS v3.1.

La force de ces certifications IBM réside dans l’étendue et la profondeur des compétences acquises grâce à des parcours de formation rigoureux. Cependant, les professionnels du mainframe ne souhaitent pas suivre 50 à 80 heures de formation chaque fois qu’ils actualisent leurs compétences. Dans le but de mieux répondre aux besoins des professionnels du mainframe, Interskill a travaillé avec IBM et Credly pour créer un nouveau parcours accéléré vers l’obtention de la version z/OS v3.1, intégrant les apprentissages antérieurs.

Pour passer d’un certificat professionnel IBM z/OS v2.4 ou z/OS v2.5 à un certificat professionnel IBM z/OS v3.1, les professionnels du mainframe peuvent désormais suivre un parcours d’apprentissage condensé de seulement 8 heures de cours en ligne, de vidéos, de simulations, de quiz et d’examens à leur rythme.

Pour rappel, ces parcours de mise à niveau sont réservés aux personnes qui ont obtenu avec succès une version précédente du certificat professionnel IBM en question. Les certificats obtenus via ce parcours de mise à niveau comportent la mention « RPL » clairement indiquée sur le badge numérique.

Certificats professionnels IBM disponibles pour les principales fonctions du mainframe IBM Z :

Certificat de programmeur d’applications du mainframe IBM (niveau I ou niveau II)

Certificat de programmeur de systèmes du mainframe IBM (niveau I, niveau II ou niveau III)

Certificat d’opérateur de systèmes du mainframe IBM (niveau I, niveau II ou niveau III)

Certificat d’administrateur de sécurité RACF du mainframe IBM (niveau I ou niveau II)

Certificat de gestionnaire technique du mainframe IBM (niveau I)

Découvrir tous les badges et certificats IBM Interskill