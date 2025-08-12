Concevoir, construire, créer : lancez-vous dans une carrière à la hauteur de votre passion

13 août 2025
Que vous soyez un spécialiste du storytelling visuel, un stratège spécialisé dans les données ou quelqu’un qui aime créer des expériences interactives, vous trouverez votre place dans l’environnement numérique. La suite de certificats professionnels d’IBM vous offre plusieurs points d’entrée dans cet espace dynamique :
Avec chaque programme, vous pouvez développer les compétences créatives et techniques que les employeurs recherchent activement et à être prêt à occuper ces postes très demandés qui façonneront l’avenir. Quel que soit le point d’entrée choisi, chaque programme va au-delà de la théorie en vous offrant une expérience pratique, des projets concrets et un portefeuille que vous pouvez présenter aux employeurs en toute confiance.
Découvrez ces 3 options de carrière numérique ci-dessous.
Créez des expériences en ligne intuitives qui donnent la priorité aux utilisateurs.
La demande de concepteurs d’interface utilisateur/expérience utilisateur augmente rapidement, car les entreprises privilégient les expériences en ligne centrées sur l’utilisateur (Global Growth Insights). Ce certificat professionnel IBM fournit les compétences professionnelles et l’expérience pratique que les employeurs recherchent activement, vous préparant à créer des conceptions centrées sur l’utilisateur qui engagent et convertissent le public.
Ce certificat professionnel est idéal pour :
Points forts du programme :
Découvrir le certificat professionnel IBM de designer UI/UX. Pour une durée limitée, le premier mois de formation est gratuit.
Des campagnes marketing percutantes à l’ère du numérique.
Le marketing numérique est un domaine en pleine évolution qui recherche de nombreux professionnels qualifiés capables de créer des campagnes basées sur les données, à même de stimuler l’engagement et de renforcer la croissance de l’entreprise. Ce certificat professionnel IBM vous permet d’acquérir les compétences pratiques et l’expérience de terrain que les employeurs recherchent pour optimiser leurs stratégies numériques.
Ce programme est idéal pour :
Points forts du programme :
Découvrez le certificat professionnel IBM de marketing numérique et de piratage de croissance. Pour une durée limitée, le premier mois de formation est gratuit.
Créez des interfaces utilisateur attrayantes pour les sites Web et les applications.
Les développeurs front-end sont au cœur de la création de sites Web interactifs et réactifs. Avec ce certificat professionnel IBM, vous développerez les compétences de codage et de conception nécessaires pour créer des expériences Web dynamiques qui sont à la fois fonctionnelles et conviviales, en utilisant des outils et des cadres conformes aux normes des secteurs.
Ce programme est idéal pour :
Points forts du programme :
Découvrir le Certificat professionnel IBM de développeur front-end
Que vous soyez un créatif qui souhaite se lancer dans la technologie ou une technicien à la recherche d’un emploi plus créatif, un certificat professionnel délivré par IBM peut vous permettre d’accéder au monde numérique hybride, avec de vraies références, une vraie expérience et de vraies opportunités.
Bien au-delà des connaissances acquises, vous repartirez avec :
Les employeurs recherchent activement ces postes. Les certificats d’IBM sont un moyen efficace d’accéder rapidement au marché de l’emploi : vous n’avez pas besoin d’expérience préalable, juste la volonté de construire, de concevoir et de créer un avenir meilleur.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour lancer votre nouvelle carrière créative dans le domaine de la technologie.
Certificat professionnel IBM de designer UI/UX (pour une durée limitée, le premier mois de formation est gratuit)
Certificat professionnel IBM de marketing numérique et de piratage de croissance (pour une durée limitée, le premier mois de formation est gratuit)