Concevoir, construire, créer : lancez-vous dans une carrière à la hauteur de votre passion

Que vous soyez un spécialiste du storytelling visuel, un stratège spécialisé dans les données ou quelqu’un qui aime créer des expériences interactives, vous trouverez votre place dans l’environnement numérique.​ La suite de certificats professionnels d’IBM vous offre plusieurs points d’entrée dans cet espace dynamique :

Certificat professionnel IBM de designer UI/UX Certificat professionnel IBM de marketing numérique et de piratage de croissance Certificat professionnel IBM de développeur front-end

Avec chaque programme, vous pouvez développer les compétences créatives et techniques que les employeurs recherchent activement et à être prêt à occuper ces postes très demandés qui façonneront l’avenir. Quel que soit le point d’entrée choisi, chaque programme va au-delà de la théorie en vous offrant une expérience pratique, des projets concrets et un portefeuille que vous pouvez présenter aux employeurs en toute confiance.

Découvrez ces 3 options de carrière numérique ci-dessous.