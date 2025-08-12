Concevoir, construire, créer : lancez-vous dans une carrière à la hauteur de votre passion

13 août 2025

Rav Ahuja

Que vous soyez un spécialiste du storytelling visuel, un stratège spécialisé dans les données ou quelqu’un qui aime créer des expériences interactives, vous trouverez votre place dans l’environnement numérique.​ La suite de certificats professionnels d’IBM vous offre plusieurs points d’entrée dans cet espace dynamique :

  1. Certificat professionnel IBM de designer UI/UX
  2. Certificat professionnel IBM de marketing numérique et de piratage de croissance
  3. Certificat professionnel IBM de développeur front-end

Avec chaque programme, vous pouvez développer les compétences créatives et techniques que les employeurs recherchent activement et à être prêt à occuper ces postes très demandés qui façonneront l’avenir. Quel que soit le point d’entrée choisi, chaque programme va au-delà de la théorie en vous offrant une expérience pratique, des projets concrets et un portefeuille que vous pouvez présenter aux employeurs en toute confiance.

Découvrez ces 3 options de carrière numérique ci-dessous.

1. Certificat professionnel IBM de designer UI/UX

Créez des expériences en ligne intuitives qui donnent la priorité aux utilisateurs.

La demande de concepteurs d’interface utilisateur/expérience utilisateur augmente rapidement, car les entreprises privilégient les expériences en ligne centrées sur l’utilisateur (Global Growth Insights). Ce certificat professionnel IBM fournit les compétences professionnelles et l’expérience pratique que les employeurs recherchent activement, vous préparant à créer des conceptions centrées sur l’utilisateur qui engagent et convertissent le public.

Ce certificat professionnel est idéal pour :

  • Les personnes en reconversion professionnelle qui cherchent à se lancer dans la conception numérique
  • Les professionnels de la création souhaitant acquérir des compétences dans le domaine de l'UI/UX
  • De jeunes diplômés à la recherche de compétences pratiques utiles sur le marché du travail
  • Les personnes de retour sur le marché du travail avec de nouvelles compétences
  • Les professionnels de la technologie se tournant vers une conception centrée sur l’utilisateur

Points forts du programme :

  • Prérequis : aucune expérience requise
  • Durée : 3 mois
  • Outils : Figma, Adobe XD, Miro
  • Compétences : recherche d'utilisateurs, wireframing, prototypage, architecture de l’information, tests d’utilisabilité, accessibilité, bases de la rédaction UX et utilisation de l’IA générative pour des workflows plus rapides et plus intelligents.
  • Résultat : un portefeuille complet de projets de conception d’interface utilisateur/UX, ainsi qu’un certificat professionnel IBM reconnu par les professionnels pour améliorer votre CV et prouver que vous êtes prêt à travailler. ​
  • Opportunités d’emploi réalistes : designer UX, designer d’interface utilisateur, concepteur de produits junior, designer visuel
  • Échelle salariale de niveau débutant : les postes de concepteur UX/interface utilisateur de niveau débutant commencent à 87 546 dollars par an, tandis que les catégories les plus expérimentées gagnent jusqu’à 148 254 dollars par an (talent.com).

Découvrir le certificat professionnel IBM de designer UI/UX. Pour une durée limitée, le premier mois de formation est gratuit.

2. Certificat professionnel IBM de marketing numérique et de piratage de croissance

Des campagnes marketing percutantes à l’ère du numérique.

Le marketing numérique est un domaine en pleine évolution qui recherche de nombreux professionnels qualifiés capables de créer des campagnes basées sur les données, à même de stimuler l’engagement et de renforcer la croissance de l’entreprise. Ce certificat professionnel IBM vous permet d’acquérir les compétences pratiques et l’expérience de terrain que les employeurs recherchent pour optimiser leurs stratégies numériques.

Ce programme est idéal pour :

  • Les personnes en reconversion professionnelle qui souhaitent évoluer dans le domaine du marketing numérique
  • Les propriétaires de petites entreprises ou les indépendants souhaitant améliorer leurs opérations marketing
  • De jeunes diplômés à la recherche de compétences pratiques utiles sur le marché du travail
  • Les professionnels du marketing souhaitant mettre à jour leurs compétences
  • Les professionnels intéressés par l’utilisation de l’IA générative pour optimiser les campagnes

Points forts du programme :

  • Prérequis : aucune expérience requise
  • Durée : 3 mois
  • Outils : SEMrush, Meta Advertising, Google Analytics et des outils d’IA générative
  • Compétences : publicité numérique, SEO, gestion des réseaux sociaux, création de contenu, marketing par e-mail, analyses et utilisation de l’IA générative pour la personnalisation du contenu et l’optimisation des campagnes.
  • Résultat : des compétences pratiques et des projets qui démontrent votre capacité à planifier et à mettre en œuvre des campagnes de marketing numérique efficaces, ainsi qu’un certificat professionnel IBM reconnu par le secteur pour attester de votre expertise.
  • Opportunités d’emploi réalistes : spécialiste en marketing numérique, responsable des réseaux sociaux, spécialiste SEM, analyste marketing
  • Échelle salariale de niveau débutant : les postes de niveau débutant commencent à 52 533 dollars par an, tandis que les travailleurs les plus expérimentés gagnent jusqu’à 122 469 dollars par an (talent.com).

Découvrez le certificat professionnel IBM de marketing numérique et de piratage de croissance. Pour une durée limitée, le premier mois de formation est gratuit.

3. Certificat professionnel IBM de développeur front-end

Créez des interfaces utilisateur attrayantes pour les sites Web et les applications.

Les développeurs front-end sont au cœur de la création de sites Web interactifs et réactifs. Avec ce certificat professionnel IBM, vous développerez les compétences de codage et de conception nécessaires pour créer des expériences Web dynamiques qui sont à la fois fonctionnelles et conviviales, en utilisant des outils et des cadres conformes aux normes des secteurs.

Ce programme est idéal pour :

  • Les personnes en reconversion professionnelle souhaitant se lancer dans le développement Web
  • Les professionnels de la création intéressés par le code
  • De jeunes diplômés à la recherche de compétences pratiques utiles sur le marché du travail
  • Les personnes de retour au sein du personnel avec des compétences techniques
  • Les professionnels de la technologie cherchant à se spécialiser dans le développement front-end

Points forts du programme :

  • Prérequis : aucune expérience requise
  • Durée : 4 mois
  • Outils : HTML, CSS, JavaScript, React, Git, GitHub, Figma, Bootstrap
  • Compétences : développement Web avec HTML, CSS, JavaScript et React, principes de conception d’interface utilisateur/expérience utilisateur, contrôle des versions avec Git et GitHub et la création d’applications Web dynamiques.
  • Résultat : un solide portefeuille présentant des projets de développement Web, y compris une application dynamique, ainsi qu’un certificat professionnel IBM reconnu par les secteurs pour améliorer votre CV et prouver votre compétence professionnelle.
  • Opportunités d’emploi réalistes : développeur front-end, développeur Web, développeur d’interface utilisateur, développeur junior de pile complète
  • Échelle salariale de niveau débutant : les postes de niveau débutant commencent à 90 000 dollars par an, tandis que les catégories les plus expérimentées gagnent jusqu’à 146 774 dollars par an (talent.com).

Découvrir le Certificat professionnel IBM de développeur front-end

La prochaine étape de votre parcours commence ici

Que vous soyez un créatif qui souhaite se lancer dans la technologie ou une technicien à la recherche d’un emploi plus créatif, un certificat professionnel délivré par IBM peut vous permettre d’accéder au monde numérique hybride, avec de vraies références, une vraie expérience et de vraies opportunités.

Bien au-delà des connaissances acquises, vous repartirez avec :

  • Un portefeuille de projets concrets qui montrent aux employeurs ce que vous pouvez faire
  • Des compétences pratiques acquises sur les outils et les plateformes pour lesquels ils recrutent
  • La confiance nécessaire pour passer des entretiens avec une expérience pratique dont vous pouvez parler
  • La reconnaissance de l’une des marques les plus réputées au monde dans le secteur de la technologie

Les employeurs recherchent activement ces postes. Les certificats d’IBM sont un moyen efficace d’accéder rapidement au marché de l’emploi : vous n’avez pas besoin d’expérience préalable, juste la volonté de construire, de concevoir et de créer un avenir meilleur.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour lancer votre nouvelle carrière créative dans le domaine de la technologie.

Certificat professionnel IBM de designer UI/UX (pour une durée limitée, le premier mois de formation est gratuit)

Certificat professionnel IBM de marketing numérique et de piratage de croissance (pour une durée limitée, le premier mois de formation est gratuit)

Certificat professionnel IBM de développeur front-end

