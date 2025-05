Célébration d'une étape : 10 millions de badges numériques

Aujourd'hui, IBM est fière de remettre son dix millionième badge numérique, marquant ainsi une étape importante dans l'industrie. Nous célébrons cette réussite avec notre communauté mondiale d'apprenants et notre équipe de formation dédiée. Merci pour votre engagement !

Notre engagement envers les apprenants

Depuis 2016, IBM décerne des identifiants pour les compétences de base, intermédiaires et avancées, ainsi que des certifications formelles. En tant que leader du secteur, IBM est au service de son personnel, de ses clients et de ses partenaires commerciaux, et soutient également les apprenants du monde entier grâce à IBM SkillsBuild. Avec son engagement à fournir de nouvelles compétences à 30 millions de personnes d’ici 2030, IBM Continuer à proposer des programmes de formation et d’identifiants innovants.

Valeur exceptionnelle des identifiants numériques

Les identifiants d'IBM valident les compétences et l'expertise, aidant les professionnels à faire progresser leur carrière. Les badges peuvent être partagés sur LinkedIn et d’autres plateformes, améliorant ainsi la visibilité et la crédibilité. Pour les employés d’IBM, ces badges sont une source de motivation et prouvent leurs compétences.

Rejoignez-nous pour célébrer cette étape importante.

