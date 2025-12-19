IA générative prête à la production : ce que Frontkom a appris en construisant une plateforme évolutive avec IBM pour le transport public norvégien

Pour favoriser l’itération rapide tout en maintenant le contrôle et l’observabilité, Frontkom a construit une architecture basée sur les composants, centrée sur les technologies IBM et les outils open source.
Côté front-end, un widget de chat léger et intégrable — construit avec JavaScript et React — s’intègre directement au site web de Reis Nordland et aux applications mobiles. Ce widget est associé à une interface de tableau de bord sécurisée construite sur Supabase, permettant aux opérateurs de Reis Nordland de gérer leurs agents IA, leurs jeux de données et leurs bases de connaissances à partir d’une console unique et conviviale.
La couche d’orchestration est alimentée par Langflow, l’environnement visuel low-code d’IBM pour la création d’applications d’agents IA. Langflow gère la logique, la conception du prompt et l’élaboration des réponses de chaque agent IA. Cela permet à Frontkom de mettre à jour des composants, y compris des LLM, des connecteurs de données ou des workflows, indépendamment, sans affecter la stabilité de la production.
Après quelques recherches, l’équipe Frontkom a choisi le modèle Gemini 2.5 Flash pour le cas d’utilisation de Reis Nordland. Si de nouveaux modèles (ou outils) s’avèrent plus appropriés au cours des six prochains mois, la mise à jour sera une tâche simple, grâce à la modularité de Langflow qui permet le glisser-déposer.
Langflow fonctionne sur Frontkom PaaS, une infrastructure basée sur Kubernetes hébergée sur AWS. Il utilise l’Horizontal Pod Autoscaling (HPA) et les budgets d’interruption de pods (PDB) pour maintenir la fiabilité sous des charges de trafic variables. Un CDN Fastly est placé devant le système pour garantir une livraison globale rapide tant pour les utilisateurs finaux que pour les interfaces administratives.
Toutes les données conversationnelles, la télémétrie des agents et les métadonnées de configuration sont stockées dans les bases de données cloud IBM pour PostgreSQL. Ce choix apporte à la fois évolutivité et gouvernance, avec un contrôle de version qui permet de suivre chaque flux et chaque jeu de données utilisés en production.