Intelligence artificielle Automatisation informatique

IA générative prête à la production : ce que Frontkom a appris en construisant une plateforme évolutive avec IBM pour le transport public norvégien

Frontkom a créé une plateforme d’IA générative modulaire basée sur les technologies IBM et des outils open source qui ont permis de réduire les demandes des clients de 55 % tout en garantissant des réponses fondées, contrôlées et fiables.

Publié le 19 décembre 2025
Vue aérienne de quatre trains sur les voies

Alors que l’euphorie initiale suscitée par l’IA générative s’est transformée en une recherche plus réaliste du ROI, de nombreuses entreprises sont confrontées au défi d’aller au-delà des prototypes. Une écrasante majorité – 95 %, selon une étude récente du MIT – a du mal à passer du stade du projet pilote à celui de la production avec l’IA générative.

Pour aider ses clients à contrecarrer la tendance de forte adoption avec peu ou pas de transformation opérationnelle significative, Frontkom, une société norvégienne d’innovation digitale, a développé une plateforme modulaire d’IA évolutive qui propose des assistants conversationnels, des interfaces de recherche et des applications de recherche et d’extraction d’informations pour une gamme de clients – chacun avec des besoins différents, en matière de données, d’échelle et de gouvernance. 

L’un de ces clients est Reis Nordland, le fournisseur régional de transports publics du comté de Nordland en Norvège. La société exploite des services de bus et de ferry dans une vaste région du Nord et gère les horaires, les billets et les informations sur les itinéraires pour les voyageurs.

Frontkom a développé et livré un assistant de voyage basé sur l’IA générative qui permet aux usagers de poser des questions en langage naturel, telles que « Quand part le prochain ferry de Bodø ? » ou « La ligne 300 est-elle retardée ? » et de recevoir des réponses précises et à jour d’un assistant conversationnel dans plusieurs langues. Quelques semaines seulement après son lancement, l’application a permis de réduire de plus de moitié le nombre de demandes adressées aux représentants du service client de Reis Nordland.  

Le défi : une assistance intelligente aux passagers

Reis Nordland était confrontée à des demandes répétitives au service client et devait fournir des données de voyage 24 heures sur 24. L’assistant d’IA conversationnelle de Frontkom se connecte aux flux de transport en temps réel et à des données internes structurées, telles que les horaires, les mises à jour du trafic, les FAQ et les politiques de service. L’objectif était de fournir des réponses factuelles, fondées sur le contexte, tout en permettant aux opérateurs de contrôler pleinement les réponses fournies par un modèle.

Ce déploiement a amélioré l’expérience des voyageurs pour le fournisseur de services de transport, mais a également démontré une architecture de référence que Frontkom réutilise dans d’autres domaines, notamment l’éducation, la durabilité et les services municipaux.

Architecture technique : basée sur les composants, transparente et évolutive

Pour favoriser l’itération rapide tout en maintenant le contrôle et l’observabilité, Frontkom a construit une architecture basée sur les composants, centrée sur les technologies IBM et les outils open source.

Côté front-end, un widget de chat léger et intégrable — construit avec JavaScript et React — s’intègre directement au site web de Reis Nordland et aux applications mobiles. Ce widget est associé à une interface de tableau de bord sécurisée construite sur Supabase, permettant aux opérateurs de Reis Nordland de gérer leurs agents IA, leurs jeux de données et leurs bases de connaissances à partir d’une console unique et conviviale.

La couche d’orchestration est alimentée par Langflow, l’environnement visuel low-code d’IBM pour la création d’applications d’agents IA. Langflow gère la logique, la conception du prompt et l’élaboration des réponses de chaque agent IA. Cela permet à Frontkom de mettre à jour des composants, y compris des LLM, des connecteurs de données ou des workflows, indépendamment, sans affecter la stabilité de la production.

Après quelques recherches, l’équipe Frontkom a choisi le modèle Gemini 2.5 Flash pour le cas d’utilisation de Reis Nordland. Si de nouveaux modèles (ou outils) s’avèrent plus appropriés au cours des six prochains mois, la mise à jour sera une tâche simple, grâce à la modularité de Langflow qui permet le glisser-déposer.

Langflow fonctionne sur Frontkom PaaS, une infrastructure basée sur Kubernetes hébergée sur AWS. Il utilise l’Horizontal Pod Autoscaling (HPA) et les budgets d’interruption de pods (PDB) pour maintenir la fiabilité sous des charges de trafic variables. Un CDN Fastly est placé devant le système pour garantir une livraison globale rapide tant pour les utilisateurs finaux que pour les interfaces administratives.

Toutes les données conversationnelles, la télémétrie des agents et les métadonnées de configuration sont stockées dans les bases de données cloud IBM pour PostgreSQL. Ce choix apporte à la fois évolutivité et gouvernance, avec un contrôle de version qui permet de suivre chaque flux et chaque jeu de données utilisés en production.

Présentation de l’architecture du système du widget de chat et du tableau de bord de Reis Nordland Aperçu de l’architecture du système : Comment la plateforme Frontkom connecte le widget de chat et le tableau de bord de Reis Nordland (Vercel + Supabase) à Langflow fonctionnant sur le PaaS Frontkom, reposant sur IBM Cloud Databases for PostgreSQL.

Flux et outils d’agent

Dans Langflow, chaque agent suit un flux défini :

  1. Recevoir les données d’entrée et extraire les instructions actuelles de la base de données.
  2. Sélectionner le modèle via un logiciel intermédiaire tel que OpenRouter ou Vercel AI Gateway.
  3. Invoquer des outils pour récupérer des données structurées ou en temps réel.
  4. Mettre en forme et renvoyer la réponse à l’interface utilisateur du chat.
Workflow de contexte de l’agent Flux de contexte de l’agent : Comment les prompts, métadonnées et instructions système sont combinés en contexte pour le LLM (Gemini), qui appelle des API en ligne telles qu’EnTur, Reis Nordland Disruption et Google Places pour générer des réponses fondées.

Les principaux outils sont les suivants :

  • PlanTrip (EnTur) : combine les données d’itinéraire, de départ et de perturbation ; génère une charge utile TripCard qui élimine les hallucinations de formatage.
  • FindPlace / SearchPlace (EnTur + Google Places) : résout les arrêts connus et découvre de nouveaux points d’intérêt, en fournissant un contexte localisé pour les requêtes des voyageurs.

Cette architecture garantit que les réponses du modèle sont à la fois fondées sur les faits et visuellement cohérentes, car la charge utile de l’interface utilisateur est générée par des outils déterministes plutôt que par une sortie LLM de forme libre.

Flux de la couche d’intégration d’outils Couche d’intégration d’outils : l’agent interagit avec des API telles qu’EnTur, Reis Nordland Disruption et Google Places via des outils personnalisés (plan_trip, find_place, get_line_status, etc.), fournissant des données factuelles et structurées pour chaque requête

Considérations techniques

Les priorités de conception de Frontkom ont été façonnées par les leçons durement acquises des premiers projets d’IA générative :

  • Minimiser le contexte : des fenêtres d’entrée plus petites permettent d’obtenir des réponses plus nettes et plus fiables.
  • Garder les modules interchangeables : chaque LLM ou composant peut évoluer sans remanier l’ensemble du système.
  • Tout enregistrer : chaque token, appel d’outil et événement de métadonnées est enregistré à des fins de débogage et d’audit.
  • Tout versionner : les bases de connaissances, les prompts et les flux sont suivis dans des dépôts de type Git.
  • Maintenir la supervision humaine : les opérateurs restent maîtres des données et de la validation.

Innovation et mise en œuvre

L’équipe d’ingénieurs a commencé à prototyper l’assistant Reis Nordland dans Langflow, à cartographier visuellement et à tester son cycle de vie complet, de l’entrée à la génération de réponses, avant de passer à la production sur le PaaS Frontkom. Une fois validés, les flux ont été déployés avec des configurations à version contrôlée, étayées par IBM Cloud Databases for PostgreSQL.

Les ingénieurs d’IBM ont collaboré étroitement sur le déploiement de Langflow, l’optimisation du schéma de la base de données et la mise au point de l’évolutivité, en veillant à ce que le système puisse gérer les workloads du secteur public avec une latence constante et une fiabilité élevée.

Enseignements tirés

Le processus de création de l’assistant IA de Reis Nordland a mis en lumière de nombreux principes de conception et de fonctionnement pratiques et reproductibles qui ont rendu le système plus précis, plus adaptable et plus fiable en production :

    • La structure est gage de précision : des schémas de données précis et des flux modulaires empêchent les comportements imprévisibles.
    • Itérer continuellement : les boucles de rétroaction du monde réel sont essentielles pour affiner les prompts et les résultats.
    • La transparence renforce la confiance : une observabilité complète simplifie le débogage et la conformité.
    • L’architecture est importante : l’isolation des composants a permis de mettre à jour la couche LLM sans temps d’arrêt.

    Impact : une IA fiable pour le secteur public

    L’assistant de Reis Nordland gère désormais des milliers d’interactions quotidiennes, offrant aux voyageurs des réponses rapides et multilingues. La mise à jour de l’application est un processus beaucoup plus simple ; l’équipe peut déployer de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux jeux de données en quelques heures plutôt qu’en quelques semaines. 

    Les tickets d’assistance ont considérablement diminué : rien que la première semaine, le nouveau système a résolu plus de 1 300 tickets d’assistance, ce qui a incité Reis Nordland à décrire son assistant IA comme un « employé très utile ».  Et les résultats ne cessent de s’améliorer. 

    Quatre semaines après le lancement, le nombre de demandes adressées au centre client a diminué de 37 % par rapport à l’année dernière. Après six semaines, ce chiffre est passé à 55 %. Dans le même temps, les temps de réponse du centre client ont été réduits de près de moitié (à environ un jour), malgré la diminution des ressources consacrées aux réponses manuelles. C’est le résultat d’un nombre réduit de demandes, car le chatbot se charge de répondre à de nombreuses questions.

    Plus important encore, la même architecture est réutilisée par d’autres clients de Frontkom, ce qui prouve que l’IA générative de niveau production est reproductible lorsque la base est modulaire, observable et gouvernée.

    En savoir plus sur Langflow

    Tobias Kulvik

    AI Architect

    Frontkom

    Chad Jennings

    Global Head of Customer Voice and Product Experience

    IBM