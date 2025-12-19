IA générative prête à la production : ce que Frontkom a appris en construisant une plateforme évolutive avec IBM pour le transport public norvégien

Alors que l’euphorie initiale suscitée par l’IA générative s’est transformée en une recherche plus réaliste du ROI, de nombreuses entreprises sont confrontées au défi d’aller au-delà des prototypes. Une écrasante majorité – 95 %, selon une étude récente du MIT – a du mal à passer du stade du projet pilote à celui de la production avec l’IA générative.

Pour aider ses clients à contrecarrer la tendance de forte adoption avec peu ou pas de transformation opérationnelle significative, Frontkom, une société norvégienne d’innovation digitale, a développé une plateforme modulaire d’IA évolutive qui propose des assistants conversationnels, des interfaces de recherche et des applications de recherche et d’extraction d’informations pour une gamme de clients – chacun avec des besoins différents, en matière de données, d’échelle et de gouvernance.

L’un de ces clients est Reis Nordland, le fournisseur régional de transports publics du comté de Nordland en Norvège. La société exploite des services de bus et de ferry dans une vaste région du Nord et gère les horaires, les billets et les informations sur les itinéraires pour les voyageurs.

Frontkom a développé et livré un assistant de voyage basé sur l’IA générative qui permet aux usagers de poser des questions en langage naturel, telles que « Quand part le prochain ferry de Bodø ? » ou « La ligne 300 est-elle retardée ? » et de recevoir des réponses précises et à jour d’un assistant conversationnel dans plusieurs langues. Quelques semaines seulement après son lancement, l’application a permis de réduire de plus de moitié le nombre de demandes adressées aux représentants du service client de Reis Nordland.