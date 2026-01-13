Dans tous les secteurs, les dirigeants se rendent compte que ce n'est pas la quantité de données dont vous disposez qui compte, mais la confiance que vous pouvez accorder à ces données. Dans l'ère de l'IA, le véritable avantage concurrentiel réside dans des pipelines de données fiables, transparents et gouvernés, capables de suivre le rythme des entreprises. Pourtant, de nombreuses Entreprises sont confrontées à des pipelines fragiles, à des tableaux de bord retardés et à des dépannages manuels qui consomment un temps précieux d’ingénierie et d’analytique.

C'était la réalité pour une entreprise de premier plan de la région Asie-Pacifique jusqu'à ce que Tech Mahindra, en étroite collaboration avec IBM, l'aide à repenser ses Opérations en utilisant IBM Databand.