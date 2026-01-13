Intelligence artificielle Automatisation informatique

Transformer les données fiables en moteur de productivité

Tech Mahindra a travaillé main dans la main avec l’équipe Données et IA d’IBM pour concevoir et déployer un cadre d’observabilité des données alimenté par l’IA et améliorer la fiabilité des pipelines de données. Pour ce faire, elles utilisent IBM Databand et ses capacités d’observabilité des données en continu, désormais disponibles grâce à l’intégration IBM watsonx.data®.  

Publié le 13 janvier 2026
Illustration numérique sur fond bleu avec des parcours bleus de différentes couleurs contenant des points
By Amit Jha

Dans tous les secteurs, les dirigeants se rendent compte que ce n'est pas la quantité de données dont vous disposez qui compte, mais la confiance que vous pouvez accorder à ces données. Dans l'ère de l'IA, le véritable avantage concurrentiel réside dans des pipelines de données fiables, transparents et gouvernés, capables de suivre le rythme des entreprises. Pourtant, de nombreuses Entreprises sont confrontées à des pipelines fragiles, à des tableaux de bord retardés et à des dépannages manuels qui consomment un temps précieux d’ingénierie et d’analytique.

C'était la réalité pour une entreprise de premier plan de la région Asie-Pacifique jusqu'à ce que Tech Mahindra, en étroite collaboration avec IBM, l'aide à repenser ses Opérations en utilisant IBM Databand.

Quand les pipelines de données deviennent un goulot d’étranglement

Cette entreprise médiatique mondiale s'appuyait sur les données pour comprendre son public, optimiser son contenu et gérer ses revenus, mais elle a dû faire face à des défis en matière de données et d'analytique. Les utilisateurs professionnels attendaient sans relâche les rapports, les équipes opérationnelles passaient la nuit et le week-end à déboguer, et les décisions stratégiques étaient prises sur la base d’informations incomplètes ou retardées. Chaque défaillance pouvait avoir des répercussions.

L'Entreprise s'est rendu compte qu'elle devait adresser ces défis en prenant des mesures critiques pour :

  • Prévenir la défaillance des pipelines de données
  • Minimiser le risque de retards ou d’obsolescences de tableaux de bord
  • Améliorer la fiabilité des données dans les différentes unités commerciales
  • Réduire les efforts manuels de traçabilité des problèmes et d’identification des causes racines

L’entreprise n’avait pas seulement besoin de plus d’outils ; il lui fallait une approche intelligente et proactive pour gérer la fiabilité des données à l’échelle.

D’une approche réactive à une approche proactive, avec l’observabilité des données

Tech Mahindra a travaillé main dans la main avec l’équipe Données et IA d’IBM pour concevoir et déployer un cadre d’observabilité des données alimenté par l’IA. Le cadre était axé sur les capacités d’observabilité des données d’IBM Databand, désormais disponibles dans l’intégration IBM watsonx.data.

La solution proposait :

  • Surveillance continue des flux de données dans les environnements hybrides
  • Détection des anomalies en temps réel pour identifier les problèmes dès leur apparition
  • Analyse d’impact automatisée pour identifier rapidement les tâches en aval et les tableaux de bord affectés
  • Visibilité unifiée sur les pipelines, les DAG, les tâches et les journaux d’erreurs

La technologie d'observabilité des données d'IBM a fourni une vue unifiée de tous les compositeurs, DAG et tâches, ainsi que des journaux d'erreurs précis et des graphiques de dépendance. Cette approche a permis à l'équipe des Opérations de déplacer de l'approximation à l'action ciblée. Au lieu de passer au crible les journaux des différents outils et environnements, ils peuvent rapidement voir où le problème a commencé et ce qu'il a touché. 

Les Résultats ont été un changement de mentalité : passer d'une approche réactive aux échecs à une approche proactive visant à les anticiper et à les prévenir avant qu'ils n'aient un impact sur l'entreprise.

Élargir la vision : moderniser les données pour l’avenir

S’appuyant sur ce succès, le partenariat évolue désormais vers la modernisation de la pile d’Intégration des données du client avec l’IBM watsonx.data integration et la gouvernance avancée. Cette évolution unifie les données structurées et des données non structurées sous un lakehouse de nouvelle génération, tout en permettant l'observabilité et le suivi du lignage sur des plateformes cloud natif telles que Google BigQuery.

En intégrant les capacités automatisées d’analyse de la lignée et de gouvernance d’IBM, le cadre contribuera à garantir la conformité et la traçabilité. Elle posera également les bases de systèmes de données adaptés à l’IA. Cette évolution souligne un engagement commun à aider les entreprises à exploiter l'IA et l'automatisation pour stimuler la productivité, simplifier la complexité et développer l'innovation de manière responsable.

Un impact mesurable pour l'entreprise des médias

La transformation a déjà apporté des avantages tangibles et mesurables aux clients des médias :

  • Les temps de détection des incidents sont passés de plusieurs jours à quelques minutes : la détection des anomalies en temps réel et les alertes automatisées font apparaître les problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent, et non après que les utilisateurs se sont plaints.
  • Les cycles de résolution ont été considérablement réduits : avec IBM Databand fournissant une vue unifiée de bout en bout des pipelines et des tâches, l'équipe d'Opérations économise jusqu'à 20 % de son temps de résolution des problèmes, libérant ainsi la capacité pour des tâches de plus grande valeur.
  • Amélioration de l'efficacité de la surveillance : Grâce aux alertes configurables et aux indicateurs détaillés, les équipes consacrent jusqu'à 30 % moins de temps à la surveillance manuelle. Elles investissent ce temps gagné dans de nouveaux pipelines, des contrôles de qualité des données et des innovations.
  • Les accords de niveau de service (SLA) sont proches de 100 % : grâce à de solides contrôles de la qualité des données, à des mécanismes d'alerte et à une surveillance unifiée, le client est désormais en mesure de respecter les accords de niveau de service avec une cohérence et une confiance accrues.
  • Les tableaux de bord s’actualisent presque en temps réel : les parties prenantes bénéficient d’informations plus récentes, ce qui accélère la prise de décision en matière de contenu, de marketing et d’opérations.

Au-delà des indicateurs, le résultat le plus important est sans doute culturel : les équipes passent moins de temps à combattre les incendies et plus à innover. Les ingénieurs et analystes de données sont désormais habilités à se concentrer sur la stratégie, et non plus seulement sur la stabilité.

Schéma directeur pour maximiser la valeur de vos données

Ce qui a fait la réussite de cet engagement, ce n’est pas seulement la pile ; c’était le modèle de partenariat qui sous-tendait l’entreprise. Tech Mahindra et IBM ont fonctionné comme une seule équipe intégrée, combinant l'expertise de Tech Mahindra dans le domaine et la prestation avec le leadership d'IBM en matière de produits et d'architecture.

Pour l'entreprise de médias, le voyage se poursuit : de la stabilisation des opérations de données d'aujourd'hui à la construction de la plateforme de données gouvernée et alimentée par l'IA de demain. Mais la direction est claire : des données fiables, observables et bien intégrées deviennent le nouveau moteur de la productivité de la main-d’œuvre et de la croissance des entreprises.

Si votre entreprise se demande comment tirer davantage de valeur de ses données (de manière sûre, fiable et rapide), l'histoire de cette collaboration offre un Schéma directeur. Commencez par la confiance, concevez pour l'observabilité et choisissez des partenaires qui s'engagent à co-innover pour obtenir des résultats, et pas seulement des déploiements.

Construisez et gérez des pipelines intelligents

Amit Jha

Market Leader, Data and AI, Tech Mahindra