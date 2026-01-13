Ce qui a fait la réussite de cet engagement, ce n’est pas seulement la pile ; c’était le modèle de partenariat qui sous-tendait l’entreprise. Tech Mahindra et IBM ont fonctionné comme une seule équipe intégrée, combinant l'expertise de Tech Mahindra dans le domaine et la prestation avec le leadership d'IBM en matière de produits et d'architecture.
Pour l'entreprise de médias, le voyage se poursuit : de la stabilisation des opérations de données d'aujourd'hui à la construction de la plateforme de données gouvernée et alimentée par l'IA de demain. Mais la direction est claire : des données fiables, observables et bien intégrées deviennent le nouveau moteur de la productivité de la main-d’œuvre et de la croissance des entreprises.
Si votre entreprise se demande comment tirer davantage de valeur de ses données (de manière sûre, fiable et rapide), l'histoire de cette collaboration offre un Schéma directeur. Commencez par la confiance, concevez pour l'observabilité et choisissez des partenaires qui s'engagent à co-innover pour obtenir des résultats, et pas seulement des déploiements.
Construisez et gérez des pipelines intelligents