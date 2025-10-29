Prenons l’exemple d’un scénario dans lequel l’un des dirigeants d’une entreprise internationale a besoin de comprendre la croissance des contrats signés en fin d’année par région et identifier les contrats comportant des risques de non-conformité.
Cela semble simple, mais derrière ce scénario se trouve un défi complexe en termes de données : une grande partie des informations se trouve dans des formats non structurés tels que des PDF, dispersés dans des systèmes qui ne se connectent pas naturellement.
Grâce à l’approche d’IBM, watsonx.data et watsonx Orchestrate collaborent pour fournir une réponse précise et explicable grâce à un flux de travail gouverné et piloté par l’IA en 4 étapes :
- watsonx.data enrichit les documents non structurés (tels que les contrats) en données structurées et gouvernées.
- watsonx Orchestrate traduit une requête en langage naturel en SQL et l’exécute en tant que couche agentique qui relie le raisonnement et les données gouvernées.
- La requête s’exécute sur des données fiables et de haute qualité stockées dans watsonx.data.
- Le résultat est auditable, explicable et vérifiable, avec des liens vers les documents sources et des contrôles par rapport aux règles de conformité.
Le résultat prend la forme d’un chiffre prêt à prendre des décisions, que les dirigeants peuvent présenter en toute confiance aux auditeurs, aux régulateurs et au conseil d’administration.