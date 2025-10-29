Près de la moitié des utilisateurs d’IA d’entreprise reconnaissent qu’ils ont pris des décisions commerciales majeures sur la base de résultats de l’IA inexacts ou hallucinés, ce qui a entraîné des pertes estimées à 67,4 milliards de dollars. La cause racine réside souvent dans des fondations de données peu fiables ou incomplètes, et plus de 60 % des projets d’IA ne disposant pas d’une pratique des données prête pour l’IA sont censés échouer d’ici 2026.

Les entreprises modernes sont censées évoluer plus rapidement, offrir une plus grande productivité et prendre des décisions en toute confiance. La réalité est différente : les employés passent des heures à effectuer des tâches manuelles répétitives, les informations critiques sont fragmentées entre les systèmes et les projets d’IA sont souvent exécutés en silos, sans utiliser pleinement les données de l’ensemble des données de l’entreprise.

Ce n’est pas le manque d’outils qui pose problème, mais l’absence d’un système cohérent. Les entreprises ont besoin d’un socle de données prêt pour l’IA qui connecte les données, assure la gouvernance et alimente une IA digne de confiance.