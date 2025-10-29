Intelligence artificielle Automatisation informatique

Créer des agents IA fiables avec watsonx : transformer des données fragmentées en décisions éclairées

Grâce à l’approche d’IBM, watsonx.data et watsonx Orchestrate collaborent pour fournir une réponse précise et explicable grâce à un flux de travail gouverné et piloté par l’IA.

Publié 10/29/2025
Auteur

Isabella Rocha

Sr. Technical Product Marketing Manager

IBM

Près de la moitié des utilisateurs d’IA d’entreprise reconnaissent qu’ils ont pris des décisions commerciales majeures sur la base de résultats de l’IA inexacts ou hallucinés, ce qui a entraîné des pertes estimées à 67,4 milliards de dollars. La cause racine réside souvent dans des fondations de données peu fiables ou incomplètes, et plus de 60 % des projets d’IA ne disposant pas d’une pratique des données prête pour l’IA sont censés échouer d’ici 2026.

Les entreprises modernes sont censées évoluer plus rapidement, offrir une plus grande productivité et prendre des décisions en toute confiance. La réalité est différente : les employés passent des heures à effectuer des tâches manuelles répétitives, les informations critiques sont fragmentées entre les systèmes et les projets d’IA sont souvent exécutés en silos, sans utiliser pleinement les données de l’ensemble des données de l’entreprise.

Ce n’est pas le manque d’outils qui pose problème, mais l’absence d’un système cohérent. Les entreprises ont besoin d’un socle de données prêt pour l’IA qui connecte les données, assure la gouvernance et alimente une IA digne de confiance.

Solution de fragmentation des données pour des résultats fiables

Prenons l’exemple d’un scénario dans lequel l’un des dirigeants d’une entreprise internationale a besoin de comprendre la croissance des contrats signés en fin d’année par région et identifier les contrats comportant des risques de non-conformité.

Cela semble simple, mais derrière ce scénario se trouve un défi complexe en termes de données : une grande partie des informations se trouve dans des formats non structurés tels que des PDF, dispersés dans des systèmes qui ne se connectent pas naturellement.

Grâce à l’approche d’IBM, watsonx.data et watsonx Orchestrate collaborent pour fournir une réponse précise et explicable grâce à un flux de travail gouverné et piloté par l’IA en 4 étapes :

  1. watsonx.data enrichit les documents non structurés (tels que les contrats) en données structurées et gouvernées.
  2. watsonx Orchestrate traduit une requête en langage naturel en SQL et l’exécute en tant que couche agentique qui relie le raisonnement et les données gouvernées.
  3. La requête s’exécute sur des données fiables et de haute qualité stockées dans watsonx.data.
  4. Le résultat est auditable, explicable et vérifiable, avec des liens vers les documents sources et des contrôles par rapport aux règles de conformité.

Le résultat prend la forme d’un chiffre prêt à prendre des décisions, que les dirigeants peuvent présenter en toute confiance aux auditeurs, aux régulateurs et au conseil d’administration.

Des résultats éprouvés avec watsonx.data et watsonx Orchestrate

En combinant watsonx.data et watsonx Orchestrate, les entreprises peuvent créer une base pour des agents IA fiables et explicables :

  • Augmentez la productivité en réduisant jusqu’à 80 % les efforts manuels sur les flux de travail à plusieurs étapes grâce à watsonx Orchestrate et son automatisation intelligente.
  • Augmentez la précision avec 40 % des résultats d’IA plus fiables que les méthodes de recherche conventionnelles grâce au socle de données de haute qualité et gouverné de watsonx.data.
  • Accélérez l’innovation grâce à un accès unifié et gouverné aux données dans les environnements hybrides et multicloud optimisés par watsonx.data.

La preuve en action

Des exemples concrets montrent comment les entreprises utilisent déjà watsonx.data et watsonx Orchestrate pour transformer des données complexes en résultats fiables et explicables.

Chez IBM, la plateforme interne AskIBM démontre la puissance de ces technologies en action. L’assistant piloté par l’IA gère plus de 300 000 interactions mensuelles, ce qui permet aux employés de gagner plus de 16 000 heures et d’atteindre un taux d’adoption de 73 % pour l’ensemble du personnel.

Conçu avec watsonx.ai, optimisé par watsonx Orchestrate et gouverné par watsonx.data, AskIBM connecte les utilisateurs, les données et les outils au sein de l’entreprise pour automatiser les tâches et fournir des résultats fiables et explicables.

Le moteur d’informations de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) fournit un autre exemple de cet impact. En combinant watsonx Orchestrate et watsonx.data, l’entreprise a 3 fois plus d’informations générées par événement, soit une réduction estimée de 40 % du temps de génération d’informations. Cette plateforme unifiée pilotée par l’IA intègre des données structurées et des données non structurées pour fournir des informations explicables en temps réel qui accélèrent la distribution et renforcent l’engagement des fans sur tous les canaux.

Favorisez la productivité et la confiance

IBM aide les entreprises à évoluer au-delà des données déconnectées et des processus cloisonnés pour créer des systèmes intelligents et agentiques qui stimulent la productivité et la confiance. En associant watsonx.data et watsonx Orchestrate, les entreprises peuvent créer une base gouvernée pour l’IA qui connecte les données, automatise les décisions et fournit des résultats précis, explicables et prêts pour le monde réel.

