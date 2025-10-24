La confiance dès la conception : intégrer la gouvernance dans l’IA chez Banco do Brasil

Dans tous les secteurs, l’adoption de l’IA s’accélère, tout comme les risques. Les institutions financières opèrent notamment dans des environnements à fort enjeu, où le coût d’une défaillance se mesure en termes de perte de confiance, de sanctions réglementaires et de dommages à la réputation.



Selon une étude d’IBM :

73 % des responsables informatiques sont préoccupés par les résultats biaisés

sont préoccupés par les résultats biaisés 79 % s’inquiètent des vulnérabilités de sécurité dans les systèmes d’IA

dans les systèmes d’IA Moins de 30 % des directeurs de la gestion des risques et des directeurs financiers estiment que leur entreprise traite les risques liés à la conformité de manière adéquate

La complexité inhérente à la gestion des systèmes d’IA amplifie ces préoccupations. Les entreprises opèrent aujourd’hui au sein d’environnements de parties prenantes aux multiples facettes, comprenant les responsables de la conformité, les gestionnaires de risque, les responsables informatiques et les data scientists. L’absence de documentation standardisée, combinée à la nature manuelle des processus de supervision, complique le dimensionnement efficace des initiatives d’IA.

Dans le même temps, les cadres réglementaires tels que l’EU AI Act, la norme ISO 42001 et le NIST AI RMF évoluent rapidement, nécessitant une adaptation constante. En outre, le comportement opaque des modèles d’IA souligne la nécessité de rationaliser les processus et les technologies qui favorisent l’explicabilité et l’auditabilité afin de répondre aux préoccupations des conseils d’administration et éviter ou atténuer les amendes coûteuses en cas de non-conformité.

Ce contexte me montre clairement : la gouvernance est une nécessité stratégique.