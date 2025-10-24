La confiance dès la conception : intégrer la gouvernance dans l’IA chez Banco do Brasil

Pour Banco do Brasil, l’une des institutions financières les plus importantes et les plus respectées d’Amérique latine, la mise à l’échelle de l’IA signifiait plus que déployer des modèles. Il s’agissait de prouver que chaque décision prise par ces modèles était équitable, explicable et conforme.
Avec plus de 80 millions de clients et des centaines de cas d’utilisation de l’IA en production, les enjeux étaient élevés. La banque devait s’assurer que ses systèmes d’IA étaient alignés sur les normes éthiques, les cadres des exigences et les attentes du public.
Dans tous les secteurs, l’adoption de l’IA s’accélère, tout comme les risques. Les institutions financières opèrent notamment dans des environnements à fort enjeu, où le coût d’une défaillance se mesure en termes de perte de confiance, de sanctions réglementaires et de dommages à la réputation.
Selon une étude d’IBM :
La complexité inhérente à la gestion des systèmes d’IA amplifie ces préoccupations. Les entreprises opèrent aujourd’hui au sein d’environnements de parties prenantes aux multiples facettes, comprenant les responsables de la conformité, les gestionnaires de risque, les responsables informatiques et les data scientists. L’absence de documentation standardisée, combinée à la nature manuelle des processus de supervision, complique le dimensionnement efficace des initiatives d’IA.
Dans le même temps, les cadres réglementaires tels que l’EU AI Act, la norme ISO 42001 et le NIST AI RMF évoluent rapidement, nécessitant une adaptation constante. En outre, le comportement opaque des modèles d’IA souligne la nécessité de rationaliser les processus et les technologies qui favorisent l’explicabilité et l’auditabilité afin de répondre aux préoccupations des conseils d’administration et éviter ou atténuer les amendes coûteuses en cas de non-conformité.
Ce contexte me montre clairement : la gouvernance est une nécessité stratégique.
Pour relever ces défis, Banco do Brasil a collaboré avec EY et IBM pour co-développer une stratégie d’IA axée sur la gouvernance conçue pour évoluer en toute confiance.
EY a intégré ses cadres de cycle de vie de l’IA générative et de surveillance continue de l’IA, conçus pour définir des rôles, des responsabilités et des points de contrôle d’évaluation clairs tout au long du cycle de vie de l’IA. Ces cadres ont introduit des processus rigoureux pour l’analyse comparative des modèles, l’atténuation des biais et l’évaluation des vulnérabilités.
IBM a mis en œuvre cette stratégie via watsonx.governance, une plateforme conçue pour :
Ensemble, ces capacités ont formé un système unifié de contrôle et de confiance, permettant à Banco do Brasil de dimensionner l’IA de manière responsable tout en maintenant la confiance institutionnelle.
Avec watsonx.governance, Banco do Brasil a fait bien plus que se contenter de respecter la conformité : elle a redéfini la façon dont l’innovation était gouvernée et généralisée dans l’ensemble de l’entreprise. La plateforme a servi de couche unifiée qui a apporté une cohérence aux pratiques de gouvernance dans les systèmes d’IA traditionnels et d’IA générative. Quel que soit le type de modèle ou l’environnement de déploiement, la supervision est devenue standardisée et rationalisée.
Grâce à l’automatisation des workflows de gouvernance, Banco do Brasil a réduit les interventions manuelles et les efforts de supervision. Cela a permis d’accélérer l’approbation des modèles et de raccourcir le délai de déploiement tout en maintenant la rigueur de la conformité.
Plus important encore, watsonx.governance a contribué à intégrer la transparence et la responsabilité à chaque étape du cycle de vie de l’IA. Ce changement n’était pas seulement une amélioration technique, il a marqué un changement culturel. La gouvernance est passée d’une protection réactive à un catalyseur proactif de l’innovation, permettant aux équipes d’avancer plus rapidement, avec une plus grande confiance et sans compromettre l’intégrité.
Les tableaux de bord intégrés et les évaluations automatisées des risques offrent désormais une visibilité permanente sur les expositions potentielles. Lorsque les indicateurs du modèle dépassent les seuils, des alertes sont déclenchées instantanément. Cette approche permet aux équipes de détecter les risques à un stade précoce, de prendre des mesures correctives et de garantir la conformité en temps réel.
La capture automatisée des métadonnées des modèles garantit une traçabilité complète dans l’ensemble de l’écosystème de l’IA, ce qui améliore la responsabilisation et simplifie les audits.
La visibilité sur le comportement du modèle a facilité l’évaluation. Les parties prenantes, des data scientists aux responsables de la gestion des risques, ont acquis la capacité de retracer les résultats de l’IA jusqu’à leur source, de les valider par rapport aux normes éthiques et réglementaires et de défendre les valeurs institutionnelles. Ce niveau de transparence était essentiel pour instaurer la confiance, tant en interne qu’en externe.
Grâce à la surveillance continue du comportement des modèles, les équipes peuvent rapidement identifier les dérives de performances et mettre en place des corrections en temps opportun. Cela favorise l’agilité, la résilience et la confiance durable dans les modèles.
La transformation de Banco do Brasil a donné des résultats réels et mesurables qui ont redéfini la façon dont l’institution aborde l’IA à l’échelle.
En intégrant la gouvernance au cœur de sa stratégie d’IA, la banque a accéléré le déploiement de nouveaux cas d’utilisation. Ce changement a permis d’accélérer l’innovation sans compromettre la supervision.
La collaboration entre les services s’est également considérablement améliorée. Les équipes chargées des risques, des audits et des données – souvent cloisonnées dans les workflows traditionnels – ont commencé à travailler à partir d’un cadre des exigences partagé. Cet alignement a permis une communication plus claire, une réduction des redondances et une réponse plus agile aux exigences réglementaires.
La transparence est devenue une fonctionnalité déterminante des opérations d’IA de la banque. Les parties prenantes internes ont bénéficié d’une meilleure visibilité sur le fonctionnement des modèles et les raisons à l’appui de leurs décisions, tandis que les régulateurs externes ont pu compter sur une documentation claire et vérifiable démontrant la responsabilité et la rigueur éthique.
Plus important, Banco do Brasil dispose désormais d’un système non seulement évolutif, mais adaptable. À mesure que de nouvelles réglementations émergent et que les capacités d’IA évoluent, la banque dispose désormais d’une base résiliente qui soutient une croissance durable et positionne la gouvernance comme un avantage stratégique à long terme.
La gouvernance n’est plus une case à cocher, c’est un facteur de différenciation concurrentielle. Les entreprises qui intègrent la gouvernance dans leur stratégie d’IA sont mieux placées pour :
IBM watsonx.governance aide les dirigeants à passer de l’inquiétude liée à la conformité à la confiance dans les résultats de l’IA, transformant ainsi la supervision en une source d’avantage stratégique.
Le parcours de Banco do Brasil montre ce qui est possible lorsque la gouvernance est considérée comme un actif stratégique, augmentant et accélérant le ROI des initiatives d’IA. Avec watsonx.governance, la banque ne s’est pas contentée de gérer les risques ; elle a instauré la confiance, renforcé l’efficacité et établi une nouvelle norme pour une IA éthique dans le secteur de la finance.
Pour les leaders technologiques confrontés à des défis similaires, le message est clair : la gouvernance n’est pas seulement une question de contrôle, c’est le levier stratégique du développement durable, de la croissance à long terme et de l’innovation.
Découvrez comment watsonx.governance peut aider votre entreprise à déployer l’IA de manière responsable