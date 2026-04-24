L’histoire de Wave Group : développer l’intelligence d’entreprise en continu

Connecter les systèmes d’entreprise de manière continue

Pour rendre l’IA opérationnelle dans ses diverses activités sans perturber les systèmes existants, Wave Group a mis en œuvre une architecture hybride en couches qui s’appuie sur son environnement d’entreprise actuel.

Les données provenant de 11 systèmes principaux, y compris SAP, Oracle, Salesforce et des plateformes spécifiques à un domaine, sont abstraites via des API standardisées, permettant à l’information de circuler en toute sécurité sans modifier ni remplacer les applications sous-jacentes.

Cette amélioration a permis de créer une vue d’entreprise partagée entre des fonctions telles que les finances, les ventes, les ressources humaines et les opérations, tout en préservant la stabilité des investissements de longue date de l’entreprise.

Établir une base de données fiable à l’échelle de l’entreprise

Les données d’entreprise sont gérées et activées via une base de données centralisée qui prend en charge à la fois les informations structurées et non structurées. En combinant IBM Cloud Object Storage, watsonx.data et un traitement évolutif, Wave Group a mis en place une couche de données fiable pouvant être interrogée en temps réel et utilisée pour un raisonnement avancé, sans consolidation physique des systèmes. Cette base garantit la cohérence des données, permet la recherche sémantique dans les documents et les enregistrements, et prend en charge les workloads d’analytique et d’IA à mesure que les besoins de l’entreprise évoluent.

Coordonner les informations entre les différents domaines d’activité

En plus de cette base, Wave Group a introduit des agents IA orchestrés dans tous les domaines commerciaux grâce à IBM watsonx Orchestrate. Ces agents travaillent de concert pour acheminer les requêtes, raisonner entre les fonctions et fournir des réponses coordonnées et contextuelles aux utilisateurs via une interface sécurisée basée sur les rôles. Plutôt que d’agir comme des automatisations isolées, les agents forment une couche d’orchestration qui transforme les données d’entreprise en informations prêtes à orienter les décisions, en intégrant directement l’IA dans le fonctionnement de l’entreprise, et non comme un outil autonome.