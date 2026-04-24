L’histoire de Wave Group : développer l’intelligence d’entreprise en continu

Wave Group, une entreprise diversifiée présente dans les secteurs de l’immobilier, de l’éducation, du divertissement et de la santé, s’est associée à IBM et à son partenaire de services, Gadiel Technologies, pour concevoir et mettre en œuvre une architecture hybride de bout en bout reposant sur la plateforme IBM watsonx, avec watsonx Orchestrate servant de couche de coordination de l’intelligence.
Wave Group est l’un des principaux conglomérats privés indiens, avec un héritage de six décennies couvrant l’immobilier, la fabrication, les boissons, le divertissement, l’agriculture et la santé. Basé à Noida, dans l’Uttar Pradesh, le Wave Group exerce ses activités à grande échelle et gère des activités complexes soutenues par des systèmes et des processus d’entreprise profondément intégrés.
Pour Wave Group, le défi ne consistait pas à adopter l’IA, mais à permettre une action intelligente entre divers systèmes fragmentés. En collaboration avec IBM et son partenaire de services, Gadiel Technologies, l’entreprise s’est attachée à résoudre le problème des données cloisonnées et des opérations distribuées à travers son portefeuille diversifié.
Pour relever ces défis, Wave Group a mis en place un schéma d’orchestration agentique utilisant watsonx Orchestrate pour superposer l’intelligence à travers les systèmes existants, permettant une prise de décision moderne grâce à une IA gouvernée et évolutive sans migration ni verrouillage.
Wave Group fonctionne dans un environnement d’entreprise riche, mais très distribué. Les fonctions de cœur de métier fonctionnent sur une combinaison associent SAP S/4HANA, Oracle ERP, Salesforce CRM, Microsoft Project, SuccessFactors, ainsi que plusieurs plateformes spécifiques à un domaine soutenant la gestion des terrains, la construction et les opérations industrielles. Chaque système est profondément intégré, essentiel à la mission et optimisé pour son propre contexte opérationnel.
Le défi ne provenait pas des systèmes individuels, mais de leur interaction.
Les informations résidaient dans des silos, la prise de décision était très dépendante de l’interprétation manuelle et les efforts d’automatisation étaient entravés par des limites opérationnelles. En conséquence, l’entreprise a dû faire face aux obstacles suivants :
Compte tenu de l’ampleur et de la maturité de ses opérations, il n’était ni possible ni souhaitable de remplacer les systèmes existants. Ce dont Wave Group avait besoin, c’était d’un moyen de lier intelligemment ces plateformes, de régir la circulation des informations entre elles et de permettre une action rapide, sans perturber les systèmes qui alimentaient déjà l’entreprise.
Wave Group a collaboré avec IBM et son partenaire de services, Gadiel Technologies, pour concevoir et mettre en œuvre une architecture hybride de bout en bout. Cette architecture a été construite sur la plateforme IBM® watsonx avec watsonx Orchestrate comme couche de coordination des informations.
En tant que responsable de la conception et de la mise en œuvre, Gadiel Technologies a piloté la stratégie architecturale, l’ingénierie des données et le développement d’agents IA spécialisés, réunissant ainsi les systèmes, les données et l’IA au sein d’une couche opérationnelle unifiée.
L’approche était délibérée : créer une couche d’intelligence unifiée au-dessus des systèmes existants plutôt que de les remplacer. Au cœur de la solution, la solution connecte 11 sources de données d’entreprise grâce à une intégration pilotée par API, les consolide sous forme de base de données gouvernée et les active via des agents IA orchestrés à travers des domaines métier. Il ne s’agit pas d’un chatbot. C’est une structure d’orchestration d’entreprise qui permet aux utilisateurs d’interagir avec les opérations par l’intermédiaire d’agents IA coordonnés et conscients de leur domaine.
Pour fournir ce niveau de renseignement à l’échelle de l’entreprise sans perturber les systèmes de base, Wave Group avait besoin de bien plus que de l’intégration : il avait besoin d’une architecture unificatrice. C’est une approche qui permettrait de déplacer de manière fiable les données de la source vers des informations et des actions concrètes. Il en résulte une architecture hybride à plusieurs niveaux, conçue pour coordonner les données de l’origine jusqu’à la prise de décision.
Connecter les systèmes d’entreprise de manière continue
Pour rendre l’IA opérationnelle dans ses diverses activités sans perturber les systèmes existants, Wave Group a mis en œuvre une architecture hybride en couches qui s’appuie sur son environnement d’entreprise actuel.
Les données provenant de 11 systèmes principaux, y compris SAP, Oracle, Salesforce et des plateformes spécifiques à un domaine, sont abstraites via des API standardisées, permettant à l’information de circuler en toute sécurité sans modifier ni remplacer les applications sous-jacentes.
Cette amélioration a permis de créer une vue d’entreprise partagée entre des fonctions telles que les finances, les ventes, les ressources humaines et les opérations, tout en préservant la stabilité des investissements de longue date de l’entreprise.
Établir une base de données fiable à l’échelle de l’entreprise
Les données d’entreprise sont gérées et activées via une base de données centralisée qui prend en charge à la fois les informations structurées et non structurées. En combinant IBM Cloud Object Storage, watsonx.data et un traitement évolutif, Wave Group a mis en place une couche de données fiable pouvant être interrogée en temps réel et utilisée pour un raisonnement avancé, sans consolidation physique des systèmes. Cette base garantit la cohérence des données, permet la recherche sémantique dans les documents et les enregistrements, et prend en charge les workloads d’analytique et d’IA à mesure que les besoins de l’entreprise évoluent.
Coordonner les informations entre les différents domaines d’activité
En plus de cette base, Wave Group a introduit des agents IA orchestrés dans tous les domaines commerciaux grâce à IBM watsonx Orchestrate. Ces agents travaillent de concert pour acheminer les requêtes, raisonner entre les fonctions et fournir des réponses coordonnées et contextuelles aux utilisateurs via une interface sécurisée basée sur les rôles. Plutôt que d’agir comme des automatisations isolées, les agents forment une couche d’orchestration qui transforme les données d’entreprise en informations prêtes à orienter les décisions, en intégrant directement l’IA dans le fonctionnement de l’entreprise, et non comme un outil autonome.
Ce qui différencie cette approche, c’est que l’architecture a été conçue dès le départ pour une exécution hybride :
Ces fonctionnalités permettent à Wave Group de se moderniser sans risque ni perturbation opérationnelle.
L’IA responsable est intégrée directement dans l’architecture et les workflows :
Cela transforme l’IA responsable d’une simple exigence de conformité en un moteur de confiance, de rapidité et d’évolutivité.
La mise en œuvre de Wave Group n’a pas seulement amélioré l’accès aux données, elle a transformé la façon dont les décisions sont prises dans l’entreprise, en accélérant la vitesse, en améliorant l’alignement et en intégrant les informations aux opérations quotidiennes en toute fluidité.
1. Productivité de l’IA
Wave Group a considérablement réduit le temps nécessaire pour passer d’une question à une analyse exploitable. Les utilisateurs professionnels peuvent désormais interagir avec les données de l’entreprise en langage naturel et recevoir des retours transversaux en quelques secondes, au lieu de se fier à des cycles de reporting manuels. Cette évolution a éliminé la dépendance à l’égard de demandes de données fragmentées et a permis aux équipes des finances, des ventes et des opérations de prendre des décisions plus rapidement et de manière plus autonome.
2. Intégration d’applications et résilience
En créant une architecture unique pilotée par API pour les systèmes métier, Wave Group a éliminé les silos de données et créé une dorsale numérique résiliente. Cette amélioration a permis une coordination transparente entre les fonctions de l’entreprise tout en permettant d’ajouter de nouveaux cas d’utilisation et de nouvelles sources de données sans interruption. Il en résulte un environnement plus agile et évolutif, capable de s’adapter aux besoins de l’entreprise, sans nécessiter de changement de plateforme.
3. Sécurité et gouvernance
La gouvernance est désormais intégrée à chaque interaction. Grâce à un accès basé sur les rôles, à des pipelines de données gouvernées et à des productions traçables pilotées par l’IA, Wave Group garantit que les informations sont sécurisées, conformes et auditable dans toutes les unités commerciales. Cette structure de confiance a accéléré l’adoption tout en réduisant les risques opérationnels et de conformité.
Cette mise en œuvre illustre l’approche différenciée d’IBM :
Ces principes permettent aux entreprises de dimensionner l’IA avec confiance et contrôle.
Le parcours de Wave Group met en évidence un changement critique : le bénéfice pour l’entreprise n’est pas lié à l’ajout de nouveaux systèmes, mais à l’interaction intelligente des systèmes existants.
Au lieu de procéder à une transformation à grande échelle ou à un remplacement de système, Wave Group s’est concentré sur l’utilisation des éléments présents en connectant plusieurs plateformes spécifiques à un domaine dans une couche d’intelligence unifiée. Ce processus a permis à l’entreprise de valoriser immédiatement les investissements existants tout en créant une base permettant de dimensionner l’IA dans toutes les fonctions sans introduire de risques.
Le résultat est non seulement de meilleures informations, mais un modèle opérationnel fondamentalement différent. Avec ce modèle d’exploitation, les décisions sont éclairées en temps réel, les workflows s’étendent aux systèmes de façon fluide, et l’IA est intégrée au fonctionnement de l’entreprise, sans se superposer à celui-ci.
Les entreprises n’ont pas besoin de tout transformer d’un seul coup. Commencez par un seul cas d’utilisation d’orchestration. Connectez les systèmes via des API. Introduisez des agents d’IA là où ils peuvent apporter une valeur immédiate.
Le véritable avantage n’est pas d’adopter l’IA, mais de faire en sorte que l’IA fonctionne à l’échelle de votre entreprise.
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