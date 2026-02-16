Intelligence artificielle Automatisation informatique IA en action

IBM Consulting favorise la transformation des entreprises grâce à Dell AI Factory, avec NVIDIA comme moteur

La Dell AI Factory avec NVIDIA transforme l'IA en une capacité d'entreprise reproductible et évolutive, constituant ainsi une chaîne de production pour l'intelligence numérique.

Publié le 16 février 2026
Homme sur une chaise de bureau dans une pièce de stockage avec des piles de chaque côté
By Dr. Priyanka Ray , Uman Ahmed Mohammed

Les entreprises s'efforcent d'intégrer les capacités de l'IA dans leurs opérations essentielles, de la maintenance prédictive dans les environnements industriels aux chaînes d'approvisionnement dynamiques, en passant par l'engagement client en temps réel et la prise de décision autonome dans le domaine financier. La dynamique est impressionnante. Le marché mondial des infrastructures d'IA devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 38 %. Le marché devrait passer d'environ 147 milliards de dollars en 2024 à plus de 747 milliards de dollars en 2029.

Dans ce contexte, les entreprises du monde entier subissent une pression croissante non seulement pour tester l'IA, mais aussi pour la mettre en production de manière fiable et sécurisée, afin d'obtenir rapidement un avantage concurrentiel.

Dans le même temps, les workloads d’IA sollicitent le calcul, la mémoire, l’interconnexion et le stockage de manière bien plus agressive que les workloads traditionnelles. Les modèles de cloud conventionnels et les centres de données hérités sont souvent en deçà des attentes des entreprises en matière de mise en œuvre de l'« IA à grande échelle ». Si les clouds offrent flexibilité et facilité de déploiement, ils introduisent fréquemment des variations de performances dues à la multi-location, des coûts élevés lors de l'entraînement de modèles volumineux et des goulots d'étranglement en termes de latence pour l'inférence en temps réel.

La souveraineté des données et les contraintes réglementaires en Europe (par exemple, le RGPD, la résidence des données et les règles sectorielles) limitent encore la liberté avec laquelle les entreprises peuvent transmettre les données vers les clouds publics. Les systèmes hérités, les silos de données sur site et les workflows d'entreprise très complexes résistent souvent aux migrations natives vers le cloud ; plusieurs entreprises signalent des migrations bloquées ou partielles qui nuisent à l'efficacité de l'IA. 

IBM Consulting travaille en étroite collaboration avec nos partenaires NVIDIA et Dell pour aider les entreprises et les nations à se développer avec des usines d’IA spécialement conçues afin de saisir les opportunités à venir à l’ère de l’IA.

L'AI Factory : une infrastructure d'IA sur mesure

Développée par Dell Technologies et NVIDIA, la Dell AI Factory avec NVIDIA transforme l'IA en une capacité d'entreprise reproductible et évolutive, la transformant ainsi en une chaîne de production pour l'intelligence numérique. Pour les dirigeants, elle accélère la transformation opérationnelle en intégrant l'IA dans les processus clés, ce qui favorise l'efficacité, la rentabilité et la création de nouvelles sources de revenus.

Pour les responsables techniques, elle offre une architecture validée couvrant le calcul haute densité GPU, les réseaux haute performance et le stockage dédié aux entreprises. Elle fournit également une pile complète de logiciels d'IA couvrant l'intégralité du cycle de vie, de l'ingestion de données à la formation des modèles, en passant par le déploiement, la surveillance et la gouvernance.

La Dell AI Factory avec NVIDIA sert d'infrastructure centrale, fournissant la base évolutive, performante et économe en énergie nécessaire pour alimenter l'IA d'entreprise. Reposant sur les serveurs optimisés de Dell avec calcul, stockage et mise en réseau accélérés par NVIDIA, elle offre une plateforme sécurisée et haute densité pour la modernisation et les workloads basés sur l'IA gourmands en calcul.

4 cas d’utilisation clés de la Dell AI Factory avec NVIDIA

La Dell AI Factory avec NVIDIA est une plateforme polyvalente capable de soutenir un large éventail d'initiatives d'IA, mais sa plus grande valeur réside dans sa capacité à générer des résultats commerciaux mesurables là où cela compte le plus. Qu’il s’agisse de permettre une détection plus rapide des fraudes dans le secteur bancaire, d’accélérer les soins de précision dans le secteur de la santé ou d’améliorer le temps de fonctionnement de la production dans la fabrication, la Dell AI Factory avec NVIDIA soutient l’innovation en entreprise. Elle aide également les entreprises à dépasser le stade des projets pilotes pour atteindre un impact à l'échelle de l'entreprise.

Ces solutions permettent aux dirigeants de déverrouiller de nouvelles opportunités de croissance, de réduire les risques et d'améliorer l'efficacité opérationnelle, faisant de l'IA non seulement un investissement en technologie, mais aussi un avantage commercial stratégique.

1. Services financiers : détection des risques et des fraudes à grande échelle

Les banques américaines et européennes sont confrontées à la hausse du volume des transactions, aux systèmes de paiement instantané et à la surveillance réglementaire. Les modèles IA pour la détection des fraudes et la lutte contre le blanchiment d'argent nécessitent une inférence en temps réel avec une latence faible.

  • Pourquoi le cloud rencontre des difficultés : la détection des fraudes nécessite une inférence inférieure à la milliseconde à l’échelle, mais les clouds publics introduisent souvent une variabilité de latence en raison du partage des GPU entre plusieurs locataires. Les règles de conformité aux États-Unis (OCC, SEC) et en Europe (PSD2, RGPD) compliquent davantage l’exécution de données financières sensibles hors site.
  • Pourquoi une infrastructure dédiée est optimale : la Dell AI Factory avec NVIDIA garantit une capacité GPU prévisible, sécurisée, une résidence régionale des données et des déploiements conformes aux normes, ce qui n’est pas possible avec les configurations cloud dédiées classiques.

2. Santé : médecine de précision et aide à la décision clinique

En Europe, la loi sur l'IA et le RGPD exigent une résidence stricte pour les données des patients, ce qui rend les solutions uniquement basées sur le cloud complexes.

  • Pourquoi le cloud rencontre des difficultés : la formation en génomique ou en imagerie IA nécessite des pétaoctets de données sensibles sur les patients, qui ne peuvent pas être librement transférées vers des hyperscalers en raison du RGPD et de la loi européenne sur l'IA. Même lorsque cela est autorisé, les coûts de sortie ou d'entrée pour de tels volumes de données sont considérables.
  • Pourquoi une infrastructure dédiée est-elle optimale : une Dell AI Factory dédiée avec NVIDIA permet la conformité HIPAA et RGPD, un calcul à haut débit et un stockage, tout en utilisant des clusters GPU dédiés adaptés aux workloads dans le secteur de la santé. Les infrastructures existantes manquent généralement de la densité de puissance, du refroidissement et des interconnexions nécessaires pour ces modèles.

3. Fabrication : maintenance prédictive et jumeaux numériques

Les fabricants européens et américains déploient des jumeaux numériques alimentés par l'IA pour simuler les opérations des usines et permettre la maintenance prédictive des équipements industriels. L'entraînement et la mise à jour de ces modèles nécessitent des interconnexions à haut débit et une infrastructure à faible latence.

  • Pourquoi le cloud rencontre-t-il des difficultés : l'IdO génère d'énormes flux de données en temps réel provenant de capteurs et de machines, pour lesquels la latence vers le cloud est inacceptable. Les infrastructures existantes ne sont souvent pas en mesure de prendre en charge les simulations haute fidélité et la modélisation 3D requises par les jumeaux numériques.
  • Pourquoi une infrastructure dédiée est optimale : la Dell AI Factory avec NVIDIA peut facilement prendre en charge l’intégration de la périphérie au cœur grâce à une infrastructure de calcul accélérée et fiable située à proximité de l’atelier de production, permettant ainsi des informations prédictives toujours disponibles. Le cloud ou les centres de données obsolètes ne peuvent pas gérer efficacement cette approche. L’exécution de cette configuration au sein d’une usine Dell AI avec une configuration NVIDIA permet d’obtenir des clusters GPU/CPU stables et dédiés. IBM Consulting facilite l'intégration entre les plateformes ERP, MES et IdO existantes, ce qui réduit les temps d'arrêt et permet d'économiser des millions chaque année en dépenses opérationnelles (OpEx).

4. Ressources humaines : gestion des talents et productivité du personnel

Dans tous les secteurs, les responsables des ressources humaines expérimentent l'IA générative pour le recrutement, l'adéquation des compétences et la planification des effectifs.

  • Pourquoi le cloud rencontre des difficultés : l’entraînement ou l'ajustement des LLM à partir de données sensibles des employés dans le cloud public soulève des risques en matière de confidentialité, de conformité et de fuite de propriété intellectuelle, en particulier dans le cadre des lois européennes sur le travail et la confidentialité. Les infrastructures existantes ne permettent pas de gérer efficacement l'optimisation de modèles à grande échelle ni de fournir des LLM axés sur les ressources humaines.
  • Pourquoi une infrastructure dédiée est-elle optimale : avec la Dell AI Factory avec NVIDIA, les entreprises bénéficient d’un environnement contrôlé et sécurisé pour la personnalisation des LLM, garantissant l’équité, la transparence et des pratiques d’IA responsables. IBM Consulting fournit des cadres de gouvernance pour répondre aux préoccupations réglementaires, en garantissant l'équité et la transparence dans le recrutement.

AI Factory en tant que service : opérationnaliser les accélérateurs IBM Consulting

Le modèle IA Factory en tant que service transforme les infrastructures traditionnelles et les programmes de modernisation en un modèle opérationnel continu, basé sur une plateforme SaaS. Il abstrait la complexité à travers les écosystèmes hybrides et multi-cloud, permettant aux entreprises de consommer la modernisation, l’activation de l’IA et l’innovation de plateforme comme des capacités gérées plutôt que comme des projets ponctuels.

Cette approche rend l'AI Factory autonome : il devient un service vivant et évolutif qui fournit en permanence l'automatisation, la conformité et l'intelligence pilotée par l'IA à l'échelle de l'entreprise.

IBM Consulting propose un riche portefeuille d’accélérateurs et de méthodes intégrant l’IA qui rendent possible l’AI Factory (livré comme un modèle de service). Ces accélérateurs, y compris ICA4CT, ICCA, ICA4AA et les outils associés, constituent la base centrale de l’automatisation et de la gouvernance de l’AI Factory. Ces accélérateurs standardisent les zones de déploiement cloud, automatisent la modernisation, permettent l'intégration des workloads IA et intègrent la conformité et l'observabilité, garantissant ainsi un modèle de prestation cohérent, reproductible et évolutif pour l'AI Factory en tant que service.

Améliorer la modernisation des applications et des plateformes avec l’AI Factory

IBM utilise également largement Dell AI Factory avec NVIDIA pour promouvoir la modernisation à travers des initiatives clés de transformation d’entreprise telles que :

  • L'activation rapide des workloads d'IA : Dell AI Factory, avec l’infrastructure accélérée de calcul d'IA de NVIDIA, prend en charge watsonx, l'IA générative et les workloads de ML personnalisés dans un environnement sécurisé et conforme. IBM Consulting utilise ses solutions ICCA (IBM Consulting Cloud Accelerator), IC4CT (Consulting Advantage for Cloud Transformation), ICCA-ARC (Analysis Renovation Catalyst), SDLC agentique et FinOps pour les cadres d'IA afin de permettre l'utilisation de l'IA à grande échelle. Cette stratégie accélère le développement de modèles, réduit la latence d'inférence et permet d'obtenir un retour sur investissement mesurable.
  • Les optimisations des centres de données : Dell AI Factory avec NVIDIA propose un environnement hybride prêt à déployer, optimisé pour l’IA, qui accélère des initiatives telles que la migration des centres de données vers le cloud ou la modernisation de plateformes de virtualisation entières. IBM peut réhéberger et moderniser les workloads sur une infrastructure modulaire de calcul, de stockage et de réseau, en remplaçant les hyperviseurs hérités par des plateformes conteneurisées ou bare metal basées sur Red Hat OpenShift. Cette approche réduit les risques liés à la migration, raccourcit les délais et élimine la dépendance vis-à-vis d'un propriétaire.
  • L'adoption de Red Hat : grâce à la prise en charge validée de Red Hat OpenShift, Dell AI Factory avec NVIDIA fournit une base native Kubernetes pour les opérations de cloud hybride, permettant une gouvernance d'entreprise, des contrôles de sécurité et des workflows d'automatisation alignés sur les pratiques DevSecOps. IBM Consulting accélère le déploiement, l'automatisation et la gestion du cycle de vie des clusters tout en s'intégrant à IBM Cloud Pak for Data, watsonx et AIOps pour permettre une innovation continue.
  • La rationalisation du portefeuille d’applications : en tant que couche d'exécution du cadre de rationalisation d'IBM, Dell AI Factory avec NVIDIA permet l'évaluation et la refonte des applications existantes basées sur les données. Les outils d'analytique et d'IA d'IBM aident à classer et à moderniser les workloads en microservices conteneurisés, en réduisant la dette technique tout en améliorant l'efficacité opérationnelle.

Quelle est la prochaine étape pour Dell AI Factory

De l'adoption précoce de l'IA à son déploiement à l'échelle de l'entreprise, Dell AI Factory, avec les plateformes NVIDIA guidées par l'expertise d'IBM Consulting en matière de transformation et de modernisation des applications, offre une voie claire et sécurisée pour l'avenir.

En savoir plus sur les offres d’IBM Consulting pour la modernisation des applications

Dr. Priyanka Ray

Global Leader for IBM Cloud Migration and Modernization services

Uman Ahmed Mohammed

Technical Architect - Cloud Platforms, Hybrid Cloud, Migration & Modernization