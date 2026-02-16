IBM Consulting favorise la transformation des entreprises grâce à Dell AI Factory, avec NVIDIA comme moteur

Les entreprises s'efforcent d'intégrer les capacités de l'IA dans leurs opérations essentielles, de la maintenance prédictive dans les environnements industriels aux chaînes d'approvisionnement dynamiques, en passant par l'engagement client en temps réel et la prise de décision autonome dans le domaine financier. La dynamique est impressionnante. Le marché mondial des infrastructures d'IA devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 38 %. Le marché devrait passer d'environ 147 milliards de dollars en 2024 à plus de 747 milliards de dollars en 2029.

Dans ce contexte, les entreprises du monde entier subissent une pression croissante non seulement pour tester l'IA, mais aussi pour la mettre en production de manière fiable et sécurisée, afin d'obtenir rapidement un avantage concurrentiel.

Dans le même temps, les workloads d’IA sollicitent le calcul, la mémoire, l’interconnexion et le stockage de manière bien plus agressive que les workloads traditionnelles. Les modèles de cloud conventionnels et les centres de données hérités sont souvent en deçà des attentes des entreprises en matière de mise en œuvre de l'« IA à grande échelle ». Si les clouds offrent flexibilité et facilité de déploiement, ils introduisent fréquemment des variations de performances dues à la multi-location, des coûts élevés lors de l'entraînement de modèles volumineux et des goulots d'étranglement en termes de latence pour l'inférence en temps réel.

La souveraineté des données et les contraintes réglementaires en Europe (par exemple, le RGPD, la résidence des données et les règles sectorielles) limitent encore la liberté avec laquelle les entreprises peuvent transmettre les données vers les clouds publics. Les systèmes hérités, les silos de données sur site et les workflows d'entreprise très complexes résistent souvent aux migrations natives vers le cloud ; plusieurs entreprises signalent des migrations bloquées ou partielles qui nuisent à l'efficacité de l'IA.

IBM Consulting travaille en étroite collaboration avec nos partenaires NVIDIA et Dell pour aider les entreprises et les nations à se développer avec des usines d’IA spécialement conçues afin de saisir les opportunités à venir à l’ère de l’IA.