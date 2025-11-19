Intelligence artificielle Automatisation informatique

Évoluez plus intelligemment, pas plus difficilement : rationalisez les workflows de votre entreprise et économisez avec IBM Blueworks Live

IBM Blueworks Live vous aide à rationaliser et à aligner vos workflows afin que votre équipe puisse consacrer moins de temps à l’administration et plus de temps à obtenir des Résultats. Pour une durée limitée, bénéficiez de 30 % de réduction sur les abonnements mensuels ou annuels.

Publié 19 novembre 2025
By Katie Devlin

Gérer une petite ou moyenne entreprise (PME) implique de jongler entre les opérations, les clients, les salaires et la croissance, tout en luttant contre des workflows compliqués et incohérents.

Lorsque la croissance est l’objectif et que les ressources sont limitées, vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre des processus inefficaces. De nombreuses entreprises sont confrontées à des workflows enfouis dans des feuilles de calcul ou stockés uniquement dans la mémoire d’une personne « au courant ». Ce défi conduit souvent à une perte de temps, à la poursuite de tâches peu claires et à des changements de processus effectués dans le désordre, sans visibilité partagée.

Blueworks Live offre un espace de travail unifié basé sur le cloud qui permet aux équipes de cartographier, de gérer et de surveiller leurs processus métier. Cette approche permet de s’assurer que tout le monde reste aligné, que tout est documenté et que les améliorations se produisent plus rapidement.

Avec Blueworks Live, vous pourrez :

  • Créer facilement des diagrammes professionnels de vos workflows, de l’intégration à la livraison aux clients en passant par les approbations internes.
  • Éliminer la confusion des versions grâce à un référentiel unique sécurisé. Fini les transferts « Je pensais que vous aviez fait ça ».
  • Apporter instantanément des modifications aux processus dans l’ensemble de votre entreprise. Le modèle de mise à jour unique et de synchronisation universelle permet aux équipes de rester connectées et de travailler plus rapidement.
  • Améliorez la transparence, la responsabilité et la rapidité, des fonctionnalités que l’on trouve normalement dans les outils des grandes entreprises, désormais simplifiées pour les PME.

Cette solution est idéale si vous gérez une équipe de 10 à 100 personnes et que vous constatez que la charge de travail vous ralentit. Elle vous aidera à accélérer votre rythme de travail. C’est également idéal lorsque votre entreprise entre dans une phase de croissance et que vous souhaitez dimensionner proprement plutôt que de manière chaotique.

Si vous avez plusieurs services, tels que les ventes, les opérations, l’exécution et les finances et que vous avez besoin de transferts plus clairs entre eux, cet outil peut rationaliser cette connexion. Et si vous passez des processus manuels aux processus numériques ou d’une approche réactive à une approche proactive, il fournit le pont nécessaire pour effectuer cette transition en douceur.

Des résultats concrets : un délai de financement de prêt 50 % plus rapide

Lorsque Elevations Credit Union a voulu s’orienter davantage vers les processus et éliminer les goulots d’étranglement, elle s’est tournée vers Blueworks Live. Ils ont utilisé cet outil pour documenter et relier les processus interdépendants au sein de l’entreprise.

Les 3 résultats :

  • Réduction du temps de financement des prêts sur valeur domiciliaire d'environ 52 %
  • Augmentation de 71 % du volume de prêts automobiles par souscripteur
  • Réduction du délai entre l’application de prêt auto et le financement d’environ 61 %

Même si vous n’avez pas des milliers de membres ou des millions de transactions, capturer vos workflows peut révéler des délais cachés et conduire à des gains mesurables en vitesse et en débit.

Prendre un bon départ

Inscrivez-vous pour un essai gratuit de 30 jours de Blueworks Live, mappez un workflow clé, invitez votre équipe et voyez la collaboration en action.

Au moment du paiement, appliquez le code de réduction de 30 % (disponible dans certaines régions) et choisissez un processus pilote (pour l’intégration de nouveaux clients, l’exécution des commandes ou les approbations internes), puis mettez-le en place. Ensuite, invitez votre équipe, identifiez les points de blocage et rationalisez les étapes. Laissez l’outil vous aider à vous améliorer. Après l’essai, déployez la solution sur davantage de processus et développez-la en toute confiance, avec l’abonnement à prix réduit pour améliorer vos résultats.

Chaque semaine d’attente, le coût des processus inefficaces ne cesse d’augmenter. Les erreurs, les retards et les problèmes de communication s’accumulent.

Commencez dès aujourd’hui votre parcours vers l’efficacité avec IBM Blueworks Live.

