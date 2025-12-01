Intelligence artificielle Automatisation informatique

Résoudre le dilemme du temps d’arrêt pour les messages essentiels avec l’instance réservée IBM MQ SaaS

Conçu pour aider les entreprises à se moderniser plus rapidement, à fonctionner plus efficacement et à maintenir la confiance dans chaque échange de messages.

Publié 01 décembre 2025
Illustration numérique représentant quatre personnes regardant des écrans et des icônes sous différents angles

À mesure que les entreprises se développent dans des environnements hybrides et multiclouds, les dirigeants seront probablement confrontés à des défis liés à la multiplicité des clouds, des plateformes cloud et des orchestrations. Cette perspective peut entraîner des difficultés à garantir un échange de données fluide, à maintenir l’intégrité des données et à prévenir les pertes dues au temps d’arrêt ou aux violations de la sécurité. Cette approche a un impact sur la satisfaction de vos clients et sur la croissance de votre chiffre d’affaires.

Pour de nombreuses entreprises, la question n’est pas de savoir s’il faut moderniser, mais comment le faire sans perturber les workloads essentielles.

La solution : la connectivité cloud hybride avec IBM MQ SaaS

IBM MQ SaaS (SaaS) répond à ces pressions en fournissant des instances MQ entièrement gérées, haute disponibilité, livrées en tant que service, disponibles sur IBM Cloud®  et désormais sur Amazon Web Services (AWS).

IBM MQ SaaS offre une infrastructure de messagerie gérée, construite sur la même technologie à laquelle les entreprises font confiance depuis des décennies. Il est conçu pour aider les entreprises à se moderniser plus rapidement, à fonctionner plus efficacement et à maintenir la confiance dans chaque échange de messages.

Vous pouvez transformer votre entreprise en tirant parti d'IBM MQ SaaS pour favoriser la connectivité au cloud hybride. Une interface de programmation d’application (API) unique et standard pour les clouds hybrides et multicloud, simplifiant la connectivité et facilitant le transfert des Workload entre les plateformes. Le résultat : une plus grande agilité, une réduction des surcharges opérationnelles et une fiabilité constante. Grâce au SaaS IBM MQ, vous pouvez répondre rapidement à l’évolution des besoins métier, améliorer l’expérience client et obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.

L’importance du SaaS MQ dans un système cloud hybride

Dans le paysage actuel du cloud hybride, les entreprises modernisent rapidement, mais leurs applications et données ne déplacent pas toutes au même rythme. Les systèmes essentiels restent souvent sur site, tandis que les nouvelles Workloads sont créées dans le cloud. Le résultat est un mélange complexe d’environnements qui doivent communiquer de façon fluide, sécurisée et fiable.

L’intégration prospère grâce aux architectures hybrides. IBM MQ SaaS sert de dorsale de confiance qui connecte les applications, les systèmes et les services à travers des centres de données privés et plusieurs clouds. Cela permet de garantir que les messages ne sont transmis qu'une seule fois entre les environnements, offrant ainsi la fiabilité dont dépendent les entreprises pour les transactions, les paiements et la logistique.

En fonctionnant comme un service géré, MQ SaaS aide les entreprises à se moderniser plus rapidement tout en réduisant la complexité de la maintenance de l'infrastructure de messagerie. Il est conçu pour supporter la connectivité hybride, facilitant ainsi le déplacement des workloads vers le cloud sans perturber les opérations existantes.

IBM MQ est reconnu comme Leader par G2 (Hiver 2023) et Top Rated par TrustRadius (2024), avec un score global de 9/10 et plus de 150 avis vérifiés soulignant sa fiabilité et ses performances.

Lever les obstacles : réduction des risques et de la charge opérationnelle

Les entreprises citent souvent les opérations, la disponibilité et la maintenance comme des obstacles à la modernisation. Avec MQ SaaS, IBM gère la santé, les mises à jour et l'évolutivité de la plateforme, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur la fourniture de nouvelles capacités plutôt que sur le maintien du temps de fonctionnement.

Ce passage à un modèle géré peut aider à réduire les coûts opérationnels et à améliorer la cohérence entre les environnements.

Permettre une intégration riches en sécurité et favoriser l'agilité du cloud natif

Dans un monde distribué, chaque connexion compte. MQ SaaS offre le chiffrement des données en transit et une connectivité privée via des points de terminaison de cloud privé virtuel (VPC), aidant ainsi les organisations à protéger les données sensibles lorsqu'elles se déplacent entre les systèmes sur site et les systèmes cloud.

Les applications modernes exigent de l'agilité. MQ SaaS fournit des API et un support d'infrastructure en tant que code, permettant aux équipes d'automatiser les déploiements et d'intégrer la messagerie dans les pipelines de Delivery Pipeline. Ce processus facilite la construction et la mise à l'échelle d'architectures cloud-natives et événementielles sans compromettre la fiabilité.

En adoptant IBM MQ SaaS, les entreprises peuvent :

  • Accélérer la modernisation tout en maintenant la fiabilité.
  • Réduire les coûts opérationnels liés à la gestion des systèmes de messagerie sur site.
  • Renforcez la protection des données et la gouvernance dans les environnements hybrides.
  • Améliorez votre agilité grâce à des opérations automatisées cloud natif.

IBM MQ SaaS aide les entreprises à déplacer plus rapidement et à intégrer plus intelligemment pour construire dans l'ère du cloud hybride.

En savoir plus sur IBM MQ SaaS

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

En savoir plus En savoir plus sur IBM MQ SaaS