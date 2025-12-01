Résoudre le dilemme du temps d’arrêt pour les messages essentiels avec l’instance réservée IBM MQ SaaS

Dans le paysage actuel du cloud hybride, les entreprises modernisent rapidement, mais leurs applications et données ne déplacent pas toutes au même rythme. Les systèmes essentiels restent souvent sur site, tandis que les nouvelles Workloads sont créées dans le cloud. Le résultat est un mélange complexe d’environnements qui doivent communiquer de façon fluide, sécurisée et fiable.

L’intégration prospère grâce aux architectures hybrides. IBM MQ SaaS sert de dorsale de confiance qui connecte les applications, les systèmes et les services à travers des centres de données privés et plusieurs clouds. Cela permet de garantir que les messages ne sont transmis qu'une seule fois entre les environnements, offrant ainsi la fiabilité dont dépendent les entreprises pour les transactions, les paiements et la logistique.

En fonctionnant comme un service géré, MQ SaaS aide les entreprises à se moderniser plus rapidement tout en réduisant la complexité de la maintenance de l'infrastructure de messagerie. Il est conçu pour supporter la connectivité hybride, facilitant ainsi le déplacement des workloads vers le cloud sans perturber les opérations existantes.

IBM MQ est reconnu comme Leader par G2 (Hiver 2023) et Top Rated par TrustRadius (2024), avec un score global de 9/10 et plus de 150 avis vérifiés soulignant sa fiabilité et ses performances.