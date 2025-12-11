Intelligence artificielle Automatisation informatique

Donner corps à votre entreprise agentique : Comment l’IA réinvente le playbook de l’approvisionnement

Les équipes d’approvisionnement sont confrontées à une dure réalité : des processus complexes, de longs cycles d’appels d’offres et des exigences de conformité de plus en plus strictes. Ces défis ralentissent la prise de décision et épuisent l’énergie des employés. Mais l’IA change la donne.

Publié le 11 décembre 2025
Vue aérienne d’une passerelle pour piétons ondulant au-dessus de l’eau
By Justin Ablett

Selon le rapport d’IBM Institute for Business Value, les entreprises qui utilisent l’IA dans leur système d’approvisionnement ont réduit leurs coûts jusqu’à 70 %. De plus, elles ont intégré leurs fournisseurs dix fois plus rapidement et réduit le temps d’analyse de la tarification de deux jours à seulement dix minutes. Ces gains sont considérables. Ils changent radicalement la donne en permettant aux équipes de consacrer davantage de temps à l’essentiel : nouer des relations et piloter la stratégie. 

Notre priorité va au-delà la technologie ; il s’agit de résoudre de véritables défis métier grâce à une IA responsable. L’approvisionnement est impliqué dans tous les aspects d’une entreprise. Or, ses processus sont souvent ralentis par les tâches manuelles et les contrôles de conformité. Nous aidons les équipes à dépasser ce problème en combinant une expertise sectorielle approfondie avec une IA explicable, évolutive et sécurisée.

Notre approche à 3 niveaux

Notre approche repose sur trois principes pragmatiques :

  1. Conception centrée sur l’humain : l’IA doit renforcer l’autonomie des personnes, et non les remplacer.
  2. Innovation responsable ; l’éthique et la transparence ne sont pas optionnelles, mais intégrées.
  3. Écosystèmes collaboratifs générateurs de résultats métier : en combinant des plateformes comme Salesforce Agentforce avec IBM Consulting, nous créons des environnements où les collaborateurs numériques et humains se complètent pour améliorer les résultats. 

Résultat ? Les équipes d’approvisionnement gagnent en rapidité sans sacrifier la confiance, réduisant ainsi les délais de cycle, améliorant la diversité des fournisseurs et diminuant l’exposition aux risques, ce qui permet aux spécialistes de mieux se consacrer aux partenariats stratégiques.

L’innovation responsable se produit lorsque les entreprises travaillent ensemble. C’est pourquoi des partenariats comme IBM et Salesforce sont importants, non pas à cause des logos, mais parce que la collaboration apporte confiance, transparence et responsabilité partagée. 

« En collaboration avec IBM, nous donnons aux équipes d’approvisionnement les moyens d’exploiter le potentiel transformateur de l’IA, en passant de processus réactifs à des partenariats proactifs et fondés sur des données probantes à tous les niveaux de l’entreprise », déclare Zahra Bahrololoumi, PDG de Salesforce Royaume-Uni et Irlande. « Grâce aux données fiables et aux capacités d’IA de Salesforce, combinées à l’expertise sectorielle approfondie d’IBM, les entreprises peuvent construire des chaînes d’approvisionnement plus résilientes, prendre des décisions plus éclairées et créer une valeur durable à long terme. »

Utiliser Agentforce et l’IA en tant que partenaires

L’approvisionnement ne se résume pas à des processus, mais implique des personnes qui s’efforcent de donner le meilleur d’elles-mêmes sous la pression. C’est là qu’Agentforce et l’IA entrent en jeu, non pas pour les remplacer, mais pour les accompagner :

  • Agent d’assistance au sourcing : cet agent est votre partenaire de planification. Il vous aide à configurer des événements de sourcing, à recueillir les exigences et à rédiger les appels d’offres. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la stratégie plutôt que sur l’administration.
  • Agent d’évaluation des appels d’offres : plus besoin de se noyer dans les feuilles de calcul. Cet agent évalue instantanément les réponses des fournisseurs, gère la communication et fournit des commentaires constructifs.
  • Agent de gestion des risques et de la conformité : tel un filet de sécurité, cet agent examine les contrats et les cahiers des charges afin d’identifier les risques financiers et réglementaires, signale les problèmes dès leur apparition et propose des solutions avant qu’ils ne s’aggravent.
  • Agent d’assistance aux contrats : cet agent s’occupe des tâches répétitives afin que vous puissiez vous concentrer sur les négociations à forte valeur et les relations avec les fournisseurs.

Ces agents ne remplacent pas le discernement humain, ils l’amplifient. Ils libèrent les spécialistes des tâches routinières, leur permettant de consacrer plus de temps à la collaboration, à la créativité et à la réflexion stratégique. 

« La collaboration et une IA digne de confiance redéfinissent la fonction d’approvisionnement, qui passe d’une simple automatisation transactionnelle à un levier de transformation pour la prise de décisions stratégiques et la création de valeur à long terme », déclare Rahul Kalia, associé directeur pour le Royaume-Uni et l’Irlande chez IBM Consulting.

Le secteur de l’approvisionnement évolue rapidement. La question n’est pas de savoir si l’IA va transformer le travail, mais comment nous allons y parvenir de manière responsable et collaborative. IBM et Salesforce sont des acteurs engagés de longue date dans ce domaine. Notre partenariat, qui s’étend sur plus de vingt ans, repose sur la confiance et l’innovation, renforcé par un engagement commun en faveur d’une IA responsable.

Réinventer ensemble les méthodes de travail

De l’intégration d’IBM Watson et de Salesforce Einstein en 2017 aux solutions d’IA générative d’aujourd’hui, nous avons toujours collaboré pour aider les entreprises à repenser leur façon de travailler. Lorsque deux leaders unissent leurs expertises et leurs plateformes, le résultat n’est pas seulement l’efficacité, mais aussi la résilience, l’agilité et l’impact sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Prêt à découvrir ce qui est possible ? Commençons par la manière de donner corps votre entreprise agentique.

En savoir plus

Justin Ablett

IBM Consulting Partner

IBM Consulting