L’approvisionnement ne se résume pas à des processus, mais implique des personnes qui s’efforcent de donner le meilleur d’elles-mêmes sous la pression. C’est là qu’Agentforce et l’IA entrent en jeu, non pas pour les remplacer, mais pour les accompagner :

Agent d’assistance au sourcing : cet agent est votre partenaire de planification. Il vous aide à configurer des événements de sourcing, à recueillir les exigences et à rédiger les appels d’offres. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la stratégie plutôt que sur l’administration.

Agent d'évaluation des appels d'offres : plus besoin de se noyer dans les feuilles de calcul. Cet agent évalue instantanément les réponses des fournisseurs, gère la communication et fournit des commentaires constructifs.

Agent de gestion des risques et de la conformité : tel un filet de sécurité, cet agent examine les contrats et les cahiers des charges afin d'identifier les risques financiers et réglementaires, signale les problèmes dès leur apparition et propose des solutions avant qu'ils ne s'aggravent.

Agent d'assistance aux contrats : cet agent s'occupe des tâches répétitives afin que vous puissiez vous concentrer sur les négociations à forte valeur et les relations avec les fournisseurs.

Ces agents ne remplacent pas le discernement humain, ils l’amplifient. Ils libèrent les spécialistes des tâches routinières, leur permettant de consacrer plus de temps à la collaboration, à la créativité et à la réflexion stratégique.

« La collaboration et une IA digne de confiance redéfinissent la fonction d’approvisionnement, qui passe d’une simple automatisation transactionnelle à un levier de transformation pour la prise de décisions stratégiques et la création de valeur à long terme », déclare Rahul Kalia, associé directeur pour le Royaume-Uni et l’Irlande chez IBM Consulting.

Le secteur de l’approvisionnement évolue rapidement. La question n’est pas de savoir si l’IA va transformer le travail, mais comment nous allons y parvenir de manière responsable et collaborative. IBM et Salesforce sont des acteurs engagés de longue date dans ce domaine. Notre partenariat, qui s’étend sur plus de vingt ans, repose sur la confiance et l’innovation, renforcé par un engagement commun en faveur d’une IA responsable.