Analyse de la production pour la recherche juridique : comment Shorthills AI a optimisé la récupération de données avec IBM watsonx.data

Dans cette optique, Shorthills AI, basée dans le New Jersey, a mis au point un cadre génératif d’agents d’IA sous la forme de chatbots optimisés pour un domaine spécifique, en utilisant le RAG et un graphique de connaissances. Ce cadre des exigences est alimenté par l’IA informations pour les secteurs juridiques, où la pertinence, l’exhaustivité et l’origine vérifiable comptent autant que la vitesse brute.

En utilisant Astra DB sur IBM watsonx.data comme base de données vectorielle et Langflow pour accélérer l’itération lors de la construction de systèmes RAG, Shorthills obtient une amélioration de 60 % en termes de rappel et de précision.

Les solutions IBM contribuent également à multiplier par 4 l’exhaustivité, c’est-à-dire la capacité des résultats à saisir les détails et les aspects de la requête de l’utilisateur. Ils sont également neuf fois plus diversifiés, c’est-à-dire qu’ils offrent aux utilisateurs plusieurs interprétations et angles de vue plutôt qu’une seule ligne de raisonnement. Cette fonctionnalité est critique pour préparer les arguments et les réfutations dans les workflows juridiques.