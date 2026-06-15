Une voie concrète pour les organisations qui exécutent les middlewares Oracle sur AIX.
La dernière déclaration d’orientation d’Oracle, publiée en juin 2026, reflète la collaboration de longue date entre IBM et Oracle. Au fil du temps, les deux organisations ont accompagné les clients qui exécutent des workloads critiques sur le matériel IBM Power et le système d’exploitation AIX.
Pour les environnements d’entreprise qui exécutent des plateformes middleware, cette collaboration inclut une prise en charge prévue des futures versions d’Oracle WebLogic Server et d’Oracle Fusion Middleware sur IBM AIX.
Cette annonce apporte aux responsables informatiques d’entreprise une visibilité précieuse sur la marche à suivre. Elle permet aux organisations d’évaluer leurs trajectoires de mise à niveau tout en alignant leurs décisions de plateforme sur leurs objectifs métier à long terme. Cette approche offre un parcours de modernisation structuré, qui peut être planifié par étapes et adapté aux priorités, aux calendriers et à l’architecture globale de l’entreprise.
La prise en charge prévue des futures versions de WebLogic et Fusion Middleware sur AIX permet aux entreprises d’évaluer leurs options de mise à niveau tout en continuant à fonctionner dans leur environnement de plateforme actuel.
Pour les équipes qui utilisent les versions 12.2.1.4/12.2.1.19, ces orientations fournissent un point de référence pour évaluer la manière dont les prochaines versions peuvent s’intégrer aux stratégies d’infrastructure existantes. Elles favorisent une approche progressive, plutôt qu’une transition unique de grande ampleur.
Alors que Fusion Middleware 12c (versions 12.2.1.4/12.2.1.19) approche d’échéances clés de support, avec la fin du Premier Support en décembre 2026 et celle de l’Extended Support en décembre 2027, Oracle a présenté ses plans. L’entreprise prévoit d’introduire un programme Market Driven Support au-delà de 2027.
Ce programme devrait prolonger la prise en charge des versions 12.2.1.4/12.2.1.19 sur une base annuelle jusqu’en 2030, offrant ainsi aux entreprises davantage de temps pour planifier et mener leur transition vers des versions plus récentes.
Pour de nombreuses équipes, ce délai supplémentaire favorise une approche plus réfléchie de la modernisation, en permettant d’aligner les mises à niveau sur :
Plutôt que de précipiter les décisions sous la contrainte de délais serrés, les entreprises peuvent structurer leur transition de manière à refléter à la fois leurs priorités techniques et métier.
Si AIX reste intégré au paysage de support prévu par Oracle, les entreprises conservent une certaine flexibilité dans la manière d’aborder leurs environnements middleware. Selon leur stratégie, les équipes peuvent :
Par exemple, les entreprises qui évaluent des stratégies hybrides peuvent envisager de migrer certaines workloads middleware vers Oracle Fusion Middleware 14c sur Linux, tout en continuant à exploiter d’autres systèmes sur AIX.
Cette flexibilité reflète la façon dont les environnements d’entreprise sont généralement modernisés : par une série de décisions coordonnées et progressives, plutôt que par un changement unique de plateforme.
WebLogic Server et Fusion Middleware sont souvent utilisés dans des environnements qui prennent en charge des opérations critiques à fort volume. Dans ces contextes, des considérations telles que la stabilité, la cohérence et les processus de changement contrôlés restent au cœur des décisions relatives à l’infrastructure et aux middlewares.
Alors que les entreprises évaluent leurs trajectoires de mise à niveau ou leurs stratégies de modernisation, ces exigences continuent de façonner à la fois le rythme et la structure de leurs initiatives.
Chez IBM, nous restons déterminés à accompagner les entreprises qui exécutent des workloads Oracle sur AIX. Nous continuons à collaborer avec Oracle et à travailler avec nos clients afin de les aider à aborder :
Alors que les environnements d’entreprise évoluent vers des workloads plus intégrées, fondées sur les données et optimisées par l’IA, notre priorité reste d’aider les entreprises à avancer avec clarté, tout en préservant la stabilité opérationnelle dont dépend leur activité.
La déclaration d’orientation d’Oracle met en évidence une trajectoire que de nombreuses entreprises suivent déjà : « La modernisation ne consiste pas à remplacer tous les systèmes d’un seul coup ; elle consiste à les faire évoluer d’une manière alignée sur les priorités techniques et métier. »
Pour les entreprises qui exécutent WebLogic et Fusion Middleware sur AIX, ce contexte fournit un éclairage supplémentaire sur la manière dont les plateformes actuelles peuvent continuer à s’inscrire dans cette évolution.
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