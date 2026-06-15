Alors que Fusion Middleware 12c (versions 12.2.1.4/12.2.1.19) approche d’échéances clés de support, avec la fin du Premier Support en décembre 2026 et celle de l’Extended Support en décembre 2027, Oracle a présenté ses plans. L’entreprise prévoit d’introduire un programme Market Driven Support au-delà de 2027.

Ce programme devrait prolonger la prise en charge des versions 12.2.1.4/12.2.1.19 sur une base annuelle jusqu’en 2030, offrant ainsi aux entreprises davantage de temps pour planifier et mener leur transition vers des versions plus récentes.

Pour de nombreuses équipes, ce délai supplémentaire favorise une approche plus réfléchie de la modernisation, en permettant d’aligner les mises à niveau sur :

la planification du cycle de vie de l’infrastructure ;

les dépendances des applications ;

les calendriers de transformation dictés par les besoins métier.

Plutôt que de précipiter les décisions sous la contrainte de délais serrés, les entreprises peuvent structurer leur transition de manière à refléter à la fois leurs priorités techniques et métier.