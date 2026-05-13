Deux jours, un ingénieur, aucune devinette : simplifier une modernisation complexe avec IBM Bob

Le cabinet de conseil informatique Novacomp s’est tourné vers IBM Bob, l’environnement de développement d’IBM axé sur l’IA, pour moderniser une API d’entreprise critique basée sur des technologies héritées. Les résultats allaient bien au-delà de la vitesse et de l’efficacité.
Note de la rédaction : IBM Bob est disponible au grand public. Cet article fait partie d’une courte série de témoignages de clients qui détaillent comment l’assistant de développement IA d’IBM a contribué à moderniser les bases de code héritées, à créer de nouvelles documentations, à garantir la conformité et à suggérer des mises à jour de sécurité critique.
À l’automne 2025, le cabinet de conseil informatique Novacomp a entrepris une mise à niveau complexe de ses opérations internes, souhaitant moderniser une API Java REST critique pour l’entreprise sans perturber la logique métier existante. C’est le type de projet qui prendrait quelques mois à une équipe Novacomp de trois à cinq personnes. Il lui faudrait rechercher les dépendances obsolètes et effectuer manuellement des mises à niveau complexes tout en gérant les risques de sécurité et en préservant tous les comportements et les contrats sous-jacents.
En tant qu’IBM Partner, Novacomp a participé à la version en aperçu d’IBM Bob, l’environnement de développement intégré (IDE) d’IBM basé sur l’IA. L’entreprise a décidé de découvrir IBM Bob dans le cadre de ses efforts de modernisation interne.
Les résultats ont été impressionnants. Grâce à IBM Bob, un architecte de solutions senior et champion IBM 2026 (Jorge De Trinidad de Novacomp) a réalisé une mise à niveau complexe en seulement deux jours. Le résultat ? Une tâche 98 % plus rapide que ce qui serait normalement requis avec une équipe plus nombreuse. Selon Novacomp, IBM Bob est bien plus qu’un simple générateur de code : c’est un outil qui fournit une analyse contextuelle et détaillée de la base de code, qui suggère de manière proactive des améliorations structurelles et des mises à niveau et qui établit même des feuilles de route pour les futures options de mise à niveau.
Dans cet article, nous examinerons le cas d’utilisation principal, les détails de l’architecture qu’IBM Bob a modernisée et les avantages qu’IBM Bob a apportés à Novacomp et à son client.
Le principal cas d’utilisation de ce projet client de Novacomp était une mise à niveau structurelle : le replatforming d’un monolithe logique en couches pour permettre une architecture de microservices cloud native. Les applications consistent en des API REST d’entreprise écrites avec d’anciennes versions de Java et des arbres de dépendance hérités qui étaient de plus en plus coûteux à maintenir et difficiles à sécuriser.
Les consommateurs de l’API étaient des équipes d’ingénierie dans des contextes d’infrastructure informatique, y compris des équipes travaillant dans un environnement de capture de données modifiées (CDC). Cet outil surveille les réplications de la technologie IBM et expose les API utilisées par les parties prenantes internes.
Comme il s’agissait d’API critiques, l’équipe de Novacomp a dû relever le défi d’une préservation fonctionnelle stricte. Elle devait maintenir la stabilité de la logique métier et des contrats d’API tout en mettant à niveau l’architecture.
Avant la modernisation, l’architecture de référence était un service Java en couches : des contrôleurs REST, une couche de service et des référentiels d’API Java Persistence (JPA) soutenus par une base de données relationnelle, avec une gestion des dépendances gérée par Maven ou Gradle (voir le schéma ci-dessous).
En tant que pilote de la modernisation, IBM Bob était plus qu’un simple générateur de code : il s’agissait d’un assistant conscient du référentiel et intégré dans une boucle de validation technique. Les recommandations de Bob devaient tenir compte du contexte de la base de code existante, être très explicites en ce qui concerne les recommandations techniques et offrir aux ingénieurs la possibilité de les valider et de les affiner.
IBM Bob devait essentiellement agir comme un « amplificateur cognitif » au lieu de remplacer les décisions des développeurs. Par exemple, lors de la mise à niveau des versions de Java et de Spring Boot, IBM Bob a examiné la structure du code, la configuration et les dépendances afin de proposer des modifications progressives fondées sur le code.
L’outil a identifié et expliqué les annotations obsolètes, les ruptures potentielles entre les versions du cadre et proposé une analyse complète des dépendances avant la mise à niveau. Alors que Bob validait en permanence les changements avec des versions propres et résolvait les conflits de dépendances, il a inclus les humains dans la boucle, en ne fonctionnant pas lors des révisions architecturales. Sa documentation traçable sur les modifications a servi de critère d’acceptation avant que les ingénieurs n’approuvent la fusion des modifications.
Suite à la modernisation, l’architecture était encore en couches mais est devenue structurellement plus propre et davantage tournée vers l’avenir : la version Java a été mise à jour (Java 17 vers Java 21 LTS), Spring Boot moderne, un arbre de dépendances consolidé et validé et des configurations restructurées alignées sur les pratiques cloud natives actuelles. Les annotations obsolètes et les schémas hérités ont été supprimés, les bibliothèques vulnérables ont été éliminées et l’architecture a été mieux alignée avec les modèles de déploiement modernes et compatibles avec la conteneurisation.
La valeur d’IBM Bob dans ce scénario s’est manifestée de quatre manières pratiques :
Plusieurs résultats de ce projet de modernisation sont importants pour les responsables de l’ingénierie, car ils sont directement liés aux coûts, aux risques et à la prévisibilité des livraisons :
IBM Bob a également fourni à Novacomp un ensemble de recommandations sur la manière d’aborder différentes voies pour passer des anciennes versions aux nouvelles (d’une méthode plus traditionnelle aux microservices, par exemple). Cette approche a permis la création d’une feuille de route transformationnelle, avec IBM Bob comme guide justifiant ses recommandations.
L’impact significatif pour Novacomp, au-delà du rôle d’IBM Bob dans ce projet de refonte particulier, a été la découverte d’une méthode de modernisation reproductible. IBM Bob permet l’utilisation de l’IA pour éclairer tôt les réalités de dépendance et de configuration, permettre aux humains de contrôler les décisions architecturales et traiter la documentation, les tests et la gouvernance comme des résultats, et non comme des réflexions après coup.
Cette répétabilité est ce qui rend l’approche évolutive pour un modèle de conseil. Le même workflow peut être appliqué en tant qu’évaluation avant les mises à niveau majeures, dans le cadre de l’évaluation d’une requête pull afin d’éviter les ruptures et l’accumulation de la dette technique plus tôt dans le processus de développement.
L’outil prend également en charge différents mouvements de livraison. Cela peut inclure la livraison en « usine logicielle », où le travail est effectué dans un environnement contrôlé, et le renforcement des équipes, où les clients adoptent des licences afin que des équipes communes puissent collaborer avec des outils et une gouvernance cohérents.
En s’appuyant sur IBM Bob comme couche de modernisation axée sur l’IA, Novacomp a fait d’une mise à niveau complexe de Java et de Spring Boot à haut risque une pratique d’ingénierie gouvernée et reproductible. Cette pratique permet de réduire les risques de migration, d’améliorer la maintenabilité et de faciliter l’évolution des services critiques sans avoir à reconstruire les fondations à chaque fois.
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