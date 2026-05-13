Deux jours, un ingénieur, aucune devinette : simplifier une modernisation complexe avec IBM Bob

À l’automne 2025, le cabinet de conseil informatique Novacomp a entrepris une mise à niveau complexe de ses opérations internes, souhaitant moderniser une API Java REST critique pour l’entreprise sans perturber la logique métier existante. C’est le type de projet qui prendrait quelques mois à une équipe Novacomp de trois à cinq personnes. Il lui faudrait rechercher les dépendances obsolètes et effectuer manuellement des mises à niveau complexes tout en gérant les risques de sécurité et en préservant tous les comportements et les contrats sous-jacents.

En tant qu’IBM Partner, Novacomp a participé à la version en aperçu d’IBM Bob, l’environnement de développement intégré (IDE) d’IBM basé sur l’IA. L’entreprise a décidé de découvrir IBM Bob dans le cadre de ses efforts de modernisation interne.

Les résultats ont été impressionnants. Grâce à IBM Bob, un architecte de solutions senior et champion IBM 2026 (Jorge De Trinidad de Novacomp) a réalisé une mise à niveau complexe en seulement deux jours. Le résultat ? Une tâche 98 % plus rapide que ce qui serait normalement requis avec une équipe plus nombreuse. Selon Novacomp, IBM Bob est bien plus qu’un simple générateur de code : c’est un outil qui fournit une analyse contextuelle et détaillée de la base de code, qui suggère de manière proactive des améliorations structurelles et des mises à niveau et qui établit même des feuilles de route pour les futures options de mise à niveau.

Dans cet article, nous examinerons le cas d’utilisation principal, les détails de l’architecture qu’IBM Bob a modernisée et les avantages qu’IBM Bob a apportés à Novacomp et à son client.