Nouveautés dans l’observabilité AWS : modernisation de l’IA, efficacité EKS et optimisation des coûts du cloud

Cette année, Instana a lancé plus d’une douzaine de nouvelles fonctionnalités couvrant l’observabilité de l’IA, du cloud natif, d’AWS et de Kubernetes.

Publié le 8 décembre 2025
Lors de la conférence AWS re:Invent de cette année, Instana a lancé de nouvelles fonctionnalités majeures. L’année dernière, nous avons parlé des modèles LLM AWS Bedrock et de la capacité d’Instana à surveiller ces workloads. Cette année, les nouvelles fonctionnalités d’IA d’Instana sont axées sur l’IA agentique en production. Une différence réside dans l’attention plus particulière accordée aux coûts globaux du cloud, aux coûts de Kubernetes et aux coûts de l’IA.

Au cours des 12 derniers mois, Instana a lancé plus d’une douzaine de nouvelles fonctionnalités couvrant l’observabilité de l’IA, du cloud natif, d’AWS et de Kubernetes. Voici une sélection des meilleures.

Passer à une surveillance EKS plus efficace et à des pipelines de télémétrie optimisés en termes de coûts

Amazon EKS est au cœur de nombreuses applications et plateformes d’IA modernes. À mesure que les clusters évoluent, le coût devient aussi important que les performances. C’est pourquoi Instana offre une visibilité unifiée sur les performances et les dépenses de Kubernetes, grâce à Kubernetes Cost Reporting optimisé par KubeCost, qui aide les équipes à établir un lien direct entre le comportement des applications et les coûts réels de l’infrastructure.

Le coût est également un problème pour de nombreux utilisateurs de CloudWatch, qui sont confrontés à l’inefficacité du sondage traditionnel dans l’outil. Avec Amazon CloudWatch Metric Streams, Instana n’ingère que les changements d’indicateurs réels au lieu de sonder de manière répétée les mêmes données. Cela réduit la latence des données CloudWatch de 70 à 80 %. Plus important encore, cela diminue les coûts liés à l’API et à l’ingestion, ce qui permet une surveillance CloudWatch plus évolutive grâce à Instana. Mieux encore, combinez ces flux de métriques avec Amazon Data Firehose pour une télémétrie plus rapide et plus rentable dans les grands environnements AWS multi-comptes.

L’observabilité pour l’IA agentique et les workflows centrés sur les développeurs

À mesure que l’IA agentique entre en production, les clients construisent des systèmes autonomes en plusieurs étapes à l’aide d’Amazon Bedrock AgentCore. Ces systèmes introduisent une complexité que l’observabilité traditionnelle a du mal à gérer. Instana offre désormais une observabilité approfondie pour AgentCore en ingérant les signaux OpenTelemetry (OTel) directement à partir des agents et en visualisant les chaînes de raisonnement, les appels d’outils et le comportement des modèles dans le contexte de l’infrastructure AWS.

Instana Observability devient également plus conversationnelle. Le serveur Instana MCP, disponible gratuitement sur AWS Marketplace, permet aux développeurs d’interroger Instana en utilisant le langage naturel directement à partir de Kiro IDE et de Kiro CLI d’Amazon. Cela permet un dépannage assisté par l’IA et une analyse plus rapide des causes racines. Les ingénieurs peuvent poser des questions telles que « Qu’est-ce qui a changé dans mon cluster EKS aujourd’hui ? » ou « Quels sont les services qui présentent des taux d’erreur élevés ? » et obtenir des informations en temps réel, intégrant ainsi l’observabilité assistée par l’IA directement dans les workflows quotidiens de développement et d’exploitation.

Observabilité privée, sécurisée et rentable pour les environnements AWS mondiaux

Instana a étendu la prise en charge de l’observabilité privée de bout en bout avec AWS PrivateLink, permettant à la télémétrie de circuler sans IP publiques ni exposition à Internet. Les données transitent par le réseau à faible latence d’AWS, qui prend en charge les architectures intra-régionales et inter-régionales pour les environnements réglementés. Les premiers déploiements chez les clients montrent une réduction de 70 à 90 % des coûts de sortie du réseau par rapport aux passerelles NAT.

Afin de soutenir ses clients internationaux et réglementés, Instana a également lancé une nouvelle région SaaS à Singapour et un environnement SaaS AWS GovCloud (États-Unis) conforme aux exigences FedRAMP.

Rendre l’observabilité adaptée à l’IA accessible à tous les clients AWS

Instana a étendu sa présence sur AWS Marketplace afin que les clients puissent se lancer plus rapidement : avec une offre SaaS à la carte avec 14 jours d’essai, une offre auto-hébergée avec QuickLaunch, l’Instana Operator pour le déploiement EKS et le serveur Instana MCP pour l’observabilité conversationnelle. Toutes les offres sont disponibles via les workflows d’approvisionnement AWS standard.

Lors de l’événement AWS re:Invent, une chose était claire : la modernisation de l’IA ne consiste pas seulement à créer des systèmes plus intelligents, mais aussi à les exploiter en toute confiance. Au cours de l’année écoulée, IBM Instana et AWS ont collaboré pour garantir aux clients qui modernisent leurs systèmes avec des services tels qu’Amazon EKS et Amazon Bedrock la base d’observabilité dont ils ont besoin pour évoluer, contrôler leurs coûts et mettre en production une IA agentique de manière fiable.

Vous pouvez voir ces fonctionnalités en action dans cette rediffusion du webinaire : Webinaire : 3 clics pour une visibilité optimale sur le cloud : réinventer l’observabilité AWS avec IBM Instana. 

Thanos Matzanas

Senior Product Manager, AWS Alliance Lead, Instana Observability

