Nouveautés dans l’observabilité AWS : modernisation de l’IA, efficacité EKS et optimisation des coûts du cloud

Amazon EKS est au cœur de nombreuses applications et plateformes d’IA modernes. À mesure que les clusters évoluent, le coût devient aussi important que les performances. C’est pourquoi Instana offre une visibilité unifiée sur les performances et les dépenses de Kubernetes, grâce à Kubernetes Cost Reporting optimisé par KubeCost, qui aide les équipes à établir un lien direct entre le comportement des applications et les coûts réels de l’infrastructure.

Le coût est également un problème pour de nombreux utilisateurs de CloudWatch, qui sont confrontés à l’inefficacité du sondage traditionnel dans l’outil. Avec Amazon CloudWatch Metric Streams, Instana n’ingère que les changements d’indicateurs réels au lieu de sonder de manière répétée les mêmes données. Cela réduit la latence des données CloudWatch de 70 à 80 %. Plus important encore, cela diminue les coûts liés à l’API et à l’ingestion, ce qui permet une surveillance CloudWatch plus évolutive grâce à Instana. Mieux encore, combinez ces flux de métriques avec Amazon Data Firehose pour une télémétrie plus rapide et plus rentable dans les grands environnements AWS multi-comptes.