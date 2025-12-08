Nouveautés dans l’observabilité AWS : modernisation de l’IA, efficacité EKS et optimisation des coûts du cloud

Lors de la conférence AWS re:Invent de cette année, Instana a lancé de nouvelles fonctionnalités majeures. L’année dernière, nous avons parlé des modèles LLM AWS Bedrock et de la capacité d’Instana à surveiller ces workloads. Cette année, les nouvelles fonctionnalités d’IA d’Instana sont axées sur l’IA agentique en production. Une différence réside dans l’attention plus particulière accordée aux coûts globaux du cloud, aux coûts de Kubernetes et aux coûts de l’IA.
Au cours des 12 derniers mois, Instana a lancé plus d’une douzaine de nouvelles fonctionnalités couvrant l’observabilité de l’IA, du cloud natif, d’AWS et de Kubernetes. Voici une sélection des meilleures.