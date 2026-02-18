Un nouveau rapport IDC : comment l'IA transforme les réseaux d'entreprise

À mesure que les entreprises font passer leurs initiatives d'IA de la phase de test dans le cloud public à la mise en production dans des centres de données sur site, elles sont confrontées à de nouvelles exigences en matière de vitesse, d'évolutivité, de résilience et de sécurité.

Cependant, les dernières recherches d'IDC indiquent que les réseaux actuels, souvent basés sur des architectures traditionnelles à trois niveaux, ont des difficultés à répondre à ces exigences. Cette situation expose les entreprises à une complexité opérationnelle, à des goulots d'étranglement en termes de performances, à une pénurie de compétences et à des risques de sécurité accrus.

Les entreprises doivent repenser l'architecture et les opérations réseau, et collaborer avec un fournisseur expérimenté, afin de planifier, concevoir et construire une plateforme sécurisée et modernisée qui réduit les temps d'arrêt, accélère le déploiement et diminue les risques opérationnels.

