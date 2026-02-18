Un nouveau rapport IDC : comment l'IA transforme les réseaux d'entreprise

IBM a publié une nouvelle étude réalisée par IDC qui présente les étapes de modernisation réseau mises en œuvre par les entreprises pour soutenir l'IA dans la production
À mesure que les entreprises font passer leurs initiatives d'IA de la phase de test dans le cloud public à la mise en production dans des centres de données sur site, elles sont confrontées à de nouvelles exigences en matière de vitesse, d'évolutivité, de résilience et de sécurité.
Cependant, les dernières recherches d'IDC indiquent que les réseaux actuels, souvent basés sur des architectures traditionnelles à trois niveaux, ont des difficultés à répondre à ces exigences. Cette situation expose les entreprises à une complexité opérationnelle, à des goulots d'étranglement en termes de performances, à une pénurie de compétences et à des risques de sécurité accrus.
Les entreprises doivent repenser l'architecture et les opérations réseau, et collaborer avec un fournisseur expérimenté, afin de planifier, concevoir et construire une plateforme sécurisée et modernisée qui réduit les temps d'arrêt, accélère le déploiement et diminue les risques opérationnels.
Les workloads d’IA se comportent différemment des applications d’entreprise traditionnelles.
IDC souligne que l'IA dépend d'un trafic est-ouest massif, d'une commutation à haut débit (400-800 GbE) et de voies prévisibles à faible latence pour prendre en charge les communications étroitement couplées entre GPU et entre GPU et stockage, des exigences auxquelles les architectures existantes ne peuvent pas répondre.
IDC estime qu'à court terme, les centres de données d'entreprise adopteront un modèle « hybride » combinant les architectures réseau traditionnelles à trois niveaux (front-end) et leaf-spine (structure IA back-end). Ce modèle hybride répond aux besoins de performance de l'IA, mais introduit également une certaine complexité opérationnelle, car les équipes doivent gérer plusieurs topologies réseau, des besoins accrus en énergie et en refroidissement, ainsi que des exigences de câblage dense associées aux systèmes d'IA.
L'acheteur peut envisager quatre résultats :
IBM TLS assiste les organisations dans leur modernisation grâce à des méthodologies standardisées, des informations basées sur l'intelligence artificielle et une expertise multiconstructeurs pour concevoir et déployer des architectures réseau hybrides. TLS réduit les risques en permettant aux réseaux de prendre en charge des workloads d'intelligence artificielle à grande échelle et atténue davantage les erreurs de configuration et les temps d'arrêt imprévus.
IBM TLS collabore également étroitement avec des fournisseurs de réseaux de premier plan tels que Cisco et Juniper. Il combine sa stratégie de prise en charge intégrée des centres de données avec la puissance du portefeuille IBM Infrastructure afin de garantir une intégration et une prise en charge transparentes dans des environnements réseau hétérogènes. Cette approche permet aux clients d’accélérer la modernisation grâce à des technologies OEM de confiance.
IDC identifie la préparation opérationnelle, la posture de sécurité et les pénuries de compétences comme des obstacles majeurs à l'adoption de l'IA au sein du réseau. À mesure que les workloads liés à l'IA augmentent, les données transitent par davantage d'environnements (centres de données, interconnexions, périphérie et multicloud), élargissant ainsi la surface d'attaque et renforçant la nécessité d'une conception réseau axée sur la sécurité.
Parallèlement, les équipes NetOps doivent gérer des environnements hybrides à l'aide de nouveaux outils, processus et cadres d'automatisation tels que l'AIOps ou l'infrastructure en tant que code. Sans cette préparation, les entreprises s'exposent à des risques de mauvaise configuration, d'allongement des délais de résolution des incidents et d'alourdissement de la charge opérationnelle.
L'acheteur peut envisager cinq résultats
IBM TLS propose :
Cette combinaison d'intelligence artificielle, d'automatisation et d'expertise humaine permet aux clients de créer des réseaux résilients et sécurisés dans tous les environnements de centres de données.
L'adoption de l'IA s'accélère, imposant de nouvelles exigences aux réseaux d'entreprise. Les architectures traditionnelles ne peuvent pas répondre aux exigences en matière de volume, de vitesse et de sécurité des workloads IA modernes.
Selon l'étude d'IDC, « les entreprises devront repenser la conception des réseaux de centres de données pour prendre en charge les workloads liées à l'IA. Cette transition nécessitera de passer des conceptions traditionnelles à trois niveaux à la mise en œuvre d'architectures modernisées de type « leaf and spine », capables de prendre en charge les volumes élevés de données requis pour l'entraînement, l'ajustement et l'inférence. En outre, les entreprises doivent évaluer avec soin les nouveaux commutateurs haut débit qui font leur apparition sur le marché (400 à 800 GbE).
IBM Technology Lifecycle Services est à votre disposition pour vous accompagner dans cette transition vers l'IA en vous proposant un centre de données résilient, optimisé par l'IA, l'automatisation et l'expertise humaine. Cette approche vous permet de vous concentrer sur la croissance de votre entreprise et l'obtention de résultats mesurables.
IBM a été reconnue comme un leader dans l'étude IDC MarketScape : évaluation mondiale des fournisseurs de services d'assistance matérielle 2025 (#US53830325, octobre 2025). Cette distinction souligne nos capacités mondiales, notre envergure et nos méthodologies éprouvées pour soutenir des infrastructures complexes et essentielles.
Consultez les conseils complets d’IDC sur la manière dont l’IA remodèle la conception, les opérations et la sécurité des réseaux.
Télécharger le rapport IDC : The Impact of AI Workloads on Networks and Their Operations (L'impact des workloads liés à l'IA sur les réseaux et leurs opérations)
Livre blanc IDC, sponsorisé par IBM Technology Lifecycle Services — The impact of AI workloads on networking and its operations, November, novembre 2025