Comment les entreprises peuvent-elles moderniser leurs opérations de sécurité pour apporter des réponses plus rapides et mieux coordonnées aux risques émergents ?
Pendant des années, les organisations ont géré les risques en se concentrant sur les défaillances opérationnelles, les erreurs humaines, la variabilité des processus et la conformité. Ces priorités restent essentielles. Cependant, le paysage des risques s’étend désormais au-delà de l’entreprise.
Aujourd’hui, les opérateurs sont également confrontés à un ensemble croissant de perturbations externes qui peuvent évoluer rapidement et être difficiles à contenir. Ces événements peuvent affecter simultanément divers actifs ou domaines opérationnels, ce qui met à rude épreuve les délais de réponse, la prise de décision et la coordination transversale.
Cette évolution est importante car de nombreuses entreprises s’appuient encore sur des systèmes de sécurité et d’exploitation conçus pour un environnement de risque plus stable. Dans ce contexte, le défi ne consiste plus à documenter un incident après qu’il s’est produit, mais plutôt à créer la visibilité, la coordination et l’agilité nécessaires pour réagir pendant que la situation est en cours. IBM® Maximo Application Suite aide les organisations à relever ce défi en connectant les données de sécurité, d’actifs et d’exploitation, comme le montre l’expérience de Transpower.
De nombreux processus liés à l’environnement, à la santé et à la sécurité (EHS) ont été conçus principalement pour soutenir la conformité, les enquêtes et les rapports post-incident. Ces fonctions restent importantes, mais elles peuvent s’avérer insuffisantes lorsque la perturbation est dynamique, étendue et urgente.
Dans de nombreuses organisations, les données relatives à la sécurité, à la sûreté et aux opérations sont encore stockées dans des systèmes distincts. Les équipes dépendent souvent de saisies manuelles, de transferts retardés ou de workflows fragmentés. Lors d’une perturbation externe, ces lacunes peuvent ralentir la classification et la remontée et réduire la visibilité sur les actifs affectés. Les équipes opérationnelles, de sécurité et d’intervention ont alors plus de mal à agir à partir d’une vision commune de la situation.
Le problème ne réside pas nécessairement dans un manque de capacités. Le plus souvent, il s’agit d’un manque de connexion entre ces capacités.
Les entreprises ont de plus en plus besoin de savoir non seulement qu’un événement s’est produit, mais aussi quels actifs se trouvent à proximité et quels travaux sont en cours. Elles ont également besoin de connaître les implications environnementales potentielles, les changements opérationnels requis et la manière dont la restauration peut se dérouler de manière sûre et efficace. Cela nécessite un modèle plus adaptatif pour les opérations de sécurité.
Une approche plus résiliente des opérations de sécurité relie les données environnementales, de sécurité, d’exploitation et d’actifs afin que les équipes puissent réagir plus rapidement et en tenant compte du contexte. Elle fait passer l’EHS d’une fonction essentiellement réactive à une fonction qui permet une préparation à l’échelle de l’entreprise.
Dans ce contexte, l’intelligence des actifs connectés, rendue possible par des plateformes telles qu’IBM Maximo Application Suite, revêt une importance stratégique. Plutôt que de traiter les incidents, les permis, les inspections, l’exécution des travaux et la gestion du changement comme des processus distincts, les entreprises peuvent les regrouper au sein d’un modèle opérationnel plus coordonné.
Pour les secteurs à haut risque, ce modèle peut contribuer à améliorer plusieurs domaines à la fois :
Ces gains ne se limitent pas à une simple question d’efficacité ; ils constituent des capacités de résilience.
IBM Maximo Application Suite aide les entreprises à mettre en place une approche plus connectée et plus adaptative de la sécurité et des risques opérationnels. Dans les environnements à haut risque, cela signifie permettre aux équipes de dépasser le stade des rapports statiques pour s’orienter vers des interventions mieux coordonnées, une meilleure compréhension du contexte et une amélioration continue.
Lorsque des perturbations affectent une zone ou un ensemble d’actifs spécifique, l’intelligence géographique devient essentielle. Les vues cartographiques peuvent aider les équipes à comprendre où les incidents se produisent par rapport aux infrastructures critiques telles que les transformateurs, les systèmes de stockage ou les unités de traitement. Ce contexte peut améliorer la hiérarchisation des priorités et favoriser des décisions opérationnelles plus rapides et mieux informées.
Dans des situations en évolution rapide, les équipes de terrain doivent pouvoir saisir les informations là où le travail s’effectue. Les workflows mobiles peuvent prendre en charge le signalement d’incidents en temps quasi réel, les inspections sur site, les évaluations et la mise en œuvre d’actions. Cette approche peut contribuer à réduire les retards, à améliorer la qualité des données et à renforcer la coordination entre le personnel de terrain et les équipes de contrôle.
La réponse et la reprise dépendent d’une exécution rigoureuse. Les capacités de contrôle numérique des travaux peuvent aider les équipes à isoler en toute sécurité les systèmes affectés, à gérer les procédures d’arrêt et de redémarrage et à coordonner les activités de restauration avec les mesures de sécurité appropriées en place. Des fonctions telles que les autorisations de travail, le verrouillage-étiquetage et l’évaluation des risques gagnent en efficacité lorsqu’elles s’inscrivent dans un workflow intégré plutôt que dans des étapes isolées.
La résilience ne se construit pas en un seul événement. Elle se construit au fil du temps grâce à l’apprentissage. Les plateformes de sécurité modernes peuvent aider à identifier les schémas récurrents, à mettre en évidence les groupes d’actifs à haut risque et à relier les incidents actuels à des événements historiques pertinents. Ce type d’apprentissage institutionnel favorise une planification proactive et une meilleure préparation aux perturbations futures.
Transpower, qui exploite le réseau national néo-zélandais, a utilisé IBM Maximo Health, Safety and Environmental (HSE) pour créer une vue plus connectée des incidents, des dangers, des évaluations des risques et de l’emplacement des actifs.
Selon Certus, l’organisation s’appuyait auparavant sur de multiples systèmes hérités, ce qui rendait le reporting fastidieux et ralentissait les mesures correctives. Grâce à IBM Maximo HSE, Transpower a obtenu une meilleure visibilité sur les risques, amélioré le suivi des progrès et renforcé le soutien à la communication tout au long du processus de remontée des risques. L’approche sur une plateforme unique a simplifié les audits externes, amélioré la précision des rapports et aidé l’entreprise à prendre des mesures de résolution rapidement et efficacement.
Cet exemple illustre un point plus général : lorsque les informations relatives à la sécurité et aux actifs sont connectées, les organisations peuvent améliorer la visibilité, la coordination et la rapidité de réponse.
Pour les opérateurs d’infrastructures critiques, la résilience n’est plus un objectif secondaire. Elle devient une capacité opérationnelle fondamentale, qui repose sur des données connectées, des workflows coordonnés et la capacité à s’adapter sous pression.
À mesure que les risques externes évoluent, les entreprises ont l’occasion de repenser le rôle des systèmes de sécurité au sein de leur organisation. L’objectif n’est pas simplement d’enregistrer ce qui s’est passé, mais de créer l’intelligence opérationnelle nécessaire pour réagir efficacement, se remettre en toute sécurité et s’améliorer en permanence.
IBM Maximo soutient cette évolution en aidant les entreprises à relier les processus de sécurité, d’actifs et d’exploitation afin de renforcer la réactivité et la résilience à long terme.
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