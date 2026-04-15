Pendant des années, les organisations ont géré les risques en se concentrant sur les défaillances opérationnelles, les erreurs humaines, la variabilité des processus et la conformité. Ces priorités restent essentielles. Cependant, le paysage des risques s’étend désormais au-delà de l’entreprise.

Aujourd’hui, les opérateurs sont également confrontés à un ensemble croissant de perturbations externes qui peuvent évoluer rapidement et être difficiles à contenir. Ces événements peuvent affecter simultanément divers actifs ou domaines opérationnels, ce qui met à rude épreuve les délais de réponse, la prise de décision et la coordination transversale.

Cette évolution est importante car de nombreuses entreprises s’appuient encore sur des systèmes de sécurité et d’exploitation conçus pour un environnement de risque plus stable. Dans ce contexte, le défi ne consiste plus à documenter un incident après qu’il s’est produit, mais plutôt à créer la visibilité, la coordination et l’agilité nécessaires pour réagir pendant que la situation est en cours. IBM® Maximo Application Suite aide les organisations à relever ce défi en connectant les données de sécurité, d’actifs et d’exploitation, comme le montre l’expérience de Transpower.