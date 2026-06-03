Découvrez l’architecture IBM qui favorise l’implication des supporters à l’US Open

À l’US Open, le moment le plus important sur le court n’est pas toujours évident au vu du score. Un joueur peut être mené de deux sets et commencer malgré tout à prendre l’avantage. Un supporter occasionnel qui ouvre l’application US Open peut assister à plus d’une douzaine de matchs à la fois et avoir besoin d’une réponse rapide : quel match mérite actuellement mon attention ?

Voici le défi à l’origine de Live Likelihood to Win, un moteur de pronostics alimenté par l’IA dans IBM SlamTracker. Mis à jour après chaque point, il prédit quel joueur a le plus de chances de gagner et comment cette probabilité évolue au gré des rebondissements.

La United States Tennis Association (USTA) organise chaque année l’US Open, son tournoi du Grand Chelem, à Flushing Meadows, dans l’État de New York. Pendant le tournoi, plus de 14 millions d’utilisateurs uniques se connectent à l’application et au site Web de l’US Open. Derrière cette expérience se cachent plus de 7 millions de points de données, chaque point produisant plus de 150 variables telles que la vitesse du service, la durée des échanges et la précision des coups.

Le défi était de rendre ces données utiles en temps réel, à l’échelle du tournoi, sans transformer le produit en un tableau de bord de données. En s’appuyant sur l’IA et les produits de données d’IBM, l’USTA a transformé les pronostics des matchs en une plateforme d’informations évolutive adaptée aux matchs imprévisibles, aux pics de trafic mondial et aux attentes croissantes des supporters.