Découvrez l’architecture IBM qui favorise l’implication des supporters à l’US Open

Les données, l’IA et la pile cloud hybride d’IBM ont aidé l’USTA à créer une plateforme d’informations rapide et évolutive pour les plus grands événements de tennis, offrant aux supporters du contexte, des pronostics et des commentaires en temps réel.
À l’US Open, le moment le plus important sur le court n’est pas toujours évident au vu du score. Un joueur peut être mené de deux sets et commencer malgré tout à prendre l’avantage. Un supporter occasionnel qui ouvre l’application US Open peut assister à plus d’une douzaine de matchs à la fois et avoir besoin d’une réponse rapide : quel match mérite actuellement mon attention ?
Voici le défi à l’origine de Live Likelihood to Win, un moteur de pronostics alimenté par l’IA dans IBM SlamTracker. Mis à jour après chaque point, il prédit quel joueur a le plus de chances de gagner et comment cette probabilité évolue au gré des rebondissements.
La United States Tennis Association (USTA) organise chaque année l’US Open, son tournoi du Grand Chelem, à Flushing Meadows, dans l’État de New York. Pendant le tournoi, plus de 14 millions d’utilisateurs uniques se connectent à l’application et au site Web de l’US Open. Derrière cette expérience se cachent plus de 7 millions de points de données, chaque point produisant plus de 150 variables telles que la vitesse du service, la durée des échanges et la précision des coups.
Le défi était de rendre ces données utiles en temps réel, à l’échelle du tournoi, sans transformer le produit en un tableau de bord de données. En s’appuyant sur l’IA et les produits de données d’IBM, l’USTA a transformé les pronostics des matchs en une plateforme d’informations évolutive adaptée aux matchs imprévisibles, aux pics de trafic mondial et aux attentes croissantes des supporters.
Les scores en direct indiquent aux supporters qui a remporté le dernier point, le dernier match ou le dernier set. Ils ne permettent pas toujours de voir si un match est serré, si le vent a tourné ou si un match sans enjeu particulier devient soudainement passionnant.
C’est là que Live Likelihood to Win entre en jeu. Dans IBM SlamTracker, il apparaît sous la forme d’un graphique point par point qui offre aux supporters une vue continuellement mise à jour de l’évolution du match.
Cette simplicité est importante lorsque les supporters peuvent avoir jusqu’à 20 matchs parmi lesquels choisir en même temps. Un utilisateur chevronné peut avoir besoin de statistiques détaillées sur les joueurs. Un supporter occasionnel voudra peut-être savoir s’il faut ouvrir un flux. Le même système doit permettre de répondre à ces deux comportements.
Les principes de conception ont été axés sur la praticité. Le pronostic devait suivre le déroulement du match point par point, car la durée d’un match de tennis n’est pas fixe. L’expérience devait être rapide, avec une fenêtre de 5 à 10 secondes seulement pour ingérer les données, recalculer les probabilités et publier la mise à jour. Il fallait également pouvoir compter sur la qualité de l’enregistrement : suffisamment réactif pour saisir les moments décisifs, mais suffisamment stable pour ne pas paraître parasité.
Cette exigence autour de la confiance a déterminé la conception du modèle. L’équipe a mis au point des indicateurs internes de narration pour évaluer si les pronostics restaient stables pendant le déroulement normal du match, réagissaient aux véritables changements de dynamique et permettaient d’identifier rapidement le vainqueur probable sans réagir de manière excessive aux fluctuations ponctuelles.
L’architecture technique qui sous-tend Live Likelihood to Win utilise une conception multicouche qui sépare les renseignements d’avant-match de l’exécution point par point en direct. Elle combine à la fois des données historiques et des données en temps réel pour générer des pronostics. Le modèle repose sur plus de 20 ans de données historiques et plus de 7 millions de points de données en temps réel.
L’un des choix techniques essentiels a consisté à sélectionner les méthodes de calcul appropriées au moment opportun. La couche pré-match contient plus de données et peut utiliser des modèles d’ingénierie de fonctionnalités et de machine learning plus riches, car elle dispose de plus de temps pour le calcul. Cependant, les données provenant de la couche point par point nécessitent une approche plus rapide, basée sur la simulation, pour suivre le rythme des points de données entrants une fois le match commencé.
En commençant par la case bleue « Sources de données » sur la gauche du schéma ci-dessus, la couche d’avant-match est utilisée pour établir la probabilité de référence avant même le début d’un match. Les données proviennent à la fois de sources de données structurées et non structurées.
Ces sources comprennent les classements des joueurs de l’Association of Tennis Professionals (ATP) et des joueuses de la Women’s Tennis Association (WTA) ainsi que des données historiques sur les performances en face à face de Sportradar. Elles incluent également des signaux d’experts et médiatiques diffusés via IBM Discovery et des prédicteurs de tennis personnalisés développés spécifiquement pour le tournoi.
Puis, dès le début du match, les données commencent à affluer dans la couche point par point. Ici, le score en direct et la télémétrie du jeu sont intégrés en continu. Les statistiques de match, notamment la vitesse de service, les statistiques de match, les aces, les doubles fautes, les fautes directes, la durée des échanges, la distance parcourue, ainsi que les statistiques relatives aux volées et aux retours, sont également ingérées en temps réel.
Ce qui la rend particulièrement puissante, c’est que la probabilité de victoire n’est pas statique. Elle s’actualise en temps réel après chaque point, recalculant en permanence les chances de victoire de chaque joueur en fonction de ce qui se passe sur le terrain.
IBM watsonx.data est la base de données unifiée (la case rose « Unified Data » du diagramme). Cette couche regroupe des données historiques de tennis, des flux en direct de Sportradar et des données en temps réel des matchs USTA. Les données sont gérées dans IBM Db2, IBM Cloudant et IBM Cloud Object Storage, ce qui donne au système une base pour l’entraînement de modèles par lots et pour l’analytique en temps réel.
La couche d’avant-match effectue un important travail d’analyse avant le début du match. Les modèles de machine learning intègrent divers signaux, notamment les informations relayées par les médias concernant les performances passées des joueurs ainsi que les données issues des précédentes rencontres entre les deux adversaires. Ces signaux sont combinés pour former des indicateurs prédictifs tels que l’indice Watson Power, qui offre une vision structurée de la force des joueurs et du contexte du match.
Le système tient également compte des cas où l’attention des médias ou les signaux narratifs sont susceptibles de fausser une vision purement statistique du pronostic du vainqueur. Un module de prédiction des pics identifie ces anomalies et ajuste leur influence, de sorte que le modèle puisse inclure des signaux contextuels sans les laisser submerger le pronostic de base.
Au début du match, les événements de match en direct sont diffusés via un cadre publication/abonnement MQTT (Message Queueing Telemetry Transport) et sont traités point par point via plus de 20 pods Red Hat OpenShift. En outre, la production traitée se consolide à partir des données en direct et pré-match et les organise avant de les envoyer au moteur de pronostic en direct via Kafka.
La charge utile Kafka peut inclure qui a gagné le point, s’il s’agissait d’un ace, la durée de l’échange, le type de coup, la position de la balle et la position du joueur. Le modèle de couche active utilise des techniques de simulation déterministe et statistique issues de l’état actuel du match, combinant la dynamique du moment, la performance sur le court et la capacité historique pour actualiser le pronostic après chaque point.
La séparation entre le contexte d’avant-match et la simulation du match en direct permet d’atteindre l’objectif de latence. Le système n’essaie pas de faire tous les calculs après chaque point. Il effectue les calculs plus lourds en amont, puis concentre la couche active sur les actualisations rapides pouvant opérer dans la fenêtre requise de 5 à 10 secondes.
Les résultats sont présentés sous forme de flux JSON, conservés dans IBM Cloud Object Storage et distribués à l’échelle mondiale via le réseau de diffusion de contenu (CDN) d’IBM. Ce flux alimente les applications Web et mobiles de l’US Open. Le CDN d’IBM a été choisi parce qu’il répondait aux exigences de latence tout en étant capable de s’adapter aux pics de trafic mondial pendant les finales masculine et féminine.
La distribution des données est une capacité critique pour cette application. L’US Open génère un trafic par à-coups : un événement annuel relativement court, mais marqué par d’énormes pics de fréquentation. La distribution mondiale exige une grande disponibilité. Les spécifications prévoyaient de gérer des pics de trafic allant jusqu’à 5 000 % et de maintenir un temps de fonctionnement de 99,999 %.
Grâce à Red Hat OpenShift, au déploiement automatisé, à l’observabilité, à des machines tolérantes aux pannes sur AWS et IBM Cloud et à la diffusion sur CDN, l'USTA bénéficie d'un modèle opérationnel plus évolutif que ne le permettrait un simple service de pronostic ponctuel.
Résultat : une expérience IA capable de divertir et de concentrer l’attention des supporters sur les moments clés des matchs en direct. Comprendre à quel moment la situation se renverse pendant un match crée également des signaux utiles en aval pour les autres équipes de l’USTA. Les changements de dynamique peuvent aider les équipes éditoriales à comprendre à quel moment le cours du match bascule.
Ces informations peuvent par exemple éclairer les workflows pour la création de vidéos récapitulant les temps forts. À terme, elles peuvent permettre d’envoyer des alertes proactives aux supporters, par exemple pour signaler un renversement de situation ou informer qu’un joueur prend le contrôle du match.
La plateforme fonctionne sur Red Hat OpenShift (comme indiqué dans la case verte en bas du schéma), et ses composants sont déployés sous forme de microservices conteneurisés. Red Hat OpenShift offre orchestration, résilience et évolutivité flexible. IBM Terraform prend en charge l’infrastructure en tant que code, ce qui permet d’automatiser le provisionnement et le déploiement de l’environnement. IBM Instana assure l’observabilité des pods, des services et des dépendances de Red Hat OpenShift, ce qui est essentiel lorsqu’un système de microservices en temps réel doit fonctionner de manière fiable pendant une courte période d’événements très exposés.
IBM Consulting a conçu et intégré la solution de bout en bout et regroupé la base de données, la modélisation de l’IA, le traitement en temps réel, la couche de diffusion et l’expérience orientée supporters en un seul système de production.
L’outil Live Likelihood to Win a été lancé comme une fonction destinée aux supporters, mais sa plus grande valeur réside dans le fait qu’elle est devenue le fondement de la façon dont l’US Open transforme les données relatives au tennis en direct en informations utiles.
Pour les supporters, l’avantage est immédiat. Au lieu de consulter les scores et de deviner quel match prend de l’ampleur, ils peuvent utiliser un signal de pronostic en direct pour comprendre l’état actuel du jeu. Au lieu de voir uniquement les données brutes sur les matchs, ils bénéficient du contexte, de la dynamique et du récit.
Pour l’USTA, le système crée une couche réutilisable pour les futures expériences numériques. Les mêmes signaux sous-jacents peuvent prendre en charge IBM SlamTracker, les expériences d’application, les workflows éditoriaux, les temps forts, les alertes de match et des parcours plus personnalisés pour les supporters. À mesure que les modèles et explications s’améliorent, l’expérience peut aller au-delà du simple fait qu’un pronostic a changé, pour expliquer pourquoi il a changé.
Pour les ingénieurs et les équipes produit, le message est clair : l’IA en production est une réussite lorsqu’elle est intégrée dans un véritable workflow, soutenue par une infrastructure de données fiable et adaptée à l’expérience qu’elle vise à offrir.
À l’US Open, l’IA n’est pas une fonctionnalité isolée intégrée à un tableau de bord. Elle fait partie d’un système en temps réel, basé sur les données, l’IA et la pile cloud hybride d’IBM, conçue pour aider des millions de supporters à comprendre ce qui se passe sur le court, en temps réel.
Découvrez comment l’USTA travaille avec IBM