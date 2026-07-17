Migrato utilise les capacités IA et de cloud hybride d’IBM pour aider les entreprises à classer, nettoyer et gouverner des millions de documents non structurés, afin que leurs clients puissent trouver les bonnes informations plus rapidement, réduire les risques liés à la confidentialité et éviter de migrer le contenu dont ils n’ont plus besoin.
La numérisation des dossiers papier résout un problème majeur et en crée un autre : les organisations peuvent cesser de gérer des boîtes de papier, mais elles doivent encore comprendre ce que contiennent tous les fichiers Word, PDF, e-mails, scans, images et feuilles de calcul accumulés au fil des ans et dispersés dans différents référentiels.
Migrato B.V., basée aux Pays-Bas, aide les organisations à structurer leurs données non structurées en analysant, en inventoriant, en nettoyant et en migrant les contenus qui ne se présentent pas sous forme de lignes bien structurées dans une base de données. La plateforme MICC (Migrato Intelligent Content Classifier) de l’entreprise analyse toutes ces données et transforme le contenu non structuré en informations consultables, classifiées et gouvernées que les employés peuvent réellement utiliser.
À cette échelle, la complexité peut rapidement augmenter. Une municipalité peut posséder plusieurs téraoctets de contenu historique répartis sur des lecteurs réseau, SharePoint, des systèmes de gestion de documents hérités et des applications métier.
Dans certains déploiements, le MICC peut devoir inspecter des millions de documents. Dans les environnements municipaux, le contenu stocké comprend souvent des doublons exacts, des quasi-doublons, des types de fichiers obsolètes, des CV conservés au-delà de la durée autorisée et des informations sensibles sur les employés stockées au mauvais endroit. Dans divers cas d’utilisation, les contenus protégés, y compris les numéros de compte bancaire et autres informations personnelles identifiables (PII), doivent rester sur site.
Cet article explique comment Migrato a construit MICC comme une plateforme hybride d’intelligence documentaire IA et de gouvernance en utilisant watsonx.ai, IBM Cloud, les bibliothèques d’IA et de NLP d’IBM ainsi que sa collaboration avec IBM Build Labs. La plateforme qui en résulte aide les clients à classer de grands volumes de contenu à grande échelle tout en gardant les informations sensibles sous leur contrôle.
À première vue, la migration de documents ressemble à une simple tâche consistant à « déplacer d’un point A à un point B ». Pour les entreprises réglementées, cette migration est beaucoup plus complexe. Avant de pouvoir déplacer du contenu, les équipes doivent déterminer ce qui doit être déplacé, quels documents doivent être conservés, ce qui doit être supprimé et ce qui doit être mis en avant pour être réutilisé.
Ce défi est particulièrement important pour les municipalités, les organismes publics, les assureurs, les banques et les universités. Les employés de ces organisations doivent souvent répondre à des demandes d’information publique, trouver des dossiers pour les processus métier ou prouver le respect des règles de confidentialité et de conservation.
Le MICC permet d’analyser le sens et le contexte des documents au lieu de rechercher uniquement des mots clés. La plateforme classe les documents selon leur intention, détecte les doublons exacts et les quasi-doublons, et identifie des informations sensibles telles que les noms, les numéros de compte bancaire internationaux (IBAN) et les numéros d’identification citoyenne (des identifiants personnels délivrés par le gouvernement et utilisés aux Pays-Bas).
Sa valeur devient évidente au quotidien. Par exemple, une demande d’information publique en vertu de la loi néerlandaise sur le gouvernement ouvert, connue sous le nom de demande WOO, peut obliger les employés à effectuer des recherches dans de nombreux référentiels pour trouver des informations pertinentes.
Avec MICC, les utilisateurs peuvent partir d’un inventaire documenté de ce que détient l’organisation plutôt que de faire des recherches manuelles dans chaque système. Pour les équipes chargées de la gestion des documents, la plateforme peut recommander des documents à conserver, arrivés à expiration ou à supprimer tout en laissant le contrôle à un examinateur humain avant tout retrait.
Migrato a conçu MICC pour équilibrer deux priorités : conserver les contenus sensibles des clients au plus près de leur environnement tout en utilisant une IA évolutive là où elle peut apporter rapidité et intelligence.
Le schéma d’architecture illustre un déploiement MICC hybride qui sépare le contenu contrôlé par le client, l’ingestion, le traitement sur site, certains services IBM Cloud et les résultats transmis aux systèmes en aval. Le schéma se lit de gauche à droite :
La première couche est celle où MICC se connecte aux sources de contenu de l’organisation. La diversité des sources mérite d’être soulignée, car la gouvernance des documents commence rarement dans un système unique et bien structuré. La plupart des entreprises ont besoin de comprendre le contenu réparti entre les anciens partages de fichiers, les systèmes métier et les outils de collaboration avant de décider quoi migrer, conserver ou supprimer.
La deuxième couche est la couche d’ingestion, que le diagramme mis à jour rend plus explicite. MICC peut intégrer du contenu via des API, un accès aux partages réseau SMB, des connexions directes aux bases de données et l’API Microsoft Graph.
La couche d’ingestion inclut également MICC Import avec des connecteurs intégrés pour l’importation et le transfert. Le transfert sécurisé utilise le modèle d’accès à la source approprié : une API, le protocole SMB ou l’API Microsoft Graph via TLS, selon le cas. Cela permet de maintenir l’ingestion liée aux contraintes du système source du client plutôt que de forcer chaque référentiel à adopter un seul modèle de connecteur.
La troisième couche est la plateforme MICC, déployée sur site à des fins d’intelligence et de gouvernance du contenu. Au sein de MICC, un orchestrateur de traitement coordonne les services spécialisés plutôt que de traiter l’analyse des documents comme une seule tâche de grande ampleur. Le workflow peut commencer par la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour extraire du texte à partir d’images ou de documents. Il peut ensuite appeler le service de classification pour ajouter une étiquette de type de document, comme une facture, un formulaire W7 ou un rapport.
Un service de détection des données relevant du RGPD identifie des éléments sensibles tels que les numéros de sécurité sociale, les adresses e-mail, les noms de personnes et d’autres données réglementées. Un service d’enrichissement des métadonnées et du contenu ajoute des résumés, des sujets, des mots clés et des informations personnelles identifiables (PII) ou des informations de santé protégées (PHI). Un service de détection des doublons identifie ensuite les doublons exacts et les quasi-doublons.
La couche MICC sur site inclut également une base de données référentielle de métadonnées utilisant MySQL Community Edition, installée localement ou sur Azure ou IBM Cloud selon le modèle de déploiement. Le portail web de MICC offre aux utilisateurs un espace pour rechercher, examiner les classifications, générer des rapports et gérer les workflows. Le composant d’évaluation humaine et de workflow permet aux examinateurs d’approuver ou de rejeter les résultats et les mesures de conservation avant que les documents ne soient supprimés ou ne passent à l’étape suivante du processus de gouvernance.
Le schéma montre des connexions TLS sécurisées entre MICC et les services IBM Cloud. watsonx.ai est utilisé pour la classification, et plus précisément pour ajouter des étiquettes de classification aux documents. IBM OCR extrait le texte des images de fichiers PDF ou des photos. Les services IA d’IBM prennent en charge la détection des informations relevant du RGPD et des PII en identifiant les données sensibles telles que les informations liées au RGPD, les informations personnelles identifiables (PII) et les informations de santé protégées (PHI). Cette séparation conserve l’environnement de traitement MICC principal sur site tout en permettant à Migrato d’utiliser les services IBM Cloud pour des fonctions spécifiques d’IA et d’OCR.
En bas du diagramme se trouve la base de déploiement. MICC peut fonctionner sur des machines virtuelles, Kubernetes ou des conteneurs, avec des applications connexes développées en Java™ sur une plateforme Windows locale. La couche de base de données utilise MySQL Community Edition, le stockage repose sur un stockage sur disque et la configuration matérielle de base indiquée comprend 64 Go de mémoire, un SSD de 1 To et plusieurs cœurs de processeur.
La sécurité, la gouvernance et les opérations concernent l’ensemble de l’architecture. MICC peut automatiser la classification et les recommandations à grande échelle, mais ne supprime pas le contrôle du client sur les contenus sensibles ni sur les décisions finales de gouvernance.
Le changement le plus important consiste à passer de la recherche de base à la compréhension des documents. Un système de recherche traditionnel peut déterminer si une phrase apparaît dans un fichier. Le MICC va plus loin pour déterminer en quoi consiste le document, quelles informations sensibles il contient, s’il existe déjà des versions similaires et quelle règle de gouvernance doit s’appliquer.
Ce changement modifie le modèle de fonctionnement des équipes chargées des dossiers. Au lieu de revoir et d’étiqueter manuellement chaque document avant de pouvoir l’organiser, les équipes peuvent utiliser la classification assistée par l’IA pour générer des recommandations sur de grands volumes de contenu. Les examinateurs humains conservent le contrôle, valident les résultats et approuvent les décisions de suppression. Cette répartition du travail est importante dans les environnements réglementés où l’IA réduit les tâches répétitives sans devenir l’autorité finale pour les décisions critiques qui ont un impact sur la conformité, la confidentialité ou la conservation des dossiers.
La valeur métier provient de la réduction du volume de contenu qui doit être migré, stocké et examiné manuellement. Par exemple, jusqu’à 70 % du contenu stocké par les administrations municipales pourrait ne plus être nécessaire. Les doublons exacts peuvent représenter environ 30 % de l’ensemble des données, les 10 % supplémentaires étant attribués aux quasi-doublons tels que les documents Word, les PDF et les copies signées du même enregistrement. Éviter la migration de contenu obsolète ou en double permet de réduire la croissance du stockage, la pression sur les licences cloud et le nettoyage ultérieur des dossiers.
IBM renforce MICC de trois manières :
Pour les entreprises qui possèdent des millions de documents, augmenter les effectifs pour faire évoluer la gouvernance des documents n’est pas une solution viable. Le travail est répétitif, les référentiels sont souvent fragmentés et le risque de négliger du contenu sensible augmente à mesure que les volumes augmentent.
La plateforme MICC de Migrato répond à ce défi en attribuant à chaque couche un ensemble restreint de tâches. Le contenu reste principalement sous le contrôle du client. MICC gère l’inventaire, la logique de classification, les recommandations de conservation et le workflow utilisateur. Les capacités d’IA d’IBM facilitent la compréhension du langage, la synthèse et la classification, tandis qu’IBM Cloud gère certains workloads nécessitant une grande rapidité de traitement. Les examinateurs humains restent responsables des décisions finales, notamment quant à la conservation, la publication ou la suppression du contenu.
Cette approche offre aux utilisateurs finaux une meilleure expérience, un accès plus rapide aux informations, une classification manuelle réduite, des contrôles de confidentialité renforcés et des référentiels plus propres. Il offre également aux équipes techniques un modèle de déploiement reproductible capable de répondre aux besoins d’un large éventail d’entreprises clientes qui traitent de grandes quantités de documents, tous secteurs confondus, sans reconstruire les fondations pour chaque client.
En combinant MICC à l’IA d’IBM, à un traitement sélectif sur IBM Cloud et à une gouvernance avec validation humaine, Migrato a fait de la migration de documents une activité évolutive d’intelligence documentaire. Le résultat est une plateforme robuste qui aide les clients et les employés à trouver ce dont ils ont besoin, à supprimer ce dont ils n’ont plus besoin et à gouverner les contenus sensibles sans confier le contrôle de l’intégralité du référentiel à la couche IA.
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