Le schéma d’architecture illustre un déploiement MICC hybride qui sépare le contenu contrôlé par le client, l’ingestion, le traitement sur site, certains services IBM Cloud et les résultats transmis aux systèmes en aval. Le schéma se lit de gauche à droite :

Les référentiels d’entreprise alimentent une couche d’ingestion La couche d’ingestion achemine le contenu vers la plateforme MICC sur site MICC orchestre des services d’intelligence documentaire et de gouvernance Les workloads sélectionnés se connectent en toute sécurité à IBM Cloud La plateforme renvoie des documents classifiés, des résumés, des métadonnées, des indicateurs de données sensibles, des rapports sur les doublons, des recommandations de conservation, des files d’attente pour validation humaine et des résultats de conformité.

La première couche est celle où MICC se connecte aux sources de contenu de l’organisation. La diversité des sources mérite d’être soulignée, car la gouvernance des documents commence rarement dans un système unique et bien structuré. La plupart des entreprises ont besoin de comprendre le contenu réparti entre les anciens partages de fichiers, les systèmes métier et les outils de collaboration avant de décider quoi migrer, conserver ou supprimer.

La deuxième couche est la couche d’ingestion, que le diagramme mis à jour rend plus explicite. MICC peut intégrer du contenu via des API, un accès aux partages réseau SMB, des connexions directes aux bases de données et l’API Microsoft Graph.

La couche d’ingestion inclut également MICC Import avec des connecteurs intégrés pour l’importation et le transfert. Le transfert sécurisé utilise le modèle d’accès à la source approprié : une API, le protocole SMB ou l’API Microsoft Graph via TLS, selon le cas. Cela permet de maintenir l’ingestion liée aux contraintes du système source du client plutôt que de forcer chaque référentiel à adopter un seul modèle de connecteur.

La troisième couche est la plateforme MICC, déployée sur site à des fins d’intelligence et de gouvernance du contenu. Au sein de MICC, un orchestrateur de traitement coordonne les services spécialisés plutôt que de traiter l’analyse des documents comme une seule tâche de grande ampleur. Le workflow peut commencer par la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour extraire du texte à partir d’images ou de documents. Il peut ensuite appeler le service de classification pour ajouter une étiquette de type de document, comme une facture, un formulaire W7 ou un rapport.

Un service de détection des données relevant du RGPD identifie des éléments sensibles tels que les numéros de sécurité sociale, les adresses e-mail, les noms de personnes et d’autres données réglementées. Un service d’enrichissement des métadonnées et du contenu ajoute des résumés, des sujets, des mots clés et des informations personnelles identifiables (PII) ou des informations de santé protégées (PHI). Un service de détection des doublons identifie ensuite les doublons exacts et les quasi-doublons.

La couche MICC sur site inclut également une base de données référentielle de métadonnées utilisant MySQL Community Edition, installée localement ou sur Azure ou IBM Cloud selon le modèle de déploiement. Le portail web de MICC offre aux utilisateurs un espace pour rechercher, examiner les classifications, générer des rapports et gérer les workflows. Le composant d’évaluation humaine et de workflow permet aux examinateurs d’approuver ou de rejeter les résultats et les mesures de conservation avant que les documents ne soient supprimés ou ne passent à l’étape suivante du processus de gouvernance.

Le schéma montre des connexions TLS sécurisées entre MICC et les services IBM Cloud. watsonx.ai est utilisé pour la classification, et plus précisément pour ajouter des étiquettes de classification aux documents. IBM OCR extrait le texte des images de fichiers PDF ou des photos. Les services IA d’IBM prennent en charge la détection des informations relevant du RGPD et des PII en identifiant les données sensibles telles que les informations liées au RGPD, les informations personnelles identifiables (PII) et les informations de santé protégées (PHI). Cette séparation conserve l’environnement de traitement MICC principal sur site tout en permettant à Migrato d’utiliser les services IBM Cloud pour des fonctions spécifiques d’IA et d’OCR.

En bas du diagramme se trouve la base de déploiement. MICC peut fonctionner sur des machines virtuelles, Kubernetes ou des conteneurs, avec des applications connexes développées en Java™ sur une plateforme Windows locale. La couche de base de données utilise MySQL Community Edition, le stockage repose sur un stockage sur disque et la configuration matérielle de base indiquée comprend 64 Go de mémoire, un SSD de 1 To et plusieurs cœurs de processeur.

La sécurité, la gouvernance et les opérations concernent l’ensemble de l’architecture. MICC peut automatiser la classification et les recommandations à grande échelle, mais ne supprime pas le contrôle du client sur les contenus sensibles ni sur les décisions finales de gouvernance.