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Agents IA d’IBM MQ : une messagerie adaptée à l’ère de l’autonomie

Présentation des Agents IBM MQ : une nouvelle approche d’administration MQ assistée par l’IA, conçue pour aider les entreprises à comprendre, diagnostiquer et résoudre les problèmes de messagerie dans des environnements hybrides complexes.

Publié le 19 février 2026

Avec l’introduction des agents IBM MQ alimentés par l’IA, IBM MQ étend son rôle éprouvé de système de messagerie hautement fiable en ajoutant un assistant administratif intelligent et conscient du contexte directement dans la console MQ.

Image pour un article sur les nouveautés concernant les agents IA d’IBM MQ

IBM MQ est reconnu comme la plateforme de messagerie de référence pour de nombreuses applications parmi les plus critiques au monde. Les paiements, les commandes, la logistique et les processus de fabrication s’appuient sur MQ au quotidien pour diffuser un flux de messages prévisible et fiable à grande échelle, même dans les environnements les plus exigeants.

Les agents IBM MQ complètent cette base de confiance en aidant les administrateurs à comprendre rapidement ce qui se passe dans leurs environnements, à diagnostiquer les problèmes et à déterminer les étapes suivantes, sans investigations prolongées ni recours à des spécialistes.

Le résultat pratique est une administration quotidienne plus simple, une résolution plus rapide des problèmes et un accès plus large à l’expertise de MQ.

Le problème que tous les leaders technologiques reconnaissent

Imaginez que chaque administrateur de MQ ait accès à un MQ contextuel approfondi exactement quand il en a besoin, pas de recherche de commandes, pas de fouille dans les protocoles ou la documentation, pas d’escalade juste pour comprendre ce qui ne va pas. C’est précisément le problème que les agents IBM MQ sont conçus pour résoudre.

Si vous dirigez les opérations informatiques ou la stratégie d’intégration, vous avez probablement déjà rencontré ce moment : « Pourquoi mes messages ne passent-ils pas ? »

C’est une question simple qui a de graves conséquences. Quand les messages sont bloqués :

  • Le traitement des ordres peut être interrompu
  • Les applications peuvent être sauvegardées
  • Les systèmes orientés client peuvent ralentir
  • Les équipes informatiques peuvent être détournées de leur travail prévu pour mener des enquêtes

Identifier la cause racine est rarement simple, en particulier dans un parc MQ hybride couvrant des plateformes, des applications et des déploiements.

Deux facteurs ont tendance à accentuer le défi :

  • L’expertise MQ est souvent concentrée sur un petit nombre de personnes, ce qui limite la rapidité avec laquelle les problèmes peuvent être compris et résolus.
  • Le dépannage est fragmenté, impliquant plusieurs outils, transferts, étapes de collecte de données ou engagement de l’assistance.

Dans le même temps, l’impact commercial augmente rapidement.  Dans tous les secteurs, de la banque à la vente au détail en passant par la fabrication et les soins de santé, même une brève perturbation de messagerie peut se traduire par des coûts opérationnels et financiers considérables.

Ce que les agents IBM MQ fournissent

Les agents IBM MQ réimaginent l’administration MQ en facilitant la compréhension, le diagnostic et la gestion des flux de messages dans des environnements complexes et hybrides. En pratique, cela se traduit par quatre capacités puissantes.

1. Un point d’entrée conversationnel unique pour le comportement MQ

Les administrateurs MQ peuvent poser des questions en langage naturel sur les éléments suivants :

  • Applications et flux de messages
  • Canaux et connectivité
  • Compilations de messages et backlogs
  • Activité dans la file d’attente aux lettres mortes
  • Gestionnaires de files d’attente spécifiques ou groupes de gestionnaires de files d’attente

Par exemple, un administrateur peut demander pourquoi un canal d’expéditeur réessaye et recevoir une explication qui met en corrélation l’état du canal, la disponibilité du gestionnaire de file d’attente distant et les modèles d’erreur récents.

Cela crée un point d’informations cohérent sur les gestionnaires de file d’attente individuels ou les réseaux MQ entiers, réduisant la dépendance à l’égard d’outils et de points de vue fragmentés.

2. Diagnostic rapide assisté par l’IA

Les agents aident à identifier les classes courantes de problèmes :

  • Problèmes de connectivité du canal (boucles de nouvelle tentative causées par des défaillances du réseau ou des points de terminaison distants)
  • Problèmes de comportement de l’application, tels que des consommateurs manquants ou bloqués
  • Accumulation de messages
  • Des schémas de files d’attente de lettres mortes qui indiquent des problèmes systémiques
  • Consommateurs manquants ou bloqués

Cela élimine les enquêtes manuelles généralement nécessaires pour comprendre où et pourquoi le flux de messages est interrompu.

3. Impact opérationnel tangible

Dans la pratique, les entreprises peuvent s’attendre à obtenir :

  • Identification et résolution plus rapides des problèmes liés à MQ
  • Réduction du temps consacré aux investigations et au dépannage de routine
  • Moins de dépendance à l’égard d’un petit nombre de spécialistes MQ très expérimentés

Il en résulte une administration quotidienne plus fluide du MQ et une diminution des incidents prolongés.

4. Informations sur l’ensemble du réseau MQ

Les agents IBM MQ peuvent se connecter à plusieurs gestionnaires de files d’attente au sein d’un réseau MQ et raisonner entre eux, ce qui aide les administrateurs à comprendre les problèmes dans leur contexte plutôt que de manière isolée.

Les agents peuvent être connectés à des gestionnaires de fichiers d’attente partout où MQ fonctionne, dans des environnements cloud publics, sur site, sur du matériel standard, un mainframe et MQ Appliance, et alignés sur le périmètre opérationnel de l’administrateur.

Pour la première fois, MQ peut expliquer ce qui se passe dans la couche de messagerie et aider les administrateurs à trouver une solution avec clarté et confiance.

Une avancée majeure pour les administrateurs MQ

Les agents IBM MQ sont conçus avec une intelligence approfondie et spécifique à MQ, basée sur les concepts, les comportements et les modèles réels des réseaux de messagerie MQ.

Grâce à une conception agentique, ils raisonnent sur des situations complexes et présentent des informations de manière conversationnelle, aidant les administrateurs à comprendre non seulement ce qui se passe, mais aussi pourquoi.

Cela permet aux équipes de se déplacer au-delà des signaux de surface et de travailler directement avec des informations ancrées dans la couche de messagerie elle-même, permettant une compréhension et une résolution plus rapides des problèmes de flux de messages, ayant un impact direct sur la continuité d’activité, la qualité de service et les problèmes de flux de temps de fonctionnement.

À qui s’adresse-t-elle et qu’est-ce que cela signifie pour les dirigeants ?

IBM MQ s’adresse aux administrateurs MQ chargés des opérations quotidiennes, aux ingénieurs d’Intégration et aux architectes qui gèrent les domaines MQ et aux responsables informatiques et intergiciels responsables du temps de fonctionnement et de la résilience.

Pour les directeurs techniques, architectes et chefs de middleware, les agents IBM MQ offrent trois avantages stratégiques :

  1. Temps de fonctionnement et résilience accrus : les problèmes sont identifiés et expliqués plus rapidement, avant qu’ils n’aient un impact sur l’activité.
  2. Productivité administrative accrue : moins de temps est consacré aux diagnostics, plus de temps est consacré à la création de valeur commerciale.
  3. Réduction de la dépendance à une expertise rare : les connaissances en MQ deviennent accessibles à un ensemble plus large d’administrateurs dès le premier jour.

IBM MQ reste la plateforme de messagerie stable et fiable sur laquelle les entreprises s’appuient. Elle est désormais complétée par des fonctionnalités d’assistance intelligentes qui modifient la façon dont les environnements MQ sont perçus au quotidien.

Découvrir dès aujourd’hui les agents IBM MQ

Les agents IBM MQ sont disponibles via IBM MQ Advanced, offrant un moyen pratique de découvrir comment l’administration assistée par l’IA modifie la réalité quotidienne du travail avec MQ.

Découvrez comment les agents IBM MQ peuvent transformer l’administration MQ dans votre environnement.

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Ash Singh

Technical Product Manager, IBM MQ AI, Core Software Automation