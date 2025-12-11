Investissement d’IBM dans QEDMA : Accélérer l’avenir quantique
En soutenant des innovateurs tels que QEDMA, IBM construit un écosystème quantique robuste qui rapproche la promesse d’un avantage quantique de la réalité.
Malgré les progrès rapides réalisés dans le domaine du matériel quantique, les erreurs restent un défi majeur pour l’informatique quantique. Les qubits, éléments constitutifs des ordinateurs quantiques, sont très sensibles au bruit et à la décohérence. Sans stratégies robustes de traitement des erreurs, le potentiel de l’informatique quantique ne pourra pas être pleinement exploité.
C’est là que QEDMA entre en jeu. Fondée en 2020 par les physiciens quantiques Asif Sinay, Dorit Aharonov et Netanel Lindner, QEDMA se concentre sur les solutions de résilience au bruit qui ouvrent la voie aux applications pratiques de l’informatique quantique.
La mission de QEDMA est claire : faire progresser le monde vers un avantage algorithmique quantique en développant des produits logiciels qui améliorent les performances des ordinateurs quantiques.
La mission d’IBM est de mettre l’informatique quantique au service du monde entier. Nous considérons l’informatique quantique comme une technologie révolutionnaire qui ouvrira d’immenses perspectives scientifiques et transformera des secteurs entiers.
IBM a déployé le premier ordinateur quantique sur le cloud en 2016. Depuis lors, IBM s’est attaché à fournir les meilleurs kits de développement matériels et logiciels quantiques permettant aux développeurs de créer des algorithmes et des applications générant une réelle valeur métier.
IBM Ventures joue un rôle clé dans cette vision en investissant dans des startups qui développent des logiciels, des applications et des algorithmes quantiques. Ces investissements accélèrent l’innovation et permettent aux clients d’IBM et à l’ensemble de l’écosystème de bénéficier des avantages de l’informatique quantique.
Les méthodes traditionnelles de correction des erreurs nécessitent un nombre considérable de qubits, ce que le matériel actuel ne permet pas. La solution phare de QEDMA, QESEM, fonctionne avec les systèmes actuels à nombre limité de qubits. Elle s’appuie sur deux techniques clés :
En combinant ces approches, QEDMA permet aux développeurs d’applications et d’algorithmes quantiques d’obtenir aujourd’hui des gains de performance substantiels, sans attendre de futures avancées matérielles. C’est une étape critique vers l’avantage quantique. L’avantage quantique désigne le moment où un ordinateur quantique peut effectuer un calcul de manière plus précise, plus économique ou plus efficace qu’un ordinateur classique.
QEDMA vise à développer des méthodes de nouvelle génération qui combinent l’atténuation et la correction des erreurs. Ce processus va réduire de manière significative les besoins en qubits et augmenter la complexité et la taille du circuit à mesure que le secteur continue d’améliorer la correction d’erreurs.
La participation d’IBM au tour de table de série A de 26 millions de dollars de QEDMA, mené par Glilot Capital Partners, souligne l’engagement de l’entreprise à accélérer l’avenir quantique.
Cet investissement reflète :
La résilience au bruit n’est pas seulement un défi technique : c’est un facteur clé pour le développement des applications quantiques dans tous les secteurs. En soutenant des innovateurs comme QEDMA, IBM contribue à construire un écosystème robuste qui rapproche la promesse d’un avantage quantique de la réalité.