Investissement d’IBM dans QEDMA : Accélérer l’avenir quantique

Malgré les progrès rapides réalisés dans le domaine du matériel quantique, les erreurs restent un défi majeur pour l’informatique quantique. Les qubits, éléments constitutifs des ordinateurs quantiques, sont très sensibles au bruit et à la décohérence. Sans stratégies robustes de traitement des erreurs, le potentiel de l’informatique quantique ne pourra pas être pleinement exploité.

C’est là que QEDMA entre en jeu. Fondée en 2020 par les physiciens quantiques Asif Sinay, Dorit Aharonov et Netanel Lindner, QEDMA se concentre sur les solutions de résilience au bruit qui ouvrent la voie aux applications pratiques de l’informatique quantique.

La mission de QEDMA est claire : faire progresser le monde vers un avantage algorithmique quantique en développant des produits logiciels qui améliorent les performances des ordinateurs quantiques.