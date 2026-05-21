Comment ViClinic intègre l’IA agentique aux workflows de santé grâce à la pile IBM watsonx

De nombreux projets d’IA dans le secteur de la santé échouent pour une raison simple : ils restent en dehors du processus de soins qu’ils sont censés améliorer. Ils peuvent résumer une note ou répondre à une question, mais ils ne conservent pas les mêmes informations patient de l’admission au traitement, en passant par la documentation, la facturation et le suivi. Ils ne s’intègrent pas non plus correctement aux outils que les cliniciens utilisent déjà.

ViClinic a conçu son système d’exploitation agentique pour la santé, ou AHOS, afin de résoudre ce problème. La plateforme permet à plusieurs agents IA de fonctionner au sein de véritables workflows de soins, de partager un contexte patient à jour et de rester sous la supervision des cliniciens au lieu de prendre des décisions de manière autonome.

L’idée est simple : collecter les informations une seule fois, les rattacher au dossier du patient et les réutiliser tout au long du parcours de soins. ViClinic indique que le système a été conçu par des médecins, pour des médecins. Après avoir exercé comme médecin généraliste et anesthésiste, Boris Jinjolava, fondateur et PDG, s’est tourné vers la direction d’entreprise dans le secteur de la santé et a lancé ViClinic en tant qu’entreprise de télésanté. Il l’a ensuite développée pour s’attaquer à un problème plus large : les workflows cliniques déconnectés.

ViClinic affirme que son système peut évoluer d’une clinique unique à un réseau regroupant plusieurs hôpitaux, prendre en charge simultanément des milliers de dossiers patients et fonctionner dans des environnements cloud, hybrides ou sur site. Pour une équipe de 10 développeurs, cette montée en charge est prise en charge par IBM® watsonx Orchestrate, IBM watsonx.data, IBM watsonx.governance, IBM Z et IBM Cloud.

ViClinic fait état d’une mise en route des soins plus rapide, d’une meilleure préparation de l’admission et des demandes de préautorisation, ainsi que d’une réduction des tâches administratives, avec des gains d’efficacité pouvant atteindre 20 %.