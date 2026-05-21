Comment ViClinic intègre l’IA agentique aux workflows de santé grâce à la pile IBM watsonx

Découvrez comment ce client IBM a créé une application d’IA qui accélère la prestation des soins, améliore l’efficacité des soignants et optimise l’expérience patient.
De nombreux projets d’IA dans le secteur de la santé échouent pour une raison simple : ils restent en dehors du processus de soins qu’ils sont censés améliorer. Ils peuvent résumer une note ou répondre à une question, mais ils ne conservent pas les mêmes informations patient de l’admission au traitement, en passant par la documentation, la facturation et le suivi. Ils ne s’intègrent pas non plus correctement aux outils que les cliniciens utilisent déjà.
ViClinic a conçu son système d’exploitation agentique pour la santé, ou AHOS, afin de résoudre ce problème. La plateforme permet à plusieurs agents IA de fonctionner au sein de véritables workflows de soins, de partager un contexte patient à jour et de rester sous la supervision des cliniciens au lieu de prendre des décisions de manière autonome.
L’idée est simple : collecter les informations une seule fois, les rattacher au dossier du patient et les réutiliser tout au long du parcours de soins. ViClinic indique que le système a été conçu par des médecins, pour des médecins. Après avoir exercé comme médecin généraliste et anesthésiste, Boris Jinjolava, fondateur et PDG, s’est tourné vers la direction d’entreprise dans le secteur de la santé et a lancé ViClinic en tant qu’entreprise de télésanté. Il l’a ensuite développée pour s’attaquer à un problème plus large : les workflows cliniques déconnectés.
ViClinic affirme que son système peut évoluer d’une clinique unique à un réseau regroupant plusieurs hôpitaux, prendre en charge simultanément des milliers de dossiers patients et fonctionner dans des environnements cloud, hybrides ou sur site. Pour une équipe de 10 développeurs, cette montée en charge est prise en charge par IBM® watsonx Orchestrate, IBM watsonx.data, IBM watsonx.governance, IBM Z et IBM Cloud.
ViClinic fait état d’une mise en route des soins plus rapide, d’une meilleure préparation de l’admission et des demandes de préautorisation, ainsi que d’une réduction des tâches administratives, avec des gains d’efficacité pouvant atteindre 20 %.
Les principaux utilisateurs de ViClinic sont les hôpitaux, les systèmes de santé, les cabinets de groupe, les cliniques spécialisées, ainsi que les médecins et les équipes de soins qui y travaillent. La plateforme intègre également les payeurs au processus, en particulier pour la préautorisation, les demandes de remboursement et l’examen de l’utilisation des soins, où le remboursement dépend d’une vision claire des raisons justifiant les soins.
Dans le workflow de consultation de bout en bout, le processus commence avant le rendez-vous. Un agent d’admission pré-consultation recueille les symptômes et les antécédents, prépare le dossier pour le médecin et fait remonter les informations liées au payeur avant le début des services.
Pendant les soins, un scribe IA capture la conversation. Un agent de documentation transforme le texte libre dans les formats requis, tandis que des agents de coordination suivent les prescriptions, les demandes et les retards. Des agents de codage et de facturation aident à compléter les dossiers nécessaires au paiement. Après la consultation, d’autres agents prennent en charge le suivi et la continuité des soins.
C’est cette continuité qui crée de la valeur. Les médecins commencent avec davantage de contexte, les équipes de soins passent moins de temps à ressaisir les mêmes informations, et les équipes de facturation et de coordination travaillent à partir de dossiers plus propres.
ViClinic applique la même approche aux workflows entre prestataires et payeurs. Au lieu de traiter la préautorisation, la documentation et les demandes de remboursement comme des étapes séparées, la plateforme les gère comme un processus unique fondé sur le dossier. Cela fournit aux prestataires et aux payeurs les mêmes informations structurées, ce qui peut accélérer les approbations, réduire les reprises et rendre l’ensemble du processus plus prévisible. Plutôt que d’améliorer une tâche à la fois, le système réduit les transmissions et les saisies répétées de données qui ralentissent les soins et les paiements.
L’architecture de ViClinic s’articule autour d’un moteur de contexte clinique partagé (le bloc rose « couche d’exécution AHOS » dans le schéma présenté plus loin) qui intègre les sources de données (le bloc bleu). Ce processus inclut les données des dossiers médicaux électroniques (DME), les résultats de laboratoire, l’imagerie et les données provenant des appareils, afin de constituer un contexte vivant fondé sur le dossier que chaque agent peut utiliser.
La couche d’exécution AHOS coordonne les agents pour l’admission, la documentation, la préautorisation, la coordination des soins, le codage, la gestion du cycle de revenus et le suivi. Ces agents s’appuient sur le contexte patient en temps réel fourni par un moteur de contexte clinique qui exploite les connaissances détenues par les médecins et repose sur watsonx Discovery, une intégration de génération augmentée de récupération (RAG) avec Elasticsearch. Cette architecture montre clairement l’intention de conception : chaque agent de workflow fonctionne à partir du même état de dossier évolutif, et non à partir de prompts isolés ou de sessions applicatives déconnectées.
Les résultats des workflows sont affichés dans les canaux utilisateurs et d’autres systèmes connectés, comme le portail patient, WhatsApp et les appareils mobiles. Ils sont également affichés dans les portails médecins et administrateurs, ainsi que dans les canaux des payeurs (le bloc noir à droite dans la figure présentée plus loin).
Au bas du schéma d’architecture se trouve une couche de gouvernance et de contrôle active en permanence. Elle gère qui peut utiliser chaque agent, les données auxquelles il peut accéder, les approbations requises et la manière dont chaque action est enregistrée. Elle prend également en charge l’application des politiques et du consentement, les pistes d’audit, la gestion du cycle de vie des modèles et des agents, ainsi que des contrôles de sécurité, de confidentialité et de conformité alignés sur la HIPAA. Cela contribue à rendre les workflows assistés par l’IA responsables, tout en maintenant les cliniciens aux commandes.
IBM fournit la base qui rend l’architecture de ViClinic déployable et gouvernable à l’échelle. ViClinic s’appuie sur watsonx Orchestrate pour l’orchestration des agents et les opérations IA, ainsi que sur les capacités de données et d’intégration d’IBM pour la couche de contexte unifiée.
watsonx.governance aide ViClinic à évaluer et surveiller les systèmes d’IA tout en appliquant des contrôles des risques sur l’ensemble du cycle de vie de l’IA. L’environnement fonctionne sur IBM Cloud, dans des déploiements hybrides et sur IBM Z. Cet aspect dépend du niveau de contrôle exigé par les clients sur l’emplacement des données et leur posture opérationnelle.
Dans la pratique, le modèle de déploiement est hybride. Les agents de ViClinic fonctionnent principalement sur IBM Cloud, tandis que certains composants propriétaires de contexte et d’interface utilisateur fonctionnent sur Azure et peuvent être migrés vers IBM Cloud si nécessaire.
Le moteur de contexte clinique s’étend sur les deux environnements, watsonx.data fournissant le contexte aux agents. Cette posture hybride est importante, car les hôpitaux remplacent rarement leurs systèmes existants de manière radicale. Ils ont besoin d’un moyen de superposer une nouvelle logique de workflow aux DME, aux laboratoires, aux systèmes d’imagerie et à l’infrastructure externe des payeurs, sans imposer une réinitialisation complète de la plateforme.
L’équipe utilise également l’IBM watsonx Orchestrate Agent Development Kit, plutôt que de s’appuyer uniquement sur des connecteurs d’interface low code, car il offre une manière plus flexible de se connecter aux données externes.
ViClinic ne permet pas à l’IA de prendre des décisions cliniques par elle-même. Les humains initient le travail des agents et examinent les résultats avant qu’ils ne soient intégrés aux dossiers ou aux systèmes externes. Ce modèle avec intervention humaine est une exigence architecturale essentielle pour l’adoption dans le secteur de la santé, où la confiance, la responsabilité et l’auditabilité comptent autant que la rapidité.
Une discipline similaire apparaît dans la gestion des données. Les agents ViClinic travaillent à partir d’identifiants internes de dossiers et de patients plutôt qu’à partir d’informations personnelles identifiables des patients, avec des workflows fondés sur le consentement et des contrôles d’accès basés sur les rôles qui régissent qui peut interagir avec le système. Dans le workflow préconsultation, les patients peuvent interagir via un portail ou WhatsApp, mais le système les identifie au moyen d’identifiants fournis par l’hôpital. Il rattache ensuite la conversation à un dossier interne plutôt que d’exposer des informations personnelles identifiables à la couche d’agents.
Ce choix de conception permet aux équipes de partager suffisamment de contexte pour rendre le workflow utile, sans donner à chaque interaction avec les agents un accès illimité à l’identité brute des patients.
Il y a également ici une leçon pratique sur le comportement des modèles. Le workflow de ViClinic consacré au cycle de revenus et au codage ne repose pas sur l’idée qu’un modèle de fondation serait parfaitement performant de manière générique dès son installation. Les grandes institutions souhaitent toujours disposer de modèles ajustés à leurs propres données historiques et conventions de codage. La gouvernance intégrée aide à évaluer, versionner, surveiller et examiner les systèmes d’IA avant leur passage du prototype à la production.
Les organisations de santé s’intéressent de plus en plus à l’IA agentique, mais beaucoup restent prudentes à l’idée de déployer des agents autonomes directement dans des workflows cliniques et opérationnels sensibles.
L’approche AHOS de ViClinic est conçue autour de cette réalité. Plutôt que de demander aux systèmes de santé d’adopter des agents IA fixes, la plateforme fournit un cadre opérationnel gouverné. Cette approche permet aux organisations de définir les limites des workflows, les seuils d’approbation, la supervision humaine et les processus d’évaluation continue autour de chaque cas d’utilisation.
Cette méthode permet aux hôpitaux et aux payeurs de commencer par des pilotes strictement encadrés, d’apprendre et d’ajuster les modèles en toute sécurité dans leur propre environnement opérationnel, puis de progresser vers un modèle opérationnel d’IA plus large pour la santé.
Le succès de ViClinic met en évidence les gains qui comptent pour les opérateurs de santé : une admission et une préparation à la préautorisation plus rapides, une charge de documentation réduite pour les cliniciens, une meilleure complétude du codage, moins de refus, une meilleure coordination et un suivi plus rapide. L’amélioration estimée de 20 % de l’efficacité des prestataires de soins vient de la coordination et de la rationalisation du workflow de bout en bout, de sorte que la documentation, le remboursement et les opérations de soins s’améliorent ensemble.
Dans le cas d’utilisation du workflow de consultation de bout en bout, cet effet cumulatif devient concret. L’admission, la documentation, les prescriptions et le suivi se déroulent dans un workflow coordonné unique, et les données capturées une fois sont réutilisées aux étapes ultérieures. Cette stratégie réduit le travail manuel, diminue le risque d’oublier des éléments obligatoires et fluidifie la prise en charge du patient tout au long de la consultation.
Le cas d’utilisation du workflow entre prestataire et payeur montre également une dynamique similaire du côté du remboursement. Dans ce cas, les données structurées du dossier remplacent les échanges de messages plus lents et aident à faire avancer les approbations et les demandes de remboursement avec moins d’allers-retours.
La valeur se manifeste tout au long de la visite du patient : moins de questions répétées, un meilleur contexte pour les cliniciens, une documentation plus propre pour les équipes administratives et moins de perturbations ultérieures dans la facturation.
Pour les entreprises prestataires, cela signifie une meilleure chance de transformer des opérations fragmentées en un système d’exécution plus fiable. Et pour les équipes d’ingénierie, c’est un rappel que l’IA native des workflows peut créer une valeur plus durable que les assistants autonomes : elle modifie la forme de l’ensemble du processus, et pas seulement la vitesse de l’une de ses étapes. Pour les patients, l’expérience de santé devient fluide et coordonnée, de la préadmission à la facturation.
L’approche AHOS de ViClinic répond aux réalités de la santé en entreprise, où l’intégration avec les DME, les systèmes externes et les processus des payeurs reste complexe. L’adoption constitue également un enjeu, car elle dépend de la confiance entre les prestataires, les administrateurs et les parties prenantes du remboursement. Les enseignements tirés par ViClinic reflètent ce changement : les outils d’IA isolés ont eu un impact limité, tandis que les workflows coordonnés et le contexte partagé se sont révélés plus précieux.
En s’appuyant sur les capacités d’orchestration de l’IA, de gouvernance et de cloud hybride d’IBM, ViClinic a transformé un ensemble de tâches de santé déconnectées en une couche de coordination évolutive. Cette couche peut accompagner les prestataires vers de nouveaux workflows, de nouvelles intégrations et des modèles de remboursement plus complexes, sans qu’il soit nécessaire de refaire l’architecture de base à chaque fois.
Résultat : une expérience plus claire pour les cliniciens, une progression plus rapide dans les processus de soins et de remboursement, et une meilleure chance pour les patients de vivre la santé comme un système coordonné plutôt que comme une succession de relais administratifs.
Découvrir IBM watsonx Orchestrate