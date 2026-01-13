Comment les services publics anticipent le risque d’incendie avec IBM Outage Prediction

Le réseau électrique actuel n’a pas été conçu pour faire face aux feux de forêt d’aujourd’hui. Les feux de forêt constituent désormais un risque opérationnel pour les services publics tout au long de l’année. Le changement climatique entraîne plus de chaleur, de sécheresse et de vent, et les incendies liés aux services publics attirent l’attention tant des usagers que des autorités réglementaires.

De Hawaï au Texas, les événements ont montré la rapidité avec laquelle les vents violents, la sécheresse et la chaleur peuvent mettre à mal les infrastructures et se transformer en incendies dévastateurs si l’électricité n'est pas coupée à temps. Si les services publics sont en train de renforcer leur infrastructure en enfouissant les lignes et en améliorant les systèmes de protection, ces projets sont lents et coûteux. Les équipes opérationnelles demeurent confrontées au quotidien à cette question : où et quand couper ou limiter la puissance pour réduire le risque d’incendie, sans priver inutilement les usagers ?

De nombreuses fonctionnalités commencent par des indices nationaux larges des feux de forêt, tels que ceux publiés par l’United States Geological Survey (USGS) ou Environnement Canada. Bien que ces cartes soient utiles, elles risquent d'être trop grossières pour permettre de prendre des décisions au niveau du quartier, de préparer la planification des Power Safety Shutoffs (PSPS) et l'évaluation détaillée des risques liés aux actifs.