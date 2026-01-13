Comment les services publics anticipent le risque d’incendie avec IBM Outage Prediction

IBM® Outage Prediction aide les services publics à concilier sécurité et service en prédisant le risque de feu de forêt avec des informations hyperlocales. Ces informations permettent de mieux planifier les pannes, de réduire les coupures inutiles et de prendre des décisions au niveau communautaire, et non au niveau national.
Le réseau électrique actuel n’a pas été conçu pour faire face aux feux de forêt d’aujourd’hui. Les feux de forêt constituent désormais un risque opérationnel pour les services publics tout au long de l’année. Le changement climatique entraîne plus de chaleur, de sécheresse et de vent, et les incendies liés aux services publics attirent l’attention tant des usagers que des autorités réglementaires.
De Hawaï au Texas, les événements ont montré la rapidité avec laquelle les vents violents, la sécheresse et la chaleur peuvent mettre à mal les infrastructures et se transformer en incendies dévastateurs si l’électricité n'est pas coupée à temps. Si les services publics sont en train de renforcer leur infrastructure en enfouissant les lignes et en améliorant les systèmes de protection, ces projets sont lents et coûteux. Les équipes opérationnelles demeurent confrontées au quotidien à cette question : où et quand couper ou limiter la puissance pour réduire le risque d’incendie, sans priver inutilement les usagers ?
De nombreuses fonctionnalités commencent par des indices nationaux larges des feux de forêt, tels que ceux publiés par l’United States Geological Survey (USGS) ou Environnement Canada. Bien que ces cartes soient utiles, elles risquent d'être trop grossières pour permettre de prendre des décisions au niveau du quartier, de préparer la planification des Power Safety Shutoffs (PSPS) et l'évaluation détaillée des risques liés aux actifs.
Dans notre travail avec les services publics, deux préoccupations reviennent sans cesse :
Dans les deux cas, les fonctionnalités doivent déplacer de décisions réactives basées sur des avertissements nationaux à des actions proactives, localisées et explicables.
IBM Outage Prediction aide les services publics à comprendre le lien entre la météo et les Opérations en prédisant les pannes à partir des prévisions. Il aide déjà les centres de tempête et les équipes T&D à planifier les équipes, les ressources et les communications avant de faire face à des phénomènes météorologiques violents.
Nous avons étendu cette fonctionnalité en tenant compte du risque d'incendie de forêt dans IBM Outage Prediction. Cette capacité offre une vision plus détaillée du risque d’incendie que les indicateurs disponibles au niveau national.
Dans IBM Outage Prediction, les services publics peuvent consulter un indicateur de risque de feu de forêt quotidien avec une résolution de 375 m2. Beaucoup plus granulaire que les indices nationaux traditionnels de 10 km2 ou de 1 km2. Dorénavant, au lieu de se fier uniquement aux niveaux régionaux de danger d’incendie, les services publics peuvent voir le risque d’incendie se recoucher sur leur propre territoire et leurs actifs. Cette fonctionnalité soutient la planification des PSPS, la santé des actifs et la prise de décisions relatives à la journée d'exploitation aux États-Unis, l'expansion au Canada étant prévue pour 2026.
Le risque d’incendie dans Outage Prediction s’intègre dans le travail plus large de gestion du cycle de vie des actifs déjà effectué par les services publics. Qu'il s'agisse des responsables de la végétation qui coupent les broussailles sèches ou des analystes de risques qui identifient les poteaux présentant des problèmes de santé sous-jacents, le risque d'incendie de forêt est un signal critique pour la gestion de l'exposition des actifs. Avec les capacités de gestion des actifs et de la végétation d'IBM Maximo® il aide les services publics à voir où les actifs sont vulnérables et à agir avant que de petits problèmes ne se transforment en incendies de forêt de grande ampleur.
Grâce à l'intégration du risque de feu de forêt dans IBM Outage Prediction, les fonctionnalités peuvent mieux décider où, quand et comment couper le courant ou limiter le risque d'incendie de forêt, tout en minimisant l'impact inutile sur les clients.
Si vous réfléchissez à la manière de gérer le risque d'incendie de forêt dans votre secteur de l’énergie et des services publics, réservez une démonstration et découvrez comment être plus proactif avec IBM Outage Prediction.