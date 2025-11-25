Comment l'UFC utilise la gouvernance pour renforcer l'intégrité des récits générés par l'IA

Dans le monde des arts martiaux mixtes, raconter des histoires est primordial. Pour l’UFC, fournir des informations en temps réel et des récits convaincants sur plus de 40 événements en direct n’est pas seulement un défi en matière de contenu, c’est un impératif commercial.

Mais à mesure que l’Entreprise adoptait l’IA générative et les systèmes agentiques pour automatiser et étendre son storytelling, de nouveaux défis sont apparus : l’IA pouvait-elle donner une fausse représentation descombats ou introduire des biais ? Le contenu généré serait-il explicable et vérifiable ? Comment l’UFC peut s’assurer de la conformité avec les nouvelles réglementations en matière d’IA ?

L’IA agentique, qui permet la prise de décision autonome et l’exécution de tâches, transforme les secteurs. D’ici 2028 , Gartner prévoit qu’ un tiers des interactions d’entreprise impliquera des systèmes d’IA agentique. Mais avec l’autonomie vient la complexité. Les risques tels que les hallucinations, les biais, les actions intraçables et les vulnérabilités de sécurité ne sont plus théoriques : ils sont des menaces opérationnelles.

En mettant l’accent sur la qualité de la gouvernance de l’IA, l’UFC prévient les failles et promeut l’intégrité en intensifiant l’utilisation de l’IA agentique.