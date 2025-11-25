Intelligence artificielle Automatisation informatique

Comment l'UFC utilise la gouvernance pour renforcer l'intégrité des récits générés par l'IA

En appliquant le SDK watsonx.governance aux récits de combat, l'UFC vise à introduire de nouveaux niveaux de sécurité du contenu et de responsabilité éditoriale.

Publié 25 novembre 2025
By Rogerio Gonçalves and Jordan Byrd and Sahiba Pahwa

Dans le monde des arts martiaux mixtes, raconter des histoires est primordial. Pour l’UFC, fournir des informations en temps réel et des récits convaincants sur plus de 40 événements en direct n’est pas seulement un défi en matière de contenu, c’est un impératif commercial.

Mais à mesure que l’Entreprise adoptait l’IA générative et les systèmes agentiques pour automatiser et étendre son storytelling, de nouveaux défis sont apparus : l’IA pouvait-elle donner une fausse représentation descombats ou introduire des biais ? Le contenu généré serait-il explicable et vérifiable ? Comment l’UFC peut s’assurer de la conformité avec les nouvelles réglementations en matière d’IA ?

L’IA agentique, qui permet la prise de décision autonome et l’exécution de tâches, transforme les secteurs. D’ici 2028 , Gartner prévoit qu’ un tiers des interactions d’entreprise impliquera des systèmes d’IA agentique. Mais avec l’autonomie vient la complexité. Les risques tels que les hallucinations, les biais, les actions intraçables et les vulnérabilités de sécurité ne sont plus théoriques : ils sont des menaces opérationnelles.

En mettant l’accent sur la qualité de la gouvernance de l’IA, l’UFC prévient les failles et promeut l’intégrité en intensifiant l’utilisation de l’IA agentique.

Derrière la scène : comment la gouvernance alimente la narration de l'IA de l'UFC

Alors que le moteur UFC informations impressionne le public avec des récits en temps réel et une analyse vivante des combats, sa crédibilité dépend de ce qui se passe en coulisses. IBM watsonx.governance permet de garantir que chaque information est exacte, équitable et explicable.

Prenons par exemple la couche de gestion et d’explicabilité des modèles. Les grands modèles de langage comme Granite et Llama alimentent les informations de combat de l’UFC. Ces modèles génèrent un contenu rapide et engageant, mais la vitesse seule ne suffit pas. Pour aider à promouvoir des récits dignes de confiance, watsonx.governance examine leurs productions pour détecter les biais, valider la qualité et assurer la transparence.

Au-delà de la qualité du contenu, la gouvernance permet aussi d’analyser l’influence des caractéristiques. Lorsque l’IA prédit l’issue d’un combat, watsonx.governance aide à expliquer quelles statistiques (comme la précision des coups ou la défense contre les takedowns) ont fait pencher la balance. Cela renforce la confiance dans les prédictions et accroît l’engagement des fans en expliquant la logique des combats.

Et même si l'UFC ne gère pas directement l'infrastructure de gouvernance, elle tire avantage de la mise en œuvre d'IBM. La documentation automatisée et la capture des métadonnées soutiennent la préparation à l’audit, renforçant l’intégrité du système.

Dans le futur, l'UFC découvre des moyens de renforcer l'intégrité de ses récits générés par l'IA. Il y parvient en étendant la gouvernance au-delà des résultats des modèles à la narration elle-même. En appliquant le SDK watsonx.governance à la lutte contre les récits, l'Entreprise vise à introduire de nouveaux niveaux de sécurité du contenu et de responsabilité éditoriale. Ce processus permet de garantir une norme de crédibilité dans la narration alimentée par l’IA de l’UF.

Pourquoi la gouvernance est la nouvelle MVP

Le moteur UFC Insights a atteint une augmentation de 3 fois le volume d’informations et une réduction estimée de 40 % du temps de génération des requêtes, mais ces gains seraient inutiles sans confiance. Avec watsonx.governance, L'UFC s'assure que chaque article généré par l'IA est conforme aux valeurs de sa marque, à ses normes éditoriales et à ses obligations légales.

Il ne s’agit pas seulement du sport, c’est un Schéma directeur pour toute Entreprise mettant à l’échelle l’IA agentique.

Des enquêtes récentes montrent que 82 % des équipes de gouvernance modernisent leurs cadres des exigences pour suivre le rythme de l'IA. Les modèles de surveillance héritage s'effondrent face à la vitesse et à l'ampleur des systèmes autonomes. L’approche de l’UFC, qui consiste à intégrer la gouvernance dès le départ, reflète un changement plus large dans les secteurs, qui est passé de la protection à l’habilitation.

À mesure que l'IA devient plus agentique, la gouvernance doit devenir plus proactive, automatisée et intégrée.

Dernière mise en garde : l’IA responsable est un avantage concurrentiel

L’histoire de l’AFP nous rappelle que la mise à l’échelle de l’IA n’est pas seulement une question de performance ; est une question de responsabilité. En intégrant watsonx.governance® à sa pile d'IA, l'UFC a préservé sa narration automatique.

Pour les leaders technologiques qui vivent à l’ère de l’IA agentique, la gouvernance n’est pas une contrainte : c’est un avantage concurrentiel.

Rogerio Gonçalves

AI/ML Ops Brand Content Strategist

Jordan Byrd

Senior Product Marketing Manager, watsonx.governance

IBM

Sahiba Pahwa

Product Marketing, watsonx.governance

IBM

