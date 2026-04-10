Comment les athlètes d'élite espagnols ont trouvé leur avantage concurrentiel en repensant l'utilisation de leurs données

Face à l'augmentation constante du volume et de la diversité des données, la RFEA a pris conscience de la nécessité de disposer d'une infrastructure de données évolutive et réglementée, capable de soutenir à la fois l'analyse des performances actuelles et l'innovation future. L'objectif n'était pas simplement de centraliser les informations, mais de créer un environnement dans lequel les données historiques et les nouvelles données expérimentales pourraient être explorées conjointement, sans accroître la complexité opérationnelle.

Lors de la rencontre entre HabberTec et la RFEA, un thème est revenu à plusieurs reprises. Les équipes en avaient assez de devoir assembler des systèmes au coup par coup. Elles avaient besoin d'un environnement où tout fonctionnerait de manière intégrée et où les données historiques et les nouvelles données des capteurs pourraient être analysées en parallèle.

C'est exactement ce qu'a offert Watsonx.data. Au lieu d'avoir à choisir entre des bases de données coûteuses ou de devoir construire une plateforme de données complète à partir de zéro, la RFEA a pu bénéficier d'une solution « lakehouse » flexible alliant technologies ouvertes, gouvernance d'entreprise et stockage économique.

Avec watsonx.data, la RFEA pourrait stocker de grands volumes de données historiques dans Cloud Object Storage. Elle pourrait connecter les données Salesforce directement à watsonx.data à l'aide de Presto. Elle pourrait importer des fichiers bruts issus de projets d'innovation et les traiter à l'aide d'Apache Spark. Elle pourrait normaliser leurs informations dans des tables de l'Iceberg qui restaient entièrement interrogeables sur tous les moteurs. Plus important encore, elle pourrait tout connecter sans avoir à créer des intégrations personnalisées pour chaque nouveau projet.

Comme l’a expliqué Daniel Expósito García de HabberTec, « watsonx.data nous a permis de connecter les données historiques à nos projets d’innovation de manière claire et évolutive. Nous n'avons pas eu à tout construire nous-mêmes. Ça a simplement fonctionné. »