Comment les athlètes d'élite espagnols ont trouvé leur avantage concurrentiel en repensant l'utilisation de leurs données

La RFEA s'est dotée d'une infrastructure de stockage flexible qui allie technologies ouvertes, gouvernance d'entreprise et stockage économique.
Dans les sports haute performance, les petites différences comptent. Une fraction de seconde. Un léger changement d’approche. Un changement subtil dans les modèles de récupération. La Fédération royale espagnole d'athlétisme (RFEA) savait que les données relatives à ses athlètes recelaient des informations précieuses. Si les données étaient unifiées et accessibles, alors ces informations pourraient transformer et améliorer les performances.
Pour adresse ce défi, la RFEA a lancé IA-THLETICS, une initiative stratégique conçue pour apporter structure, sens et valeur pratique au volume croissant de données de performance générées dans les différentes disciplines.
Comme l'explique Raúl Chapado, président de la RFEA : « IA-THLETICS est une plateforme qui regroupe toutes les solutions technologiques mises à la disposition de nos athlètes. Cela nous permet de transformer les données en connaissances, et les connaissances en performance. »
Avant watsonx.data, leur réalité ressemblait à celle à laquelle sont confrontées de nombreuses organisations aujourd'hui. Les données étaient stockées un peu partout et il était difficile d'accéder aux informations.
Les données historiques relatives aux athlètes sont stockées dans Salesforce. Des projets d'innovation généraient de nouveaux types de données provenant de capteurs intégrés aux chaussures, aux appareils portables et aux montres connectées. Ces jeux de données étaient fournis sous divers formats, allant des fichiers bruts aux vidéos en passant par les feuilles de calcul. Les résultats des compétitions et les notes d'entraînement étaient quant à eux conservés dans un autre emplacement. L'ensemble de ces données était fragmenté et difficile à analyser de manière pertinente.
Les lacunes étaient évidentes. Il leur fallait trouver un moyen de centraliser toutes leurs informations sans ralentir le rythme de l'innovation ni faire grimper les coûts. Les organisations qui gèrent des données héritées, un volume croissant d'informations non structurées et une pression de plus en plus forte en matière d'innovation sont souvent confrontées aux mêmes défis fondamentaux :
La RFEA s'est associée à HabberTec et à IBM afin de mettre en place une infrastructure permettant de centraliser ces informations et de les rendre exploitables pour l'analyse des performances et l'intelligence artificielle.
Face à l'augmentation constante du volume et de la diversité des données, la RFEA a pris conscience de la nécessité de disposer d'une infrastructure de données évolutive et réglementée, capable de soutenir à la fois l'analyse des performances actuelles et l'innovation future. L'objectif n'était pas simplement de centraliser les informations, mais de créer un environnement dans lequel les données historiques et les nouvelles données expérimentales pourraient être explorées conjointement, sans accroître la complexité opérationnelle.
Lors de la rencontre entre HabberTec et la RFEA, un thème est revenu à plusieurs reprises. Les équipes en avaient assez de devoir assembler des systèmes au coup par coup. Elles avaient besoin d'un environnement où tout fonctionnerait de manière intégrée et où les données historiques et les nouvelles données des capteurs pourraient être analysées en parallèle.
C'est exactement ce qu'a offert Watsonx.data. Au lieu d'avoir à choisir entre des bases de données coûteuses ou de devoir construire une plateforme de données complète à partir de zéro, la RFEA a pu bénéficier d'une solution « lakehouse » flexible alliant technologies ouvertes, gouvernance d'entreprise et stockage économique.
Avec watsonx.data, la RFEA pourrait stocker de grands volumes de données historiques dans Cloud Object Storage. Elle pourrait connecter les données Salesforce directement à watsonx.data à l'aide de Presto. Elle pourrait importer des fichiers bruts issus de projets d'innovation et les traiter à l'aide d'Apache Spark. Elle pourrait normaliser leurs informations dans des tables de l'Iceberg qui restaient entièrement interrogeables sur tous les moteurs. Plus important encore, elle pourrait tout connecter sans avoir à créer des intégrations personnalisées pour chaque nouveau projet.
Comme l’a expliqué Daniel Expósito García de HabberTec, « watsonx.data nous a permis de connecter les données historiques à nos projets d’innovation de manière claire et évolutive. Nous n'avons pas eu à tout construire nous-mêmes. Ça a simplement fonctionné. »
Ensemble, RFEA, HabberTec et IBM ont mis au point une architecture « lakehouse » qui prend désormais en charge l'ensemble de la fédération.
Le nouveau data lakehouse est désormais le pilier de la performance de la RFEA. Les entraîneurs peuvent consulter l'historique complet des athlètes. Les analystes peuvent étudier conjointement les tendances des compétitions et la biomécanique. Les équipes d'innovation peuvent mener des expériences en toute liberté, sans se soucier des coûts de stockage ni des intégrations fragiles.
Une fois que la RFEA a tout consolidé dans watsonx.data, les résultats sont apparus rapidement. Tous les systèmes de données ont commencé à fonctionner ensemble. Les analyses sont devenues plus rapides et plus pertinentes. Les équipes chargées de la performance pourraient analyser les données relatives aux compétitions, les informations biomécaniques et l'historique à long terme des athlètes au sein d'un environnement unique. Des informations qui nécessitaient auparavant des heures de travail manuel étaient désormais disponibles en quelques secondes.
Comme l’a décrit Daniel deHabberTec : « Connecter les données a tout changé. Notre analyse est plus approfondie, plus intelligente et bien plus utile pour les athlètes. »
Voilà à quoi ressemble une IA fiable. Elle permet aux humains de prendre de meilleures décisions en leur donnant les bases nécessaires à l'exploration et à la découverte.
La RFEA s’appuie désormais sur une base de données évolutive et moderne qui soutient l’analyse des performances, l’innovation et les futures initiatives d’IA dans ses programmes sportifs. En unifiant les dossiers historiques, les données des capteurs en direct et les informations sur les athlètes dans un environnement gouverné unique, la fédération a renforcé sa capacité à soutenir les entraîneurs, les athlètes et les équipes de performance grâce à des informations fiables et fondées sur des preuves.
Cette structure a été conçue pour évoluer au rythme des besoins de l'athlétisme espagnol, permettant ainsi à la RFEA d'intégrer de nouvelles disciplines, sources de données et capacités d'analyse tout en garantissant le contrôle, la gouvernance et la viabilité à long terme. La RFEA repose désormais sur une infrastructure de données moderne et évolutive. Elle soutient l'analyse de performance, l'innovation et les initiatives d'IA futures.