Serre Chevalier est l’une des principales destinations de ski exploitées par la Compagnie des Alpes (CDA), aux côtés de stations telles que Tignes, La Plagne et Méribel. Ces destinations de montagne très prisées accueillent chaque année des millions de visiteurs ; offrir une expérience de réservation et de service client fluide et intuitive est donc essentiel à leur succès, surtout en haute saison, quand la demande, la complexité et les attentes des clients sont à leur comble.

Serre Chevalier a reconnu une réalité qui touche de plus en plus le secteur du tourisme et de l’hôtellerie : les modèles traditionnels de service client ne peuvent pas suivre la complexité croissante, les pics saisonniers ni la demande d’expériences numériques personnalisées. Au lieu d’ajouter d’autres chatbots ou des solutions ponctuelles, elle avait besoin d’une base capable de coordonner les actions, les données et la prise de décision à travers l’entreprise.

Serre Chevalier s’est alors tournée vers IBM® watsonx Orchestrate pour repenser la façon dont les clients sélectionnent leurs forfaits de ski et pour résoudre les questions courantes. Ce qui était au départ un projet ciblé autour de l’assistance client s’est rapidement révélé être un schéma directeur pour les opérations alimentées par l’IA à l’échelle de l’entreprise.