De la prolifération des feuilles de calcul à une gestion intelligente des portefeuilles : comment RBH a repensé la planification hôtelière grâce à IBM

RBH Hospitality Management s’appuie sur IBM® Planning Analytics et IBM Cognos Analytics pour regrouper les données liées aux hôtels, aux finances et au marché afin d’élaborer des prévisions, des tableaux de bord et des rapports destinés aux propriétaires, en toute conformité, à l’intention d’un portefeuille diversifié basé au Royaume-Uni.
Les opérations hôtelières créent de nombreux petits signaux qui, à grande échelle, peuvent rapidement devenir difficiles à gérer. Le tarif d’une chambre évolue. Les performances d’un restaurant sont différentes des prévisions. Les avis des clients fluctuent. Un flux de données relatives à la paie ou aux finances est transmis en retard. Si l’on parle d’un seul hôtel, ces signaux peuvent être gérés avec des feuilles de calcul. Mais dans le cas de dizaines d’établissements, cela devient un problème qui touche à la gestion des versions, à la sécurité et aux prises de décision.
RBH Hospitality Management, l’une des principales sociétés de gestion du Royaume-Uni, a relevé ce défi pour un portefeuille composé de plus de 55 établissements. Le portefeuille comprend aussi bien des hôtels à services réduits, où le séjour des clients se résume à l’enregistrement, à la nuitée et au départ, que des établissements de luxe proposant des spas, des parcours de golf, des restaurants et des activités de loisirs.
Avant la mise en œuvre d’IBM Planning Analytics, le processus de prévision de RBH reposait essentiellement sur des feuilles de calcul Excel. La gestion des prévisions individuelles à travers leur vaste portefeuille d’hôtels rendait difficile la sécurisation des données sensibles, le contrôle des changements et la garantie que les équipes financières, hôtelières et reporting analysaient des chiffres comparables. L’objectif n’était pas de se débarrasser d’Excel, mais plutôt de faire en sorte que le système d’enregistrement central associé aux prévisions, aux finances et aux rapports destinés aux propriétaires pour l’ensemble du parc immobilier, ne soit plus alimenté par des feuilles de calcul éparses.
RBH a construit une architecture analytique avec IBM Planning Analytics, la base de données TM1 , Planning Analytics Workspace, Planning Analytics for Microsoft Excel, TM1 Web et IBM Cognos Analytics. La pile technologique offre aux utilisateurs un accès contrôlé aux prévisions, modèles, tableaux de bord et rapports, tout en préservant leurs méthodes de travail habituelles pour les équipes financières et les utilisateurs expérimentés.
Cet article explique comment RBH est passée de la prévision basée sur des feuilles de calcul à une architecture analytique auto-hébergée, comment les données hôtelières et de marché sont transférées dans les cubes Planning Analytics, et comment les produits IBM aident RBH à faire évoluer la planification sans perdre le contrôle des données, de l’accès aux données ou des règles de reporting.
Le cas d’utilisation principal de RBH est la création de budgets, la tenue de prévisions en temps réel, la comparaison des prévisions en cours par rapport aux versions précédentes et la fourniture à chaque utilisateur d’un accès à la bonne tranche de données selon son rôle, son hôtel ou sa situation en tant que propriétaire.
Pourtant, les données des hôtels proviennent rarement d’une source d’entreprise unique et fiable. Chaque établissement peut utiliser son propre système de gestion immobilière (PMS) pour gérer les réservations, les chambres, les tarifs, l’es taux d’occupation et les flux d’enregistrement. Les hôtels utilisent également des systèmes de point de vente pour enregistrer les revenus provenant des restaurants, bars, spas et autres services. Dans l’ensemble du portefeuille de RBH, ces systèmes exposent les données de différentes manières, incluant des API, des rapports programmés, des fichiers SFTP, des pièces jointes d’e-mails et, dans certains cas, des extraits manuels.
RBH intègre également des données externes pour transformer les prévisions en analyses opérationnelles exploitables. Les données comparatives STR montrent les performances de chaque hôtel par rapport à ses concurrents, tandis que l’indice de génération de revenus (RGI) compare directement le chiffre d’affaires par chambre disponible avec cet indice de référence du marché.
Le sentiment des clients fournit un niveau supplémentaire de données et d’informations. ReviewPro agrège les avis provenant des plateformes de réservation et de voyage, générant un score Global Review Index (GRI) sur 100 et identifiant les thèmes récurrents dans des domaines tels que les chambres, les restaurants, les bars et les espaces publics.
Juyo Analytics renforce encore cet écosystème en y ajoutant des informations prospectives et des informations pilotées par l’IA. Il collecte les tendances du marché, la dynamique des prix et les habitudes de réservation afin de mettre en évidence les risques et les opportunités à venir. Cette fonctionnalité permet à RBH de passer d’un reporting réactif à une prise de décision proactive basée sur les données.
La combinaison des données financières, de la paie et des opérations, renforcée par les informations prospectives de Juyo sur la demande, permet à RBH de réunir la position sur le marché, l’expérience des invités, les signaux prospectifs et les résultats financiers au sein d’un modèle de planification dynamique unique.
Sans une architecture gouvernée, ces multiples signaux peuvent conduire à des versions contradictoires de la performance, à des cycles prévisionnels plus lents et à des rapports de propriétaire moins fiables. RBH répond à ce problème en standardisant l’ingestion de données, en l’alignant dans les structures partagées de Planning Analytics et en offrant aux utilisateurs un accès contrôlé à des rapports, tableaux de bord et prévisions cohérents.
Le diagramme d’architecture commence au même endroit que les architectures analytiques au niveau des données source de l’entreprise. La couche source d’entreprise de RBH comprend les données des hôtels et des sociétés de gestion provenant des systèmes PMS et de points de vente (POS), de la paie, des finances, des RH, des téléchargements de fichiers contrôlés et des jeux de données externes sélectionnés.
Un point de conception important : RBH ne part pas du principe que chaque source peut se comporter comme une API moderne.
Certains systèmes offrent un accès direct via API. Certains produisent des fichiers programmés. Certains envoient leurs rapports par e-mail. Certains transmettent les données via SFTP. Certaines nécessitent encore une extraction manuelle car le système en amont ne propose pas de meilleure option. RBH gère ces différences dans la couche d’ingestion avant que les données n’atteignent le modèle de planification.
La couche d’ingestion gère les chargements planifiés, la validation, le rapprochement, la surveillance, la journalisation et la gestion des problèmes. C’est dans cette couche que l’architecture démontre sa fiabilité. Le processus de chargement ne déplace pas simplement les fichiers. Il vérifie si les flux sont arrivés, valide la structure, réconcilie les valeurs si nécessaire et permet l’intégration progressive de nouveaux domaines. Cela permet à RBH d’ajouter de nouveaux jeux de données sans transformer chaque nouvelle propriété ou d’alimenter un projet d’intégration ponctuel.
IBM Planning Analytics utilise les processus TurboIntegrator pour le mouvement et la transformation des données. Dans l’environnement de RBH, l’outil permet de charger les données dans des cubes Planning Analytics, qui sont des structures de données multidimensionnelles permettant aux utilisateurs d’analyser des mesures à travers différentes dimensions telles que l’hôtel, la période, le compte, le service, la version des prévisions et le scénario. Au lieu de maintenir une logique de feuille de calcul distincte pour chaque propriété, RBH peut modéliser les structures communes une fois et les réutiliser dans l’ensemble du portefeuille.
La couche de modélisation (dans l’encadré rose du milieu du schéma) présente IBM Planning Analytics comme l’environnement central de planification et de modélisation. Planning Analytics Workspace (PAW) propose une interface Web pour la planification, la création et l’analyse de contenu. Planning Analytics for Microsoft Excel offre aux utilisateurs avancés une expérience Excel connectée à des données Planning Analytics gouvernées, qui remplacent les feuilles de calcul isolées. TM1 Web permet d’interagir avec le contenu de TM1 depuis un navigateur. De cette manière, RBH peut accompagner différents types d’utilisateurs là où ils travaillent déjà, tout en assurant la bonne gestion des données.
La couche de préparation et de transformation prépare les données pour une vision cohérente du portefeuille et des informations. Cette couche inclut le prétraitement, les données de référence, les données maîtresses et la standardisation entre les propriétés. Les données de référence et de base sont les définitions communes qui maintiennent la cohérence du modèle, telles que les listes de propriétés, les structures de comptes, les codes des services, les hiérarchies de rapports et les vues de propriété. Le plan comptable commun de RBH joue un rôle majeur à cet égard, car il garantit la cohérence de la structure financière des hôtels en termes de déclaration des pertes et profits.
La structure partagée fonctionne comme une couche de définition d’entreprise. Au lieu de permettre à chaque propriété de définir indépendamment ses indicateurs financiers, RBH associe les données à une structure de compte commune et à un modèle de déclaration. Cela crée une cohérence entre les hôtels tout en permettant à l’architecture d’absorber les différents systèmes sources et formats d’exploitation.
La couche de sortie offre aux utilisateurs plusieurs chemins d’accès aux données. Les utilisateurs financiers et professionnels accèdent aux modèles et aux rapports via TM1 Web, PAW et Cognos Analytics. Les livres PAW améliorent la disponibilité des rapports pour les employés des hôtels et des sociétés de gestion. Les tableaux de bord Cognos Analytics permettent la production de rapports par les propriétaires et une analyse visuelle plus globale. L’interface Excel reste disponible pour les utilisateurs avancés qui ont besoin d’une expérience familière basée sur des tableaux.
La sécurité et la gouvernance font partie intégrante de l’architecture. Les utilisateurs ne voient que les données correspondant à leur rôle ou à leur propriété. L’auditabilité et la gestion contrôlée du changement contribuent à protéger les cycles de planification. Les définitions d’indicateurs contrôlées réduisent le risque de voir deux rapports répondre différemment à la même question.
RBH a également pris une décision de déploiement notable : l’environnement est exploité comme une infrastructure auto-hébergée dans un centre de données au Royaume-Uni plutôt que comme un déploiement Cloud - SaaS. Les raisons invoquées étaient le coût et le contrôle. Quand le matériel est arrivé en fin de vie et que ses performances de reporting ont commencé à se dégrader, RBH a évalué les options cloud par rapport à une nouvelle infrastructure auto-hébergée.
L’option de l’auto-hébergement a permis de réduire considérablement le profil de coût tout en permettant à RBH d’accéder aux opérations du centre de données et au support de reprise. Le compromis architectural est explicite : RBH privilégie la maîtrise des coûts et l’adéquation opérationnelle au profil de disponibilité d’un déploiement SaaS, acceptant la possibilité de temps d’arrêt limités là où l’entreprise peut les tolérer.
L’architecture de RBH relie les données opérationnelles, financières, les données de référence du marché, le sentiment des clients et les données prospectives sur la demande au sein d’un environnement de planification géré unique. Cette connexion est particulièrement précieuse dans un portefeuille aussi diversifié allant de propriétés de luxe et haut de gamme à des hôtels à service limité, où un modèle de reporting cohérent soutient les deux aspects tout en préservant les détails au niveau de la propriété.
Cette vue connectée permet aux équipes de passer du reporting à la priorisation. Les données STR indiquent les performances par rapport à la concurrence, tandis que Juyo met en lumière les tendances émergentes de la demande, la tarification et les risques et opportunités prospectifs. ReviewPro indique si les problèmes d’humeur des clients concernent les chambres, les espaces publics, les restaurants ou d’autres lieux, et les données financières montrent comment ces facteurs se répercutent sur le compte de résultat.
Ensemble, ces signaux fournissent une base claire et prospective pour la prise de décision et ils aident les dirigeants à décider s’ils doivent investir dans une rénovation de chambre, une amélioration des espaces communs, un ajustement de la stratégie de tarification ou une amélioration du service.
Le système ne prend pas ces décisions ; il donne aux équipes les moyens de les prendre en s’appuyant sur des preuves plus solides. Les équipes financières travaillent à partir de versions de prévisions contrôlées, ce qui améliore la cohérence et augmente la précision des prévisions pour l’ensemble du portefeuille. Les équipes des hôtels ont accès à des rapports spécifiques à chaque rôle, tandis que les utilisateurs expérimentés conservent la flexibilité d’Excel grâce à Planning Analytics for Microsoft Excel, sans compromettre la gouvernance.
RBH a ainsi réduit ses efforts de rapprochement manuel et rationalisé la production de rapports, les rapports destinés aux propriétaires étant désormais fournis via les tableaux de bord de Cognos Analytics dans un format plus cohérent et contrôlable. L’acuité des prévisions s’est améliorée grâce à une meilleure harmonisation des données opérationnelles, financières et de marché, ce qui permet de réduire les écarts par rapport aux valeurs réelles et de prendre des décisions plus sûres, fondées sur les données. Cela a également permis de raccourcir les délais de reporting, de minimiser les ajustements hors ligne et de renforcer la confiance grâce à une source d’information unique.
La gestion des versions offre un autre avantage pratique. RBH maintient une version de prévision opérationnelle pendant les cycles de planification, puis verrouille et copie les versions convenues lorsque les budgets ou prévisions sont finalisés. Les instantanés mensuels permettent aux équipes de comparer les attentes actuelles avec les vues précédentes, donnant ainsi à l’entreprise une vision plus claire de la façon dont les prévisions ont évolué au fil du temps.
L’architecture de RBH montre pourquoi les systèmes de planification doivent se projeter au-delà d’une base de données centrale. La valeur réside dans la structure qui entoure les données : définitions de comptes communes, ingestion fiable, versions de prévisions contrôlées, accès basé sur les rôles et parcours de reporting adaptés aux différents besoins des utilisateurs.
IBM Planning Analytics fournit la couche de modélisation pour la budgétisation, le forecasting, la planification de scénarios et l’analyse basée sur les cubes. Planning Analytics Workspace, Planning Analytics for Microsoft Excel et TM1 Web offrent plusieurs façons de travailler avec les mêmes données gouvernées. IBM Cognos Analytics prend en charge la création de tableaux de bord et de rapports destinés aux propriétaires.
Le modèle de fondation prend également en charge le coût total de possession. RBH peut intégrer de nouveaux domaines de manière progressive, réutiliser des structures cubiques, standardiser les modèles de reporting et gérer l’environnement selon un modèle auto-hébergé adapté à ses aspects économiques. Mais il peut également conserver Excel là où il aide les utilisateurs à travailler rapidement sans laisser des feuilles de calcul éparses orienter le processus de planification.
En s’appuyant sur IBM Planning Analytics et IBM Cognos Analytics, RBH a transformé un problème de planification hôtelière fragmenté en une architecture de planification évolutive, capable de prendre en charge différents types d’hôtels, des systèmes sources changeants, des données de marché, le sentiment des clients et les rapports des propriétaires sans avoir à reconstruire les fondations à chaque fois.