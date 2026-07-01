De la prolifération des feuilles de calcul à une gestion intelligente des portefeuilles : comment RBH a repensé la planification hôtelière grâce à IBM

Un point de conception important : RBH ne part pas du principe que chaque source peut se comporter comme une API moderne.

Certains systèmes offrent un accès direct via API. Certains produisent des fichiers programmés. Certains envoient leurs rapports par e-mail. Certains transmettent les données via SFTP. Certaines nécessitent encore une extraction manuelle car le système en amont ne propose pas de meilleure option. RBH gère ces différences dans la couche d’ingestion avant que les données n’atteignent le modèle de planification.

La couche d’ingestion gère les chargements planifiés, la validation, le rapprochement, la surveillance, la journalisation et la gestion des problèmes. C’est dans cette couche que l’architecture démontre sa fiabilité. Le processus de chargement ne déplace pas simplement les fichiers. Il vérifie si les flux sont arrivés, valide la structure, réconcilie les valeurs si nécessaire et permet l’intégration progressive de nouveaux domaines. Cela permet à RBH d’ajouter de nouveaux jeux de données sans transformer chaque nouvelle propriété ou d’alimenter un projet d’intégration ponctuel.

IBM Planning Analytics utilise les processus TurboIntegrator pour le mouvement et la transformation des données. Dans l’environnement de RBH, l’outil permet de charger les données dans des cubes Planning Analytics, qui sont des structures de données multidimensionnelles permettant aux utilisateurs d’analyser des mesures à travers différentes dimensions telles que l’hôtel, la période, le compte, le service, la version des prévisions et le scénario. Au lieu de maintenir une logique de feuille de calcul distincte pour chaque propriété, RBH peut modéliser les structures communes une fois et les réutiliser dans l’ensemble du portefeuille.

La couche de modélisation (dans l’encadré rose du milieu du schéma) présente IBM Planning Analytics comme l’environnement central de planification et de modélisation. Planning Analytics Workspace (PAW) propose une interface Web pour la planification, la création et l’analyse de contenu. Planning Analytics for Microsoft Excel offre aux utilisateurs avancés une expérience Excel connectée à des données Planning Analytics gouvernées, qui remplacent les feuilles de calcul isolées. TM1 Web permet d’interagir avec le contenu de TM1 depuis un navigateur. De cette manière, RBH peut accompagner différents types d’utilisateurs là où ils travaillent déjà, tout en assurant la bonne gestion des données.

La couche de préparation et de transformation prépare les données pour une vision cohérente du portefeuille et des informations. Cette couche inclut le prétraitement, les données de référence, les données maîtresses et la standardisation entre les propriétés. Les données de référence et de base sont les définitions communes qui maintiennent la cohérence du modèle, telles que les listes de propriétés, les structures de comptes, les codes des services, les hiérarchies de rapports et les vues de propriété. Le plan comptable commun de RBH joue un rôle majeur à cet égard, car il garantit la cohérence de la structure financière des hôtels en termes de déclaration des pertes et profits.

La structure partagée fonctionne comme une couche de définition d’entreprise. Au lieu de permettre à chaque propriété de définir indépendamment ses indicateurs financiers, RBH associe les données à une structure de compte commune et à un modèle de déclaration. Cela crée une cohérence entre les hôtels tout en permettant à l’architecture d’absorber les différents systèmes sources et formats d’exploitation.

La couche de sortie offre aux utilisateurs plusieurs chemins d’accès aux données. Les utilisateurs financiers et professionnels accèdent aux modèles et aux rapports via TM1 Web, PAW et Cognos Analytics. Les livres PAW améliorent la disponibilité des rapports pour les employés des hôtels et des sociétés de gestion. Les tableaux de bord Cognos Analytics permettent la production de rapports par les propriétaires et une analyse visuelle plus globale. L’interface Excel reste disponible pour les utilisateurs avancés qui ont besoin d’une expérience familière basée sur des tableaux.

La sécurité et la gouvernance font partie intégrante de l’architecture. Les utilisateurs ne voient que les données correspondant à leur rôle ou à leur propriété. L’auditabilité et la gestion contrôlée du changement contribuent à protéger les cycles de planification. Les définitions d’indicateurs contrôlées réduisent le risque de voir deux rapports répondre différemment à la même question.

RBH a également pris une décision de déploiement notable : l’environnement est exploité comme une infrastructure auto-hébergée dans un centre de données au Royaume-Uni plutôt que comme un déploiement Cloud - SaaS. Les raisons invoquées étaient le coût et le contrôle. Quand le matériel est arrivé en fin de vie et que ses performances de reporting ont commencé à se dégrader, RBH a évalué les options cloud par rapport à une nouvelle infrastructure auto-hébergée.

L’option de l’auto-hébergement a permis de réduire considérablement le profil de coût tout en permettant à RBH d’accéder aux opérations du centre de données et au support de reprise. Le compromis architectural est explicite : RBH privilégie la maîtrise des coûts et l’adéquation opérationnelle au profil de disponibilité d’un déploiement SaaS, acceptant la possibilité de temps d’arrêt limités là où l’entreprise peut les tolérer.