Du nettoyage de la base de code à la livraison productisée : comment Novadoc a construit une solution FileNet avec IBM Bob

IBM Bob a aidé la société de conseil informatique Novadoc à mener à bien un projet complexe de modernisation de FileNet en un week-end au lieu de plusieurs semaines.
Novadoc, société de conseil basée aux Pays-Bas et partenaire d'IBM, a rencontré un problème récurrent avec le flux de travail opérationnel requis pour configurer FileNet® dans ses projets. Ses équipes possédaient l’expérience du domaine nécessaire pour rationaliser le workflow et l’appliquer à tous les projets. Comme de nombreux cabinets de conseil, elle ne disposait pas de capacités d'ingénierie supplémentaires pour automatiser et produire la solution.
Cela a changé lorsque Novadoc a commencé à utiliser IBM Bob. L'équipe a utilisé l'environnement de développement intégré (IDE) basé sur l'IA pour analyser l'architecture et le code des applications construites autour d'une ancienne version d'IBM FileNet. Le processus comprenait la création d'une nouvelle documentation et sa transformation en une application moderne de gestion de la configuration pour IBM FileNet P8.
L'un des signaux les plus convaincants : en utilisant IBM Bob, un cadre partiellement formé qui a été remis à un ingénieur le vendredi est devenu une application opérationnelle le lundi matin.
En comparaison, l'équipe de Novadoc mettrait normalement au moins deux semaines pour réaliser une démo approximative. La valeur de cette accélération ne résidait pas seulement dans l’efficacité des développeurs. La possibilité de créer une application évolutive, testée et déployable pendant un week-end change la rapidité avec laquelle un cabinet de conseil peut passer d’une idée de projet ponctuelle à un actif réutilisable.
Novadoc a remporté un appel d’offres européen (un processus formel d’approvisionnement utilisé par les institutions et agences de l’UE) qui comprenait la mise à niveau d’un ancien système primaire basé sur IBM FileNetcombiné à des applications personnalisées. L'objectif : trouver un moyen plus sûr et plus reproductible de déplacer les modifications de configuration entre le développement, les tests et la production. Dans de nombreux domaines FileNet, ce processus reste manuel. Les équipes recréent les paramètres dans les différents environnements, comparent les différences à la main et acceptent le risque permanent d'une dérive de la configuration ou d'erreurs de production.
Bien qu’il existe des solutions pour aider à gérer les configurations entre environnements, elles ne supportent pas une approche entièrement automatisée, permettant la comparaison entre versions, les portes d’approbation, les annulations automatiques et les interfaces que les flux de travail d’automatisation modernes peuvent exploiter.
IBM Bob a aidé Novadoc à aller bien au-delà de l’accélération de la génération de code. Il a aidé l’équipe à comprendre le code hérité avec une documentation limitée ; il a produit une documentation opérationnelle ; et il a mis à jour et étendu l’implémentation originale pour en faire une application tournée vers le client.
Pour le client de Novadoc, ce processus a consisté à automatiser l’extraction, la comparaison, l’approbation et le déploiement, éliminant ainsi les erreurs manuelles et augmentant la fiabilité lors du transfert de modifications FileNet critiques d’un environnement à l’autre. Pour les entreprises générant un fort volume de documents, telles que les gouvernements, les banques et les assureurs, cela se traduit directement par une réduction des surprises opérationnelles et une distribution plus fiable.
La solution est organisée autour de deux composantes complémentaires. Le premier est FileNet Admin Liberty, une API REST légère basée sur IBM Liberty et Jakarta EE 10. Son rôle est de fournir un accès API administratif à FileNet pour des opérations telles que la validation d’utilisateurs et de groupes, la gestion des autorisations et l’interrogation des magasins d’objets. Il utilise Java Authentication and Authorization Service (JAAS) pour authentifier et autoriser les sessions sur le moteur de contenu FileNet.
Le deuxième composant est le gestionnaire de configuration FileNet, une couche de cycle de vie reposant sur Spring Boot 3.2. C’est là que réside la logique d’extraction, de comparaison, de planification du déploiement, d’approbation et d’exécution.
Les services de base pour la gestion des configurations font référence à un composant FileNet Adapter, qui sert de pont entre la configuration et les différentes versions de Content Engine. Les instantanés, les résultats des comparaisons et les enregistrements des déploiements sont stockés dans MongoDB, qui correspond mieux à la structure hiérarchique et variable des métadonnées FileNet qu'un schéma relationnel rigide.
En outre, un front-end React, construit avec Vite, permet aux administrateurs d’examiner visuellement les différences avant d’approuver un déploiement. La même logique de base prend également en charge un chemin CLI, ce qui rend la conception utile à la fois pour les administrateurs interactifs et pour les équipes qui souhaitent intégrer le workflow dans une automatisation de type CI/CD.
IBM Bob a contribué à transformer l’ancien modèle de client lourd en interface utilisateur Web React, à adapter une infrastructure API Swagger en interactions fonctionnelles entre le front-end et le back-end, et d’affiner le pipeline d’extraction et de comparaison. Il a également permis d’améliorer l’expérience de comparaison côte à côte pour permettre aux administrateurs d’examiner les environnements source et cible sans passer à côté des principales différences.
Bob a également suggéré une amélioration de conception que l’équipe a adoptée : conserver des instantanés dans une base de données afin que les opérateurs puissent récupérer les états antérieurs et travailler avec un scénario de restauration plus fiable.
Tout aussi important, Bob a effectué des recherches et proposé des options pour le contexte de sécurité nécessaire à l’accès au moteur de contenu FileNet via l’API REST, ce qui s’est avéré moins simple que prévu.
Le résultat est un workflow construit autour de garanties opérationnelles. Les modifications suivent un processus structuré. Les équipes peuvent extraire l'état actuel, le comparer à une cible, prévisualiser un essai, obtenir une approbation, puis le déployer.
En cas de défaillance, la restauration fait partie de la conception. Le moteur de comparaison comprend les constructions FileNet telles que les classes de documents, les modèles de propriétés et les listes de choix, puis classe les modifications comme ajoutées, modifiées, supprimées ou identiques. Cet outil est donc plus pratique pour les administrateurs dont le travail consiste à évaluer les risques, et non à passer au crible des bruits non pertinents.
En utilisant IBM Bob, Novadoc a créé une application utilisable, en partant uniquement d’un cadre des exigences approximatif, en seulement un week-end alors que plusieurs semaines d’efforts auraient été nécessaires, ne serait-ce que pour une démo partielle. Bob a traité et mis à jour le code et les documents obsolètes, a généré des diagrammes architecturaux, a effectué des recherches et a recommandé des options de sécurité et des améliorations de conception pour gagner du temps.
Bob a également permis à un expert FileNet de combiner une connaissance approfondie de la plateforme avec un assistant AI Coding. Cet outil se comportait moins comme un moteur d’autocomplétion générique que comme un collaborateur capable de recherche, suggérer des pistes d’implémentation pratiques et accélérer le travail entre le prompt et le code avec des avis. Pour Ngcobo, le processus d'incitation, d'avis et de validation des options de mise en œuvre a mis en évidence des approches qu'il aurait pu négliger.
Le projet de Novadoc a été déployé avec succès auprès de son client de l’UE, avec divers avantages obtenus grâce à l’aide de Bob. Un parcours de promotion plus sûr réduit le risque d’erreurs de production. Les critères d’approbation et l’auditabilité améliorent la gouvernance. Une combinaison d’interface utilisateur et d’interface de ligne de commande prend en charge la révision interactive et l’automatisation.
De plus, comme la solution tient compte des versions et est modulaire, elle peut s'adapter à différents parcs FileNet qui ne sont pas parfaitement standardisés. C’est en partie pour cette raison que Novadoc prévoit de déployer la même solution chez plusieurs autres clients au cours des prochains mois.
Un workflow FileNet plus facile à gérer et plus flexible constituait un résultat important pour Novadoc et son client. Mais il existe un avantage plus large qui aide à résoudre un défi ancien qui affecte les cabinets de conseil : les équipes résolvent le même problème à plusieurs reprises pour différents clients mais ont rarement le temps de transformer ce savoir-faire en logiciel réutilisable.
Au lieu de dimensionner uniquement en ajoutant du personnel, les gains d'efficacité créés par l'utilisation de Bob permettent de dimensionner grâce à des actifs réutilisables construits à partir de l'expertise propre d'un cabinet de conseil.
Le gestionnaire de configuration FileNet Novadoc, développé avec IBM Bob, est un exemple concret de ce à quoi ressemble la « productisation » dans la pratique. Ce qui a commencé comme une solution au défi de déploiement et de gouvernance d’un client est devenu un accélérateur réutilisable qui sera appliqué à des environnements similaires chez une poignée d’autres clients de Novadoc, sans partir de zéro.
Lorsque l'expertise du domaine peut être capturée dans un logiciel plutôt que recréée projet par projet, les équipes peuvent livrer plus rapidement, réduire les risques de livraison et obtenir des résultats plus cohérents pour les clients. Bob a fait bien plus que contribuer à la réalisation d'un seul projet. Cela a permis de transformer des connaissances durement acquises en matière de mise en oeuvre en un actif évolutif.