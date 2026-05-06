Du nettoyage de la base de code à la livraison productisée : comment Novadoc a construit une solution FileNet avec IBM Bob

Novadoc, société de conseil basée aux Pays-Bas et partenaire d'IBM, a rencontré un problème récurrent avec le flux de travail opérationnel requis pour configurer FileNet® dans ses projets. Ses équipes possédaient l’expérience du domaine nécessaire pour rationaliser le workflow et l’appliquer à tous les projets. Comme de nombreux cabinets de conseil, elle ne disposait pas de capacités d'ingénierie supplémentaires pour automatiser et produire la solution.

Cela a changé lorsque Novadoc a commencé à utiliser IBM Bob. L'équipe a utilisé l'environnement de développement intégré (IDE) basé sur l'IA pour analyser l'architecture et le code des applications construites autour d'une ancienne version d'IBM FileNet. Le processus comprenait la création d'une nouvelle documentation et sa transformation en une application moderne de gestion de la configuration pour IBM FileNet P8.

L'un des signaux les plus convaincants : en utilisant IBM Bob, un cadre partiellement formé qui a été remis à un ingénieur le vendredi est devenu une application opérationnelle le lundi matin.

En comparaison, l'équipe de Novadoc mettrait normalement au moins deux semaines pour réaliser une démo approximative. La valeur de cette accélération ne résidait pas seulement dans l’efficacité des développeurs. La possibilité de créer une application évolutive, testée et déployable pendant un week-end change la rapidité avec laquelle un cabinet de conseil peut passer d’une idée de projet ponctuelle à un actif réutilisable.