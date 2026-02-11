Comment MyLÚA Health a construit une plateforme de soins périnatals automatisée avec IBM watsonx Orchestrate et watsonx.ai

Les résultats de santé liés à la grossesse dépendent de la temporalité. La plupart des complications les plus graves apparaissent avant que les workflows de santé traditionnels ne les détectent, en particulier pendant la grossesse et la période postpartum. Pour soutenir les parents dans ces moments de vulnérabilité, il faut des systèmes proactifs, respectueux de la vie privée et disponibles au moment où ils en ont besoin, et non pas des semaines plus tard lors d'une consultation.

MyLÚA Health opère à cette intersection de la prestation de soins de santé, de l’IA et de l’expérience utilisateur. L’entreprise se concentre sur l’aide à la grossesse et au post-partum, en créant des outils d’IA agentique qui apportent aux parents un soutien immédiat tout en assurant la coordination avec des systèmes de soins et de financement plus larges. Ces systèmes incluent des doulas, des équipes de soins, des employeurs et des couvertures de santé.

La plateforme MyLÚA Health est conçue pour fournir aux parents qui accouchent un soutien émotionnel, physique, éducatif et social. La plateforme permet aux soignants d’avoir une vision plus claire des besoins potentiels, car elle capte les signaux émotionnels, physiques et sociaux qui passent souvent inaperçus dans les modèles de soins conventionnels.

L’une des principales motivations de la plateforme est la nature évitable de nombreux problèmes de santé périnatale et postnatale. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), « plus de 80 % des décès liés à la grossesse sont évitables ». Combler cette lacune à grande échelle impose des exigences strictes en matière de confidentialité des données, de fiabilité du système et de gouvernance de l’IA, des contraintes qui façonnent fortement la conception technique de la plateforme.

MyLÚA Health a construit sa plateforme sur IBM Cloud Code Engine pour l’évolutivité et la simplicité, watsonx Orchestrate pour l’exécution des agents et l’invocation des outils et watsonx.ai pour les réponses fondées.