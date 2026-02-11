Comment MyLÚA Health a construit une plateforme de soins périnatals automatisée avec IBM watsonx Orchestrate et watsonx.ai

Grâce à des solutions sécurisées et composables, MyLÚA propose une gamme d’agents d’IA sur mesure pour aider les parents qui accouchent avant, pendant et après la grossesse.
Les résultats de santé liés à la grossesse dépendent de la temporalité. La plupart des complications les plus graves apparaissent avant que les workflows de santé traditionnels ne les détectent, en particulier pendant la grossesse et la période postpartum. Pour soutenir les parents dans ces moments de vulnérabilité, il faut des systèmes proactifs, respectueux de la vie privée et disponibles au moment où ils en ont besoin, et non pas des semaines plus tard lors d'une consultation.
MyLÚA Health opère à cette intersection de la prestation de soins de santé, de l’IA et de l’expérience utilisateur. L’entreprise se concentre sur l’aide à la grossesse et au post-partum, en créant des outils d’IA agentique qui apportent aux parents un soutien immédiat tout en assurant la coordination avec des systèmes de soins et de financement plus larges. Ces systèmes incluent des doulas, des équipes de soins, des employeurs et des couvertures de santé.
La plateforme MyLÚA Health est conçue pour fournir aux parents qui accouchent un soutien émotionnel, physique, éducatif et social. La plateforme permet aux soignants d’avoir une vision plus claire des besoins potentiels, car elle capte les signaux émotionnels, physiques et sociaux qui passent souvent inaperçus dans les modèles de soins conventionnels.
L’une des principales motivations de la plateforme est la nature évitable de nombreux problèmes de santé périnatale et postnatale. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), « plus de 80 % des décès liés à la grossesse sont évitables ». Combler cette lacune à grande échelle impose des exigences strictes en matière de confidentialité des données, de fiabilité du système et de gouvernance de l’IA, des contraintes qui façonnent fortement la conception technique de la plateforme.
MyLÚA Health a construit sa plateforme sur IBM Cloud Code Engine pour l’évolutivité et la simplicité, watsonx Orchestrate pour l’exécution des agents et l’invocation des outils et watsonx.ai pour les réponses fondées.
Le principal cas d’utilisation est simple : fournir une assistance opportune et respectueuse de la confidentialité qui fait le lien entre les consultations avant que les risques ne s’aggravent ou que les besoins ne soient insatisfaits.
La plateforme s’adresse à plusieurs groupes :
L’image présentée ci-dessus montre un exemple de l’interface utilisateur. Le style dégage une impression de calme et de soutien. Les utilisateurs interagissent via une interface de chat avec l’agent MyLÚA Health.
Pour les utilisateurs, la valeur est apportée par l’immédiateté et la pertinence. Par exemple, une mère qui a du mal à allaiter à 4 heures du matin peut recevoir des conseils fondés sur des données probantes sans avoir à attendre un rendez-vous. Une visite postnatale non honorée en raison d’un manque de moyens de transport peut faire apparaître en temps réel des avantages jusque-là inconnus. Ces interactions permettent de passer d’une approche des soins réactive à une approche préventive, tout en réduisant les frictions à l’échelle du système.
Le système s’articule autour d’un modèle d’IA agentique dans lequel les utilisateurs choisissent explicitement l’agent à engager, plutôt que de s’appuyer sur une orchestration entièrement autonome. Ce choix de conception laisse entre les mains de l’utilisateur la prise de décisions tout en permettant une automatisation structurée en coulisses.
Les applications client couvrent les environnements mobile et de bureau, ce qui permet à la plateforme de s’intégrer aux workflows existants ou de fonctionner comme une application autonome. Au niveau du back end, un service FastAPI s’exécute sur IBM Cloud Code Engine, une plateforme entièrement gérée qui exécute des workloads conteneurisés et fournit un environnement d’exécution sans serveur pour supporter l’évolutivité et la simplicité opérationnelle.
La persistance des données repose sur PostgreSQL et Redis, avec un consentement strict basé sur les rôles et la tokenisation. Les informations personnelles et les données de santé protégées ne sont jamais envoyées à de grands modèles de langage. Cette frontière architecturale garantit que même si les systèmes en aval sont compromis, les données sensibles restent protégées.
Les workflows d’IA sont exécutés avec IBM watsonx Orchestrate, qui gère l’exécution des agents et l’invocation des outils. Le raisonnement et la génération de langage se font dans IBM watsonx.ai. La plateforme utilise la génération augmentée de récupération (RAG) étayée par des contenus basés sur des preuves dans cinq domaines : la grossesse, les soins post-partum, l’allaitement, la santé mentale et la nutrition. Les outils incluent des fonctionnalités de recherche sur le Web, des tâches planifiées en arrière-plan pour les rappels et les vérifications et la détection automatique de la langue pour faciliter les interactions multilingues.
La modélisation des risques est traitée séparément par le biais de modèles de machine learning qui identifient les indicateurs précoces de problèmes tels que la dépression. Ces signaux de risque aident les clients à adapter leurs stratégies de soutien sans être communiqués directement aux utilisateurs ou aux équipes soignantes, ce qui garantit la transparence tout en évitant toute interprétation clinique non intentionnelle.
Les workloads liés aux soins de santé amplifient le coût des erreurs d’architecture. La conformité réglementaire, l’auditabilité et l’isolation des données ne sont pas des fonctionnalités facultatives. Les services de données, d’IA et d’orchestration d’IBM s’alignent sur ces contraintes dès le départ.
Watsonx Orchestrate permet une automatisation contrôlée sans imposer un comportement opaque aux agents. Watsonx.ai prend en charge la génération de réponses fondées sur la récupération plutôt que sur des réponses ouvertes, ce qui est essentiel dans les contextes du bien-être et des soins de santé. IBM Code Engine réduit les frais d’exploitation tout en préservant la capacité à dimensionner pour l’ensemble des locataires et des parties prenantes.
Pour les utilisateurs, ces choix se traduisent par la confiance et la disponibilité : MyLÚA Health rapporte que 79 % des utilisateurs se sentent à l’aise pour partager des informations sensibles.
Les organisations qui déploient la plateforme réduisent le coût total de possession en minimisant les tâches de conformité personnalisées, en limitant la refonte de l’architecture à mesure que l’utilisation augmente et en simplifiant l’intégration dans les systèmes existants.
En s’appuyant sur la pile de données, d’IA et d’orchestration d’IBM, MyLÚA Health a transformé un défi de soins de santé profondément humain en une plateforme numérique évolutive et préventive. L’architecture prend en charge la croissance de nouveaux partenaires, de nouveaux workflows et de nouvelles populations sans modifier les hypothèses de base en matière de sécurité ou de gouvernance.
Les parents qui accouchent bénéficient d’un soutien opportun et empathique au moment le plus important. Les équipes de soins et les entreprises tirent parti des informations obtenues plus rapidement, de la réduction de la charge manuelle et de signaux plus clairs sur ce qui fonctionne. La plateforme elle-même profite de la stabilité, de la conformité et de la flexibilité offertes par les produits IBM et nécessaires pour dimensionner les soins préventifs sans sacrifier la confiance ou le contrôle.
En savoir plus sur IBM watsonx Orchestrate