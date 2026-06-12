Comment modulAIre et IBM abaissent les obstacles à l’adoption de l’IA

Les organisations à but non lucratif reconnaissent de plus en plus que l’IA peut transformer leur fonctionnement : améliorer l’engagement des donateurs, accélérer le financement de la recherche, rationaliser les tâches administratives et offrir de meilleurs services aux bénéficiaires.

Pourtant, la plupart de ces organisations sont confrontées aux mêmes défis fondamentaux : des données fragmentées, des ressources techniques internes limitées, ainsi que le coût et la complexité élevés liés à la mise en place d’une infrastructure d’IA sécurisée.

Dans le même temps, les start-up spécialisées dans l’IA et les fournisseurs de solutions ont souvent du mal à commercialiser des offres d’IA de niveau entreprise rapidement, efficacement et à moindre coût. Les organisations à but non lucratif ont besoin d’une plateforme sécurisée, évolutive et prête à être déployée, sans plusieurs mois de travaux d’ingénierie et d’intégration. Elles ont également besoin d’un accès à des technologies fiables pour pouvoir mener à bien leur mission en toute sécurité.

modulAIre a entrepris de combler cet écart avec sa solution appelée « AI-in-a-Box », une plateforme que les organisations à but non lucratif peuvent adopter en toute confiance. Pour y parvenir, l’entreprise avait besoin :

d’une pile logicielle d’IA flexible pour créer des solutions d’IA classique et générative ;

d’un moyen de prototyper, tester et valider rapidement des solutions auprès de plusieurs organisations à but non lucratif en parallèle ;

d’un écosystème de partenaires capable d’accélérer l’intégration, la préparation technique et la dynamique de mise sur le marché.

En combinant les plus de 15 ans d’expérience concrète de modulAIre dans l’ingénierie, le développement et le déploiement de solutions d’IA et de ML avec IBM Fusion et IBM watsonx, la solution AI-in-a-Box met l’IA de niveau entreprise à la portée des organisations qui en ont le plus besoin, en particulier celles qui ne disposaient pas historiquement des ressources nécessaires pour se lancer.