Comment modulAIre et IBM abaissent les obstacles à l’adoption de l’IA

IBM et son partenaire modulAIre rendent l’IA de niveau entreprise accessible aux organisations à but non lucratif.
L’essor rapide de modulAIre en tant que partenaire IBM Platinum montre comment cet écosystème accélère l’accès à l’IA pour les organisations à but non lucratif. Grâce à sa plateforme hybride et sécurisée « AI-in-a-Box », optimisée par IBM Fusion, IBM watsonx et les capacités d’IA propriétaires de modulAIre, ce partenaire a conçu une solution pour aider les organisations à but non lucratif à adopter une IA de niveau entreprise en quelques semaines plutôt qu’en plusieurs mois.
Les organisations à but non lucratif reconnaissent de plus en plus que l’IA peut transformer leur fonctionnement : améliorer l’engagement des donateurs, accélérer le financement de la recherche, rationaliser les tâches administratives et offrir de meilleurs services aux bénéficiaires.
Pourtant, la plupart de ces organisations sont confrontées aux mêmes défis fondamentaux : des données fragmentées, des ressources techniques internes limitées, ainsi que le coût et la complexité élevés liés à la mise en place d’une infrastructure d’IA sécurisée.
Dans le même temps, les start-up spécialisées dans l’IA et les fournisseurs de solutions ont souvent du mal à commercialiser des offres d’IA de niveau entreprise rapidement, efficacement et à moindre coût. Les organisations à but non lucratif ont besoin d’une plateforme sécurisée, évolutive et prête à être déployée, sans plusieurs mois de travaux d’ingénierie et d’intégration. Elles ont également besoin d’un accès à des technologies fiables pour pouvoir mener à bien leur mission en toute sécurité.
modulAIre a entrepris de combler cet écart avec sa solution appelée « AI-in-a-Box », une plateforme que les organisations à but non lucratif peuvent adopter en toute confiance. Pour y parvenir, l’entreprise avait besoin :
En combinant les plus de 15 ans d’expérience concrète de modulAIre dans l’ingénierie, le développement et le déploiement de solutions d’IA et de ML avec IBM Fusion et IBM watsonx, la solution AI-in-a-Box met l’IA de niveau entreprise à la portée des organisations qui en ont le plus besoin, en particulier celles qui ne disposaient pas historiquement des ressources nécessaires pour se lancer.
Avec IBM Fusion comme socle et watsonx comme moteur d’IA, modulAIre a ajouté ses capacités uniques afin de créer une plateforme d’IA complète, capable de prendre en charge plusieurs cas d’utilisation pour les organisations à but non lucratif, de l’engagement des donateurs aux services aux bénéficiaires, en passant par l’efficacité opérationnelle. Ce qui prend normalement plusieurs mois aux organisations peut être déployé et prêt pour la production en quelques semaines, pour un coût nettement inférieur à celui des déploiements d’IA traditionnels, tout en éliminant les coûts cloud variables.
La solution de modulAIre donne aux organisations à but non lucratif accès à une IA avancée (grands modèles de langage, analyse prédictive, optimisation et automatisation) fournie via un système conçu avec la sécurité, la gouvernance et la conformité intégrées dès le départ. Pour les organisations qui gèrent des informations sensibles sur les bénéficiaires et les donateurs, ce niveau de confiance et de transparence est essentiel.
Nouvellement intégré, modulAIre a atteint le niveau Platinum en moins de cinq mois, démontrant comment IBM Fusion et IBM watsonx, lorsqu’ils sont mis entre les mains d’experts chevronnés en IA et en ML, peuvent soutenir le développement d’offres d’IA commerciales évolutives pour les organisations à but non lucratif.
modulAIre a lancé une plateforme sectorielle axée sur les organisations à but non lucratif afin de déployer AI-in-a-Box à l’échelle, en apportant des capacités d’IA de niveau entreprise à des milliers d’organisations.
La plateforme fournit des fonctionnalités d’engagement des donateurs pilotées par l’IA, des workflows de services automatisés, des analyses prédictives et des outils d’IA générative conçus spécifiquement pour les activités des organisations à but non lucratif. Les clients réalisent des économies de 15 à 20 % sur leurs coûts opérationnels internes et enregistrent une hausse d’environ 20 % de leur chiffre d’affaires, ce qui leur permet d’obtenir un retour sur investissement complet en quelques mois, et non en plusieurs années.
Arrow et IBM ont conjointement accompagné modulAIre grâce à une intégration rapide, à l’utilisation de l’environnement Experience Center d’Arrow, à des ressources marketing, à des options de financement créatives et à un support d’ingénierie.
En utilisant l’OMA Innovation Center d’IBM, modulAIre a pu réunir plusieurs organisations à but non lucratif reconnues à l’échelle nationale avec des dirigeants clés d’IBM, dans le cadre d’une démonstration de solution et d’un atelier. Pour présenter ses capacités à fournir une IA et un ML de premier plan, modulAIre a mis en avant sa plateforme AI-in-a-Box, optimisée par IBM Fusion et watsonx.
Ensemble, ces collaborations ont permis à modulAIre de renforcer sa visibilité dans le secteur et de soutenir sa croissance continue, illustrant la manière dont l’écosystème IBM peut aider ses partenaires à accélérer l’innovation et à élargir l’accès à l’IA pour le secteur non lucratif.