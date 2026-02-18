La gestion des installations est un problème d'ingénierie à haut volume et à forte variance : des millions de demandes de service, des actifs hétérogènes, des accords de niveau de service (SLA) stricts et une pression constante pour améliorer l'utilisation sans augmenter les risques.

Pour Mitie Group plc, société londonienne leader dans la gestion des installations au Royaume-Uni, fournir des services liés aux lieux de travail et aux bâtiments de manière sûre, rapide et à grande échelle équivaut à un flux continu. L'entreprise gère jusqu'à 3 millions de tickets par mois, avec IBM Maximo Application Suite, qui gère l'affectation des ressources matérielles et humaines dans plusieurs instances avec des accords de niveau de service (SLA) stricts.

Pour les scénarios les plus exigeants, les accords de niveau de service (SLA) peuvent être aussi courts que 30 minutes. Il s'agit d'un objectif ambitieux dans les environnements urbains denses où l'envoi rapide du technicien approprié fait souvent la différence entre un impact limité et une perturbation à grande échelle.