Le principal groupe de gestion des installations du Royaume-Uni s'appuie sur IBM Maximo pour un workflow flexible et moderne afin de gérer l'affectation des tâches sur des milliers de sites et pour des dizaines de milliers de personnes.
La gestion des installations est un problème d'ingénierie à haut volume et à forte variance : des millions de demandes de service, des actifs hétérogènes, des accords de niveau de service (SLA) stricts et une pression constante pour améliorer l'utilisation sans augmenter les risques.
Pour Mitie Group plc, société londonienne leader dans la gestion des installations au Royaume-Uni, fournir des services liés aux lieux de travail et aux bâtiments de manière sûre, rapide et à grande échelle équivaut à un flux continu. L'entreprise gère jusqu'à 3 millions de tickets par mois, avec IBM Maximo Application Suite, qui gère l'affectation des ressources matérielles et humaines dans plusieurs instances avec des accords de niveau de service (SLA) stricts.
Pour les scénarios les plus exigeants, les accords de niveau de service (SLA) peuvent être aussi courts que 30 minutes. Il s'agit d'un objectif ambitieux dans les environnements urbains denses où l'envoi rapide du technicien approprié fait souvent la différence entre un impact limité et une perturbation à grande échelle.
Les utilisateurs finaux de Mitie sont les personnes qui occupent, traversent, travaillent et dépendent quotidiennement des environnements bâtis : bureaux, centres de transport, hôpitaux et autres sites complexes. Si vous vivez ou travaillez au Royaume-Uni, il est possible que vous soyez un utilisateur final de Mitie sans même le savoir. L'objectif en matière d'expérience utilisateur est clair : permettre aux gestionnaires des installations de maintenir et de résoudre les problèmes suffisamment rapidement pour que les utilisateurs finaux ne remarquent pas l'intervention.
Le défi ? Les « installations » ne représentent pas un seul workload. Un seul flux de tickets comprend tout, des problèmes de confort de moindre priorité aux événements de sécurité et de continuité hautement prioritaires, tels que les fuites ou les pannes d'équipements critiques.
Pour respecter un SLA de 30 minutes dans ces conditions variables, trois éléments doivent être systématiquement réunis :
La valeur apportée aux utilisateurs finaux est évaluée en termes de délai d'endiguement et de résolution. L'assistance à distance en est un bon exemple : un technicien sur site peut être guidé pour prendre la première mesure de stabilisation (par exemple, fermer une vanne pour arrêter une fuite) afin de mettre rapidement fin à la perturbation pour l'utilisateur, tandis qu'une réparation définitive peut être programmée en aval.
L'architecture de Mitie est organisée autour de Maximo, qui sert de système d'enregistrement et de moteur de workflow, tandis que les systèmes périphériques assurent la planification, la mobilité, l'analyse et l'accès des utilisateurs.
Cette architecture finale peut être décrite comme un modèle « satellite » autour du noyau Maximo, parallèlement à une transition délibérée vers une consolidation « suite-first » (priorité à la suite), transférant des capacités auparavant externes vers l'encombrement de Maximo Application Suite.
IBM Maximo sert de plateforme centrale où le travail « commence et se termine », y compris les accords de niveau de service (SLA), les matériaux, le personnel et la répartition des tâches.
Deux outils satellites, Clik et « MiJobs » (une application mobile développée en interne), sont utilisés pour la planification et l’assistance mobile ; ils sont connectés via une couche middleware à Maximo.
L'équipe Mitie se penche actuellement sur Maximo Remote Assist (appelé Maximo Collaborate dans la version 9.1) afin d'améliorer sa capacité à respecter des accords de niveau de service (SLA) stricts et de réduire sa dépendance vis-à-vis du déplacement physique d'experts sur les sites.
Maximo Collaborate utilise l'intelligence artificielle et la réalité augmentée pour aider les techniciens à diagnostiquer et à réparer plus efficacement les problèmes liés aux équipements. L'assistant à distance permet également de mettre en relation des techniciens expérimentés avec des employés plus récents afin de leur transmettre leur expertise. Cet assistant est essentiel pour enrichir les connaissances de la prochaine génération de techniciens, alors que la main-d'œuvre actuelle approche de la retraite.
Dans le cadre de l'exploitation des actifs et des installations, les portails et les points d'entrée de chat sont généralement protégés par des contrôles d'accès basés sur les rôles et la médiation API. Cette approche est nécessaire pour séparer la visibilité des clients des opérations internes, améliorant ainsi la sécurité tout en simplifiant le parcours des utilisateurs.
Mitie a développé un espace dédié appelé ESME (en anglais, « enable and support me », soit « m'aider et me soutenir ») qui offre des fonctionnalités de chatbot et des workflows de réservation de salles Un portail client distinct met les données opérationnelles à la disposition des clients de Mitie afin que les parties prenantes puissent consulter les informations pertinentes relatives aux services.
Un data lake facilite l'analyse, avec Power BI utilisé pour le reporting.
Les choix de déploiement de Mitie ont été motivés par des exigences en matière de gouvernance et par la nécessité d'assurer un contrôle opérationnel :
Maximo Application Suite est développée sur Red Hat OpenShift pour une portabilité hybride, comprenant des options de déploiement multicloud et sur site.
Deux décisions techniques se sont avérées critiques pour simplifier et améliorer l'architecture de Mitie :
La flexibilité de Maximo Application Suite (y compris ses applications et ses capacités de cloud hybride) a apporté une multitude d'avantages pratiques aux ingénieurs et aux chefs de produits techniques de Mitie. D'une manière générale, l'équipe de Mitie indique que le principal facteur de réduction du coût total de possession (TCO) provient des capacités d'intégration et de l'allègement de la charge opérationnelle.
Mitie a récemment mis à niveau toutes ses instances Maximo vers Maximo Application Suite 9.1, offrant ainsi une plateforme cohérente et moderne qui prend en charge l'automatisation, l'IA et l'analyse à grande échelle, sans les inconvénients liés à la coexistence de versions différentes ou aux contraintes héritées. Par rapport aux versions précédentes, la version 9.1 offre à Mitie des performances nettement supérieures et peu ou pas de pannes, comme le montrent les graphiques de performance.
L'architecture Maximo de Mitie illustre l'ampleur des opérations dans les installations réelles : des millions de tickets mensuels, des accords de niveau de service (SLA) ambitieux et un modèle de personnel qui doit évoluer à mesure que les techniciens expérimentés prennent leur retraite.
La possibilité d'augmenter la capacité est un levier d'évolutivité important. Parallèlement, il est tout aussi essentiel de réduire le coût marginal de chaque nouveau workflow (nouveaux sites, nouvelles exigences des clients et nouveaux canaux) sans avoir à repenser les bases à chaque fois.
En s'appuyant sur la plateforme Maximo d'IBM avec une approche axée sur la consolidation des suites logicielles, Mitie transforme la gestion des tickets pour les installations à fort volume en un modèle opérationnel plus modulaire et plus portable. Ce modèle est capable d'intégrer de nouveaux sites, de nouvelles gammes de services et de nouvelles contraintes en matière de personnel, tout en continuant à améliorer l'expérience quotidienne des personnes qui dépendent des bâtiments et des infrastructures qu'il aide à entretenir.