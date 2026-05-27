Comment Knockri a étendu son recrutement structuré avec IBM watsonx

Dans la couche de déploiement, watsonx Orchestrate sur IBM Cloud prend en charge le paramétrage de l’environnement, la configuration des points de terminaison, la gestion des secrets, l’intégration du système de suivi des candidats et la configuration du déploiement en entreprise. L’intégration du système de suivi des candidats (ATS) est particulièrement importante. Les équipes de recrutement gèrent déjà des workflows critiques dans les systèmes existants, la couche d’IA doit donc s’intégrer à ce modèle opérationnel plutôt que d’obliger les clients à adopter un nouvel outil.

Dans la couche d’orchestration/de lancement, watsonx Orchestrate coordonne le workflow d'évaluation. Il peut lancer des entretiens, gérer les interactions avec les candidats, traiter les rappels et la programmation, acheminer les évaluations, suivre l’état d’avancement et gérer les exceptions. Cette couche coordonne le processus ; elle n’agit pas en tant que décideur en matière de recrutement sans aucune contrainte.

Dans la couche d’exécution, IBM watsonx.ai Runtime prend en charge l’exécution de l’outil, l’inférence du modèle, l’automatisation du lancement, la préparation du service de notation et les transferts en aval. La couche d’orchestration détermine ce qui doit être fait, tandis que les services d’exécution exécutent les tâches d’IA et d’infrastructure nécessaires à la réalisation du workflow.

La gouvernance est une couche fondamentale qui couvre l’ensemble de l’architecture. watsonx.governance répond à des exigences plus larges en matière de supervision, de contrôle des risques, de traçabilité et d’auditabilité tout au long du workflow. Dans un contexte de recrutement, le système doit montrer quelles compétences ont été évaluées, quels éléments ont été utilisés, comment la notation a été effectuée et doit vérifier l’équité et la partialité et comment les recommandations ont été générées.

Knockri a repensé les workflows pour s’assurer que les responsabilités soient alignées sur la manière dont les entreprises prennent réellement les décisions en matière de recrutement. Ce changement a renforcé une règle pratique pour les équipes chargées des produits d’IA : l’automatisation fonctionne mieux lorsqu’elle respecte le modèle de gouvernance existant. Un workflow peut être techniquement élégant et échouer s’il accorde des pouvoirs inappropriés à la mauvaise personne.