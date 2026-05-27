Comment Knockri a étendu son recrutement structuré avec IBM watsonx

Knockri utilise IBM watsonx.ai, watsonx Orchestrate et watsonx.governance pour opérationnaliser les entretiens comportementaux structurés avec des agents modulaires et des workflows gouvernés et traçables, augmentant ainsi la vitesse d’embauche jusqu’à 60 % et réduisant le workload des recruteurs jusqu’à une journée par cycle d’embauche.
Certaines équipes de recrutement en entreprise traitent jusqu’à 3 millions de candidatures par an. À cette échelle, la présélection manuelle, les pratiques d’entretien incohérentes et la fragmentation des systèmes de recrutement peuvent entraîner des difficultés et des retards pour les recruteurs et des expériences inégales pour les candidats.
Le fournisseur canadien de solutions d’IA Knockri s’est donné pour mission de relever ce défi en développant des workflows assistés par l’IA pour les entreprises qui ont besoin de moyens structurés, cohérents et défendables pour évaluer les candidats. Le but n’est pas que « l’IA fasse passer des entretiens aux gens » : Knockri utilise le traitement automatique du langage naturel et de grands modèles de langage pour automatiser certaines parties d’entretiens structurés tout en préservant la cohérence et l’évaluation des candidats fondée sur des preuves.
Le travail de Knockri avec IBM se concentre sur la mise à l’échelle des processus d’embauche structurés sans transformer les décisions cruciales en un modèle opaque. IBM watsonx.ai prend en charge les capacités d’IA de Knockri en phase d’exécution, tandis qu’IBM watsonx Orchestrate aide à coordonner les workflows autour d’elles. L’architecture utilise l’IA là où elle ajoute de la valeur et la gouverne là où la précision et la cohérence sont les plus importantes.
Dans le cadre d’entretiens comportementaux structurés, chaque candidat à un poste identique se voit poser les mêmes questions liées au poste, évalué selon la même grille de notation et sur la base d’exemples spécifiques de comportements antérieurs. Cette méthodologie établit un équilibre entre la qualité prédictive, la réduction des différences entre les groupes protégés et l’alignement sur les performances professionnelles réelles.
La limitation est opérationnelle. Les humains peuvent mener des entretiens structurés, appliquer des grilles d’évaluation et documenter les preuves, mais le faire de manière cohérente auprès de grands groupes de candidats nécessite du temps, une formation et de la coordination.
La solution de Knockri réduit le workload des recruteurs, améliore la cohérence et fournit aux équipes de recrutement des preuves plus claires pour étayer leurs recommandations. Elle utilise des approches traditionnelles de machine learning où la précision, l’équité et le déterminisme ont le plus de poids, comme la notation et la classification. L’IA générative et les LLM soutiennent des tâches telles que le résumé, l’interprétation, l’orchestration et le soutien aux candidats, où la flexibilité du langage crée de la valeur sans rendre la logique de décision sous-jacente impossible à retracer.
C’est dans cet équilibre que la gouvernance est essentielle : le workflow peut avancer plus rapidement tout en préservant la cohérence, la traçabilité et la supervision humaine. La conception améliore l’expérience de plusieurs parties prenantes à la fois. Les recruteurs passent moins de temps à faire passer les candidats par des étapes répétitives. Les équipes de recrutement reçoivent des informations plus uniformisées. Les candidats bénéficient d’une expérience plus structurée et d’une occasion intéressante de montrer leurs compétences et leur expérience. Les entreprises réduisent les frictions sans pour autant priver de contrôle les personnes chargées de prendre les décisions en matière de recrutement.
Un composant de l’architecture globale de Knockri est un « agent d’évaluation » qui gère la mise en place et le lancement d’entretiens structurés. Mais le système n’est pas un agent polyvalent tentant d’accomplir toutes les tâches. Il s’agit d’un ensemble de couches spécialisées qui gèrent la configuration, le déploiement, l’orchestration, l’exécution, la gouvernance et l’intégration en aval. Ces couches sont toutes conçues pour accélérer le lancement des évaluations, normaliser les flux d’évaluation, améliorer l’expérience des candidats et renforcer la conformité et l’auditabilité.
Examinons le schéma architectural de gauche à droite.
Dans la couche de construction/configuration (le rectangle violet à gauche du diagramme), les SDK IBM watsonx Orchestrate aident à structurer le workflow d’évaluation. Cette couche définit les principales entrées qui définissent le processus : contenu d’évaluation, rubriques, règles de lancement, documents de configuration des processus et mappages de la notation. Ces artefacts transforment la science du recrutement et les business rules en workflows opérables par machine.
Dans la couche de déploiement, watsonx Orchestrate sur IBM Cloud prend en charge le paramétrage de l’environnement, la configuration des points de terminaison, la gestion des secrets, l’intégration du système de suivi des candidats et la configuration du déploiement en entreprise. L’intégration du système de suivi des candidats (ATS) est particulièrement importante. Les équipes de recrutement gèrent déjà des workflows critiques dans les systèmes existants, la couche d’IA doit donc s’intégrer à ce modèle opérationnel plutôt que d’obliger les clients à adopter un nouvel outil.
Dans la couche d’orchestration/de lancement, watsonx Orchestrate coordonne le workflow d'évaluation. Il peut lancer des entretiens, gérer les interactions avec les candidats, traiter les rappels et la programmation, acheminer les évaluations, suivre l’état d’avancement et gérer les exceptions. Cette couche coordonne le processus ; elle n’agit pas en tant que décideur en matière de recrutement sans aucune contrainte.
Dans la couche d’exécution, IBM watsonx.ai Runtime prend en charge l’exécution de l’outil, l’inférence du modèle, l’automatisation du lancement, la préparation du service de notation et les transferts en aval. La couche d’orchestration détermine ce qui doit être fait, tandis que les services d’exécution exécutent les tâches d’IA et d’infrastructure nécessaires à la réalisation du workflow.
La gouvernance est une couche fondamentale qui couvre l’ensemble de l’architecture. watsonx.governance répond à des exigences plus larges en matière de supervision, de contrôle des risques, de traçabilité et d’auditabilité tout au long du workflow. Dans un contexte de recrutement, le système doit montrer quelles compétences ont été évaluées, quels éléments ont été utilisés, comment la notation a été effectuée et doit vérifier l’équité et la partialité et comment les recommandations ont été générées.
Knockri a repensé les workflows pour s’assurer que les responsabilités soient alignées sur la manière dont les entreprises prennent réellement les décisions en matière de recrutement. Ce changement a renforcé une règle pratique pour les équipes chargées des produits d’IA : l’automatisation fonctionne mieux lorsqu’elle respecte le modèle de gouvernance existant. Un workflow peut être techniquement élégant et échouer s’il accorde des pouvoirs inappropriés à la mauvaise personne.
L’une des leçons d’ingénierie les plus importantes du déploiement de Knockri (et de l’IA générative en général) est qu’avoir une grande fenêtre contextuelle n’est pas toujours préférable. Les premières conceptions d’IA partaient souvent du principe qu’un seul agent de grande envergure pouvait gérer un workflow de bout en bout. Knockri est parti dans une autre direction.
La plateforme décompose le workflow en agents spécialisés et en responsabilités étroitement définies qui reflètent la façon dont les workflows de psychologie organisationnelle fonctionnent déjà. Cette décomposition fonctionnelle améliore la fiabilité et la facilité de maintenance. Chaque agent opère dans un cadre de raisonnement plus restreint, ce qui contribue à réduire les hallucinations, à simplifier le débogage et à faciliter l'inspection des sorties. Il crée également des interfaces plus propres entre les composants du système. Les entrées et sorties peuvent être examinées, consignées et transmises en aval sous forme d’artefacts structurés.
Cette approche permet également à Knockri de s’étendre sans déstabiliser le système central. L’ajout d’un nouvel agent, d’une nouvelle rubrique, d’un nouveau workflow ou d’une nouvelle capacité de reporting présente moins de risques, car l’architecture globale est déjà conçue pour que des composants spécialisés fonctionnent ensemble grâce à l’orchestration.
La pile IBM de Knockri a apporté de la valeur dans trois domaines principaux : l’orchestration, le support d’exécution et la gouvernance.
Premier avantage : facilité d’orchestration et de déploiement. Avec watsonx Orchestrate et le SDK Orchestrate, les équipes peuvent concevoir des workflows structurés, charger une base de connaissances, fournir des instructions et mettre en place un agent fonctionnel rapidement et facilement, sans perdre en rigueur scientifique. Pour un cas d’utilisation plus simple, comme la création d’un agent d’assistance aux candidats, cela réduit le coût de l’expérimentation et facilite la validation des workflows avant qu’un travail d’ingénierie plus poussé ne commence.
Deuxième avantage : flexibilité des développeurs. Les workflows de Knockri ne sont pas de simples flux de chatbot. Ils combinent des modèles de machine learning personnalisés, des processus d’entreprise structurés et des exigences de gouvernance. Orchestrate sur IBM Cloud a fourni la base du déploiement, tandis que watsonx.ai Runtime a pris en charge l’inférence de modèles, l’exécution d’outils, l’automatisation des lancements et les transferts en aval. Ensemble, ces produits ont donné aux équipes techniques accès à la logique d’orchestration, aux intégrations, aux contrôles de modèles et à des points de configuration plus approfondis afin qu’elles puissent adapter les workflows plutôt que de devoir contourner la plateforme.
Troisième avantage : gouvernance dès la conception. Dans le domaine des technologies RH, où les enjeux sont considérables, la gouvernance ne peut pas intervenir après la mise en production du workflow. Knockri avait besoin d’explicabilité, d’auditabilité, d’autorisations basées sur les rôles, de traçabilité et de supervision humaine intégrées à son architecture. Watsonx.governance a jeté les bases nécessaires pour que la gouvernance fonctionne sur le workflow plutôt qu’en dehors de ceux-ci, ce qui a aidé Knockri à préserver la supervision tout en intensifiant son processus de recrutement structuré.
Cette combinaison a des implications pour le TCO. Les modèles d’orchestration réutilisables de watsonx Orchestrate réduisent la nécessité de reconstruire l’infrastructure des workflows pour chaque cas d’utilisation. La gouvernance intégrée via watsonx.governance réduit les coûts, les risques et la charge opérationnelle liés à l’assemblage ultérieur d’outils de conformité distincts. Le soutien au déploiement et à l’exécution aide le système à s’intégrer aux environnements d’entreprise qui disposent déjà de plateformes ATS, d’exigences de sécurité et de processus d’examen établis.
C’est au niveau de la rapidité du recrutement et de la capacité des recruteurs que les résultats sont les plus évidents. Dans le cadre d’un déploiement en entreprise, le délai de recrutement a été réduit de plus de 60 %.
Moins de temps consacré par les recruteurs à la gestion de processus répétitifs signifie plus de temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée, telles que le recrutement des candidats, l’assistance aux responsables de recrutement et l’amélioration de la qualité du processus. Des cycles plus courts permettent également de réduire le risque de perdre des candidats qualifiés en raison d’une coordination trop lente, d’étapes à suivre mal définies ou d’une communication incohérente.
Le produit d’évaluation plus large de Knockri a également offert des résultats impressionnants pour les candidats et les entreprises, notamment une note de satisfaction de 4,7 sur 5, une réduction du coût par candidat sélectionné et de meilleurs indicateurs de performance après l’embauche.
L’architecture de Knockri basée sur IBM offre à l’entreprise une base pour plusieurs flux de recrutement. Le recrutement et la sélection sont actuellement au centre des préoccupations, mais ce même modèle peut s’appliquer à l’intégration, à la formation, au développement, à la gestion des performances et à la mobilité interne.
Cette expansion est rendue possible par le fait que l’architecture repose sur une orchestration réutilisable, des services d’exécution gouvernés, des entrées structurées, des workflows sensibles au rôle et des points d’intégration dans les systèmes d’entreprise. Les nouveaux cas d’utilisation peuvent hériter de la même base au lieu de nécessiter une nouvelle plateforme à chaque fois.
En s’appuyant sur watsonx.ai, watsonx Orchestrate et watsonx.governance, Knockri a transformé un défi d’embauche à fort volume en une architecture de flux de travail d’IA évolutive. Le système aide les entreprises à avancer plus rapidement tout en conservant un processus structuré, explicable et conforme à la manière dont les décisions d’embauche sont prises.
Pour les candidats, cela signifie une expérience plus équitable et plus cohérente. Pour les recruteurs et les équipes de recrutement, cela signifie moins de contraintes administratives. Pour les entreprises, cela signifie une démarche structurée pour réduire les coûts, accélérer les délais de traitement, obtenir des données plus claires et disposer de workflows de recrutement plus justifiables.
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