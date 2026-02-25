Dans le centre d’excellence d’intégration d’AXA Brazil : comment la pile webMethods d’IBM a aidé cet assureur à exposer des API à grande échelle.

Une employée montre du doigt un tableau blanc recouvert de post-it de couleur.
Le Groupe AXA, l’une des plus grandes compagnies d’assurance au monde, s’est tourné vers IBM pour l’aider à orchestrer un ensemble complexe de centaines d’API et de services d’interface au sein d’une plateforme offrant des expériences fluides et rapides aux utilisateurs finaux.

Publié le 25 février 2026

Le Groupe AXA, basé à Paris, est présent dans près de 60 pays et emploie environ 150 000 personnes. Sa division au Brésil, AXA Brazil, dessert le pays le plus peuplé d’Amérique du Sud. Son portefeuille s’étend de la micro-assurance pour les mobiles et les biens de consommation aux produits complexes pour les entreprises et les flottes. L’activité couvre un large éventail de risques dans les modèles B2B et B2C.

Pour orchestrer des parcours clients qui nécessitent souvent une assistance en temps réel et pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires financières, AXA Brazil a entrepris une transformation de sa couche d’intégration. L’équipe a consolidé les travaux de développement fragmentés dans un centre d’excellence (COE) dédié et a standardisé l’utilisation de IBM webMethods Hybrid Integration pour exposer en toute sécurité les API aux partenaires et aux canaux de distribution à grande échelle.

La plateforme s’est développée à l’extérieur et à l’intérieur. En externe, elle gère désormais des dizaines de millions de transactions avec une disponibilité proche de 99,99 %. Sur le plan interne, cette amélioration reflète des pratiques d’ingénierie plus rigoureuses. Avec moins d’incidents à gérer, la satisfaction des employés a augmenté au sein de l’équipe d’intégration.

La structure COE rendue possible par IBM permet une connectivité plus rapide et plus simple entre les unités commerciales d’AXA Brésil, les écosystèmes partenaires et les équipes de développement.

Organigramme de l’écosystème et de la structure d’AXA Brésil

3 cas d’utilisation

AXA Brazil opère sur un marché où l’assurance devient à la fois plus ouverte et plus immédiate. L’initiative Open Insurance (OPIN) du Brésil pousse les assureurs à exposer des API sécurisées basées sur le consentement et à renvoyer des devis compétitifs en temps quasi réel, tandis que les attentes des clients augmentent pour des services à forte interaction comme l’assistance routière, qui doivent fonctionner instantanément, souvent via plusieurs partenaires. Ensemble, ces pressions transforment la rapidité, la fiabilité et la gouvernance en capacités fondamentales du produit, et non plus en simples préoccupations informatiques.

1. Assurance ouverte

Lancée en 2021, l’initiative OPIN du Brésil a transféré le pouvoir aux assurés, qui peuvent désormais autoriser le partage de données entre assureurs et institutions financières en échange d’offres plus rapides et plus compétitives. Ce changement a imposé de lourdes exigences techniques aux prestataires de services financiers comme AXA Brésil : exposer des API bien gouvernées, s’intégrer étroitement aux régulateurs et partenaires et répondre en quelques secondes plutôt qu’en quelques minutes.

OPIN normalise le partage sécurisé, basé sur le consentement, des données relatives aux polices d’assurance, aux sinistres et aux risques des clients par le biais d’API. L’objectif est de favoriser l’innovation, un écosystème compétitif et des produits d’assurance hautement personnalisés en :

  • Exposer les API que les régulateurs et les concurrents peuvent utiliser
  • Collecter et normaliser les données externes provenant d’autres assureurs
  • Répondre suffisamment rapidement aux demandes de devis pour rester compétitif sur les flux d’agrégateurs et de marketplaces

Dans cet environnement, la vitesse de votre infrastructure est vraiment importante. Si l’offre d’un assureur apparaît ne serait-ce que quelques dizaines de secondes plus tard que celle d’un concurrent, l’occasion peut déjà être perdue.

2. Assistance routière

Au-delà de la conformité réglementaire et de la cotation, AXA Brazil s’est concentrée sur un cas d’utilisation à fort enjeu : l’assistance en temps réel en cas de problème sur la route.

Le parcours de bout en bout ressemble à ceci :

  1. Un conducteur connaît une panne ou un accident et s’arrête sur le bord de la route
  2. Le conducteur initie le contact par chat, téléphone ou messagerie avec AXA Brésil
  3. Les systèmes d’AXA valident la police, la couverture et l’éligibilité par rapport à un référentiel central de données de polices.
  4. Si la couverture est valide, AXA orchestre plusieurs actions via des API, comme l’envoi d’une dépanneuse ou d’un prestataire d’assistance et l’émission d’un bon de covoiturage (par exemple avec un partenaire comme Uber), afin que le client puisse organiser un trajet immédiatement.
  5. AXA coordonne les notifications entre le client, le prestataire d’assistance et les opérations internes.

Du point de vue du client, cette expérience est fluide : une seule conversation mène à la récupération du véhicule et à l’organisation d’un trajet pour rentrer. En interne, elle devient une orchestration de recherche de police, de vérifications d’éligibilité, de sélection des partenaires et d’émission de bons sur plusieurs systèmes et entreprises.

3. Fluidité et rapidité à l’échelle

Pour que ce type de parcours complexe fonctionne à l’échelle – à travers les produits de flotte B2B, la micro-assurance B2C et les sites de comparaison d’assurance ouverte – AXA avait besoin :

  • Des API rapides et fiables capables de servir d’intermédiaires entre les systèmes internes, les partenaires et les plateformes réglementaires
  • Une architecture d’intégration cohérente plutôt que des intégrations ponctuelles et cloisonnées développées au sein d’équipes individuelles
  • Une gouvernance et une sécurité solides alignées sur les normes brésiliennes d’assurance ouverte et sur l’écosystème plus large de la finance ouverte.
  • L’excellence opérationnelle en matière de disponibilité et de latence, étant donné que de nombreux parcours se déroulent sous pression et dans des délais contraints.
  • Une mise à l’échelle de la rentabilité pour gérer des volumes de transactions croissants sans augmentation linéaire des coûts.

L’architecture technique : API-first et prête pour les environnements hybrides et multicloud

L’équipe s’est alignée sur plusieurs principes de conception pour la nouvelle plateforme d’intégration :

  • Intégration API-first avec des modèles REST et basés sur des fichiers standard.
  • Robustesse et évolutivité pour gérer un volume de transactions élevé provenant de plusieurs secteurs d’activité et canaux
  • Sécurité et gouvernance intégrées dès la conception, et non ajoutées à chaque projet.
  • Expertise en intégration centralisée par le biais d’un centre d’excellence, remplaçant les implémentations locales dispersées

Les composantes de la plateforme

Au cœur de l’architecture se trouve IBM webMethods Hybrid Integration, qui fournit des capacités d’intégration et de gestion d’API pour exposer et gouverner les API.

IBM webMethods Hybrid Integration fournit un plan de contrôle unifié pour les modèles d’intégration, y compris les API, les applications, le B2B et les fichiers, et est conçu pour prendre en charge les déploiements hybrides et multicloud. AXA Brésil avait besoin d’une gestion des API cohérente, fiable et rentable, favorisant la sécurité, la gouvernance et l’innovation, fondée sur une plateforme leader du marché.

Un schéma de l’architecture des données d’AXA Brésil

Dans l’image de l’architecture de haut niveau d’AXA, les sources de données sont à droite et les consommateurs de données à gauche. Les canaux de distribution vont des portails AXA aux fournisseurs de services tiers. La couche d’intégration et la couche API incluent :

  • Les instances IBM webMethods Integration Server orchestrent les flux entre les canaux, les systèmes centraux et les partenaires externes.
  • IBM webMethods API Gateway régit et expose les API pour les interfaces d’assurance ouverte et réglementaires, les partenaires externes (par exemple le covoiturage, la logistique ou les marketplaces), ainsi que les consommateurs internes tels que les applications mobiles et les portails.
  • Un catalogue d’API et des politiques standardisés renforcent l’authentification, la limitation du débit, la journalisation et la conformité

Les systèmes de base comprennent l’administration des polices, la facturation, les sinistres et les systèmes de données clients, ainsi qu’une couche de données consolidée qui agit comme « source unique de vérité » pour les vérifications des polices et des couvertures. Enfin, la couche d’opérations et de gouvernance comprend :

  • Configuration multi-environnements avec des environnements dédiés de développement, de test et de production sur du matériel robuste sur site
  • Surveillance et gestion des incidents permettant de maintenir une disponibilité proche de 99,99 % sur des dizaines de millions de transactions.
  • Outils de gouvernance (par exemple des processus de gestion du travail et de revue de code) pour coordonner les versions et réduire les défauts d’intégration.

Déploiement sur site et modèle de coût

Actuellement, la pile d’intégration et de gestion des API fonctionne sur site, un choix stratégique motivé par :

  • Contrôle strict des SLA et de la latence, facilité par l’infrastructure locale et les équipes d’opérations internes.
  • Une structure de coûts prévisible liée à la capacité des serveurs et des processeurs plutôt qu’à la tarification par transaction, permettant à AXA Brazil de faire croître les volumes sans augmentation proportionnelle des coûts de licence.

Parallèlement, AXA Brésil interagit quotidiennement avec des composants SaaS et évalue les offres hybrides webMethods basées sur le cloud et leaders du marché proposées par IBM, à mesure que la plateforme évolue vers des microservices et des déploiements basés sur des conteneurs.

COE d’intégration

La réussite de ce projet est due en grande partie à des facteurs organisationnels et culturels plutôt qu’à l’aspect purement technique. Plutôt que de laisser le travail d’intégration fragmenté entre les différentes équipes, la pile IBM webMethods a aidé AXA Brésil à établir un COE formel avec un mandat clair et une responsabilité centralisée.

Auparavant, les silos, les pratiques incohérentes et la gouvernance limitée fragmentaient les efforts d’intégration. Les architectes et les développeurs étaient répartis dans différentes équipes, avec peu d’alignement sur les normes ou l’orientation de la plateforme à long terme. Le COE a réuni ces rôles sous une direction unifiée, combinant de nouvelles capacités architecturales avec les développeurs existants. Cela a également créé une responsabilité partagée pour la conception de l’intégration, la qualité des livraisons et l’évolution de la plateforme.

Le COE a introduit des normes cohérentes pour la conception, la sécurité et la journalisation des API, soutenues par des cycles de gouvernance réguliers mais légers. Les revues hebdomadaires et mensuelles, les normes de code partagées et les modèles de réutilisation définis ont amélioré la prévisibilité sans alourdir les équipes de livraison. Les outils ont permis de coordonner le travail et d’accroître la transparence, ce qui a permis aux dirigeants de soutenir les développeurs plutôt que d’introduire des processus inutiles.

Cette structure mettait l’accent sur l’autonomisation plutôt que sur le contrôle. En centralisant l’expertise et en encourageant la réutilisation des leçons et des modèles partagés, le Centre d’excellence a créé un environnement dans lequel les équipes ont pu apprendre et s’améliorer ensemble. En près de trois ans, cette approche a élevé la maturité de la plateforme d’intégration du niveau 1 (« initial ») au niveau 3 à l’échelle interne d’AXA, où 5 représente « optimisé ». Il a également introduit une gouvernance formalisée et des processus documentés qui sont désormais partagés par toutes les équipes.

Le COE obtient déjà des résultats mesurables, notamment une diminution du nombre d’incidents et une amélioration de l’efficacité opérationnelle, les tendances indiquant une réduction continue du nombre de tickets d’assistance jusqu’en 2025.

Impact : Haute disponibilité et réduction des coûts

Résultats commerciaux et opérationnels

La modernisation de l’intégration a donné plusieurs résultats concrets :

  • Haute disponibilité à l'échelle : au cours des dernières années, AXA Brazil a traité plus de 40 millions de transactions avec une disponibilité proche des quatre neuf. De janvier à mai 2025 seulement, la plateforme a traité 22 millions de transactions avec une disponibilité de quatre neuf et un temps moyen de résolution de quatre heures.
  • Des temps de réponse faibles là où cela compte le plus : les temps de réponse des API sont maintenus suffisamment bas pour permettre l’établissement de devis d’assurance ouverte en temps réel et l’assistance client en temps réel, où un délai de quelques secondes peut changer l’issue.
  • Amélioration de la maturité de l’ingénierie et de la réutilisation : les composants et modèles partagés réduisent les intégrations redondantes et diminuent le temps nécessaire à l’intégration de nouveaux partenaires.
  • Meilleure efficacité des coûts : Un modèle de licence sur site basé sur la capacité des serveurs permet à AXA Brésil d’optimiser les performances et d’éviter les pics de coûts par transaction.

Avantages pour le client final

Pour les clients finaux et les courtiers, le travail technique se traduit par des améliorations tangibles :

  • Des offres plus rapides et plus compétitives dans les parcours d’assurance ouverts, car AXA peut consommer et répondre aux données standardisées de l’écosystème avec une faible latence
  • Assistance routière en temps réel qui coordonne les sinistres, le remorquage et le covoiturage dans un flux de travail unique, réduisant ainsi le stress lors des incidents.
  • Des expériences omnicanales plus fluides, avec les mêmes API sous-jacentes pour les portails, les marketplaces et les canaux des partenaires

Ce modèle opérationnel centré sur les API soutient les objectifs globaux de l’assurance ouverte : plus de transparence, le contrôle des données par les clients et des produits plus personnalisés.

Des défis opérationnels à une base évolutive

AXA Brésil a transformé les défis opérationnels en une opportunité de standardiser son environnement d’intégration et de renforcer son socle technologique. En consolidant les intégrations au sein d’un COE dédié et en adoptant IBM webMethods Hybrid Integration, l’organisation exploite désormais une plateforme à haute disponibilité et à faible latence. Cette plateforme prend en charge des dizaines de millions de transactions et orchestre des parcours clients complexes et multipartenaires.

Les choix architecturaux effectués - déploiement sur site pour un contrôle étroit des SLA et des coûts, modèles API-first, gouvernance forte et équipe d’intégration unifiée - positionnent la plateforme pour évoluer vers l’hyperautomatisation. À mesure qu’IBM étend webMethods et ses offres associées avec son portefeuille de données et d’IA, des assureurs comme AXA Brazil disposent d’une voie pour intégrer l’orchestration pilotée par l’IA, la surveillance avancée et l’automatisation basée sur des agents. Ils peuvent le faire sans reconstruire les fondations.

En s’appuyant sur la pile d’Intégration et de gestion des API d’IBM, AXA Brazil peut désormais étendre sa plateforme à de nouveaux produits, partenaires et scénarios d’automatisation. Cette approche permet à l’entreprise de suivre ses clients dans de nouveaux parcours sans devoir réimplémenter le cœur à chaque fois, tout en proposant des expériences plus résilientes et en temps réel lorsque cela compte le plus.

Faites une visite guidée d’IBM webMethods Hybrid Integration

