Dans le centre d’excellence d’intégration d’AXA Brazil : comment la pile webMethods d’IBM a aidé cet assureur à exposer des API à grande échelle.

Le Groupe AXA, basé à Paris, est présent dans près de 60 pays et emploie environ 150 000 personnes. Sa division au Brésil, AXA Brazil, dessert le pays le plus peuplé d’Amérique du Sud. Son portefeuille s’étend de la micro-assurance pour les mobiles et les biens de consommation aux produits complexes pour les entreprises et les flottes. L’activité couvre un large éventail de risques dans les modèles B2B et B2C.

Pour orchestrer des parcours clients qui nécessitent souvent une assistance en temps réel et pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires financières, AXA Brazil a entrepris une transformation de sa couche d’intégration. L’équipe a consolidé les travaux de développement fragmentés dans un centre d’excellence (COE) dédié et a standardisé l’utilisation de IBM webMethods Hybrid Integration pour exposer en toute sécurité les API aux partenaires et aux canaux de distribution à grande échelle.

La plateforme s’est développée à l’extérieur et à l’intérieur. En externe, elle gère désormais des dizaines de millions de transactions avec une disponibilité proche de 99,99 %. Sur le plan interne, cette amélioration reflète des pratiques d’ingénierie plus rigoureuses. Avec moins d’incidents à gérer, la satisfaction des employés a augmenté au sein de l’équipe d’intégration.

La structure COE rendue possible par IBM permet une connectivité plus rapide et plus simple entre les unités commerciales d’AXA Brésil, les écosystèmes partenaires et les équipes de développement.