Dans le centre d’excellence d’intégration d’AXA Brazil : comment la pile webMethods d’IBM a aidé cet assureur à exposer des API à grande échelle.

Le Groupe AXA, l’une des plus grandes compagnies d’assurance au monde, s’est tourné vers IBM pour l’aider à orchestrer un ensemble complexe de centaines d’API et de services d’interface au sein d’une plateforme offrant des expériences fluides et rapides aux utilisateurs finaux.
Le Groupe AXA, basé à Paris, est présent dans près de 60 pays et emploie environ 150 000 personnes. Sa division au Brésil, AXA Brazil, dessert le pays le plus peuplé d’Amérique du Sud. Son portefeuille s’étend de la micro-assurance pour les mobiles et les biens de consommation aux produits complexes pour les entreprises et les flottes. L’activité couvre un large éventail de risques dans les modèles B2B et B2C.
Pour orchestrer des parcours clients qui nécessitent souvent une assistance en temps réel et pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires financières, AXA Brazil a entrepris une transformation de sa couche d’intégration. L’équipe a consolidé les travaux de développement fragmentés dans un centre d’excellence (COE) dédié et a standardisé l’utilisation de IBM webMethods Hybrid Integration pour exposer en toute sécurité les API aux partenaires et aux canaux de distribution à grande échelle.
La plateforme s’est développée à l’extérieur et à l’intérieur. En externe, elle gère désormais des dizaines de millions de transactions avec une disponibilité proche de 99,99 %. Sur le plan interne, cette amélioration reflète des pratiques d’ingénierie plus rigoureuses. Avec moins d’incidents à gérer, la satisfaction des employés a augmenté au sein de l’équipe d’intégration.
La structure COE rendue possible par IBM permet une connectivité plus rapide et plus simple entre les unités commerciales d’AXA Brésil, les écosystèmes partenaires et les équipes de développement.
AXA Brazil opère sur un marché où l’assurance devient à la fois plus ouverte et plus immédiate. L’initiative Open Insurance (OPIN) du Brésil pousse les assureurs à exposer des API sécurisées basées sur le consentement et à renvoyer des devis compétitifs en temps quasi réel, tandis que les attentes des clients augmentent pour des services à forte interaction comme l’assistance routière, qui doivent fonctionner instantanément, souvent via plusieurs partenaires. Ensemble, ces pressions transforment la rapidité, la fiabilité et la gouvernance en capacités fondamentales du produit, et non plus en simples préoccupations informatiques.
Lancée en 2021, l’initiative OPIN du Brésil a transféré le pouvoir aux assurés, qui peuvent désormais autoriser le partage de données entre assureurs et institutions financières en échange d’offres plus rapides et plus compétitives. Ce changement a imposé de lourdes exigences techniques aux prestataires de services financiers comme AXA Brésil : exposer des API bien gouvernées, s’intégrer étroitement aux régulateurs et partenaires et répondre en quelques secondes plutôt qu’en quelques minutes.
OPIN normalise le partage sécurisé, basé sur le consentement, des données relatives aux polices d’assurance, aux sinistres et aux risques des clients par le biais d’API. L’objectif est de favoriser l’innovation, un écosystème compétitif et des produits d’assurance hautement personnalisés en :
Dans cet environnement, la vitesse de votre infrastructure est vraiment importante. Si l’offre d’un assureur apparaît ne serait-ce que quelques dizaines de secondes plus tard que celle d’un concurrent, l’occasion peut déjà être perdue.
Au-delà de la conformité réglementaire et de la cotation, AXA Brazil s’est concentrée sur un cas d’utilisation à fort enjeu : l’assistance en temps réel en cas de problème sur la route.
Le parcours de bout en bout ressemble à ceci :
Du point de vue du client, cette expérience est fluide : une seule conversation mène à la récupération du véhicule et à l’organisation d’un trajet pour rentrer. En interne, elle devient une orchestration de recherche de police, de vérifications d’éligibilité, de sélection des partenaires et d’émission de bons sur plusieurs systèmes et entreprises.
Pour que ce type de parcours complexe fonctionne à l’échelle – à travers les produits de flotte B2B, la micro-assurance B2C et les sites de comparaison d’assurance ouverte – AXA avait besoin :
L’équipe s’est alignée sur plusieurs principes de conception pour la nouvelle plateforme d’intégration :
Au cœur de l’architecture se trouve IBM webMethods Hybrid Integration, qui fournit des capacités d’intégration et de gestion d’API pour exposer et gouverner les API.
IBM webMethods Hybrid Integration fournit un plan de contrôle unifié pour les modèles d’intégration, y compris les API, les applications, le B2B et les fichiers, et est conçu pour prendre en charge les déploiements hybrides et multicloud. AXA Brésil avait besoin d’une gestion des API cohérente, fiable et rentable, favorisant la sécurité, la gouvernance et l’innovation, fondée sur une plateforme leader du marché.
Dans l’image de l’architecture de haut niveau d’AXA, les sources de données sont à droite et les consommateurs de données à gauche. Les canaux de distribution vont des portails AXA aux fournisseurs de services tiers. La couche d’intégration et la couche API incluent :
Les systèmes de base comprennent l’administration des polices, la facturation, les sinistres et les systèmes de données clients, ainsi qu’une couche de données consolidée qui agit comme « source unique de vérité » pour les vérifications des polices et des couvertures. Enfin, la couche d’opérations et de gouvernance comprend :
Actuellement, la pile d’intégration et de gestion des API fonctionne sur site, un choix stratégique motivé par :
Parallèlement, AXA Brésil interagit quotidiennement avec des composants SaaS et évalue les offres hybrides webMethods basées sur le cloud et leaders du marché proposées par IBM, à mesure que la plateforme évolue vers des microservices et des déploiements basés sur des conteneurs.
La réussite de ce projet est due en grande partie à des facteurs organisationnels et culturels plutôt qu’à l’aspect purement technique. Plutôt que de laisser le travail d’intégration fragmenté entre les différentes équipes, la pile IBM webMethods a aidé AXA Brésil à établir un COE formel avec un mandat clair et une responsabilité centralisée.
Auparavant, les silos, les pratiques incohérentes et la gouvernance limitée fragmentaient les efforts d’intégration. Les architectes et les développeurs étaient répartis dans différentes équipes, avec peu d’alignement sur les normes ou l’orientation de la plateforme à long terme. Le COE a réuni ces rôles sous une direction unifiée, combinant de nouvelles capacités architecturales avec les développeurs existants. Cela a également créé une responsabilité partagée pour la conception de l’intégration, la qualité des livraisons et l’évolution de la plateforme.
Le COE a introduit des normes cohérentes pour la conception, la sécurité et la journalisation des API, soutenues par des cycles de gouvernance réguliers mais légers. Les revues hebdomadaires et mensuelles, les normes de code partagées et les modèles de réutilisation définis ont amélioré la prévisibilité sans alourdir les équipes de livraison. Les outils ont permis de coordonner le travail et d’accroître la transparence, ce qui a permis aux dirigeants de soutenir les développeurs plutôt que d’introduire des processus inutiles.
Cette structure mettait l’accent sur l’autonomisation plutôt que sur le contrôle. En centralisant l’expertise et en encourageant la réutilisation des leçons et des modèles partagés, le Centre d’excellence a créé un environnement dans lequel les équipes ont pu apprendre et s’améliorer ensemble. En près de trois ans, cette approche a élevé la maturité de la plateforme d’intégration du niveau 1 (« initial ») au niveau 3 à l’échelle interne d’AXA, où 5 représente « optimisé ». Il a également introduit une gouvernance formalisée et des processus documentés qui sont désormais partagés par toutes les équipes.
Le COE obtient déjà des résultats mesurables, notamment une diminution du nombre d’incidents et une amélioration de l’efficacité opérationnelle, les tendances indiquant une réduction continue du nombre de tickets d’assistance jusqu’en 2025.
La modernisation de l’intégration a donné plusieurs résultats concrets :
Pour les clients finaux et les courtiers, le travail technique se traduit par des améliorations tangibles :
Ce modèle opérationnel centré sur les API soutient les objectifs globaux de l’assurance ouverte : plus de transparence, le contrôle des données par les clients et des produits plus personnalisés.
AXA Brésil a transformé les défis opérationnels en une opportunité de standardiser son environnement d’intégration et de renforcer son socle technologique. En consolidant les intégrations au sein d’un COE dédié et en adoptant IBM webMethods Hybrid Integration, l’organisation exploite désormais une plateforme à haute disponibilité et à faible latence. Cette plateforme prend en charge des dizaines de millions de transactions et orchestre des parcours clients complexes et multipartenaires.
Les choix architecturaux effectués - déploiement sur site pour un contrôle étroit des SLA et des coûts, modèles API-first, gouvernance forte et équipe d’intégration unifiée - positionnent la plateforme pour évoluer vers l’hyperautomatisation. À mesure qu’IBM étend webMethods et ses offres associées avec son portefeuille de données et d’IA, des assureurs comme AXA Brazil disposent d’une voie pour intégrer l’orchestration pilotée par l’IA, la surveillance avancée et l’automatisation basée sur des agents. Ils peuvent le faire sans reconstruire les fondations.
En s’appuyant sur la pile d’Intégration et de gestion des API d’IBM, AXA Brazil peut désormais étendre sa plateforme à de nouveaux produits, partenaires et scénarios d’automatisation. Cette approche permet à l’entreprise de suivre ses clients dans de nouveaux parcours sans devoir réimplémenter le cœur à chaque fois, tout en proposant des expériences plus résilientes et en temps réel lorsque cela compte le plus.
Faites une visite guidée d’IBM webMethods Hybrid Integration