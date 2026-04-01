Comment IBM watsonx Orchestrate transforme les informations d’approvisionnement complexes en opportunités pour les petits prestataires des gouvernements

La plateforme d’approvisionnement GovPulse.io d’Avid Solutions gère des workflows complexes construits à partir de grandes quantités de données afin d’offrir aux prestataires des gouvernements des informations réglementaires et opportunités d’approvisionnement en temps réel.
De nombreux outils d’approvisionnement basés sur l’IA peuvent résumer des documents. Mais GovPulse.io vise un défi plus difficile et plus important : identifier l’ensemble des informations pertinentes (changements réglementaires, changements de financement, priorités des agences et signaux concurrentiels) qui peuvent réellement développer l’activité d’un sous-traitant du gouvernement. GovPulse.io y parvient en combinant l’agrégation de données en temps réel entre sources fédérales et municipales avec une priorisation alimentée par l’IA, afin que les utilisateurs ne cherchent pas seulement des opportunités, mais trouvent celles qui valent la peine d’être saisies.
La plateforme GovPulse.io, développée par Avid Solutions Inc., partenaire d’IBM, suit l’évolution rapide des réglementations fédérales, des opportunités d’approvisionnement et des changements de politique en temps réel et les met en évidence grâce à une interaction en langage naturel. Elle permet également aux utilisateurs d’évaluer ce qui vaut la peine d’être poursuivi et soutient la création de brouillons à partir des documents propres à l’entreprise (déclarations de capacités, livres blancs, etc.).
Ce processus est critique pour les principaux utilisateurs de GovPulse.io (les petites et moyennes entreprises sous contrat avec le gouvernement (GovCons), les consultants et les organisations du secteur public), qui travaillent sans grandes équipes de développement commercial ni analystes dédiés.
Grâce à IBM watsonx Orchestrate et watsonx.ai, Avid considère que les utilisateurs identifient les opportunités plus tôt et réduisent le temps de recherche manuelle d’environ 70 %.
Pour les petits entrepreneurs et les entreprises travaillant dans l’environnement des opportunités du secteur public, le véritable goulot d’étranglement n’est pas simplement la rédaction d’une proposition. C’est l’effort constant qui est nécessaire pour analyser les sources, interpréter la pertinence et décider où allouer le temps limité de capture et de proposition. Les enjeux sont cruciaux : manquer une fenêtre d’approvisionnement ou une modification réglementaire peut coûter à un petit entrepreneur des centaines de milliers de dollars en termes de perte de revenus ou d’exposition au risque de non-conformité.
GovPulse.io puise dans un large éventail de sources de données, y compris data.gov, grants.gov, research.gov et SAM.gov, et il indexe 13 662 domaines d’État, de comté et municipaux à travers les 50 États américains. Les utilisateurs peuvent télécharger des déclarations de capacités, des livres blancs, des guides stylistiques et d’autres supports dédiés, afin que l’agent puisse agir en maîtrisant le langage et l’expertise de l’entreprise. Cela va bien au-delà du simple fait de déposer un appel d’offres (RFP) dans un chatbot à usage général et de solliciter une proposition.
Résultat : une mise en correspondance des opportunités extrêmement pertinente et un premier artefact plus solide, fondé sur la documentation fournie par l’utilisateur lui-même.
IBM watsonX Orchestrate permet à la couche d’intelligence centrale de GovPulse.io de qui gère l’orchestration du workflow, l’analyse des documents, la synthèse et la création de l’actif final. Par ailleurs, IBM watsonx.ai génère des réponses conversationnelles qui transforment les données brutes relatives à l’approvisionnement en recommandations d’offres, en analyses de conformité et en informations exploitables. La plateforme est construite sur une architecture API-first déployée sur IBM Cloud Code Engine.
À un niveau élevé, le workflow commence par une requête de l’utilisateur qui entre dans un point de terminaison de chat compatible avec l’OpenAI, puis passe par la validation de l’API, la configuration du flux et la gestion de l’agent. À partir de là, le système analyse l’intention, achemine la demande, enrichit les données et transmet une réponse à l’utilisateur.
Le workflow architectural ci-dessous montre ce parcours visuellement. La requête client se trouve en haut, les vérifications de service API se trouvent au niveau suivant, tandis que l’analyse et la saisie de requêtes par l’agent d’IA se trouvent au milieu. Le rendu des réponses apparaît à la fin (en haut à droite) sous forme de tableau, de réponse au chat ou de tableau de bord.
Le système d’ingestion est construit autour d’un ensemble de sources de données gouvernementales primaires : l’API SAM.gov Opportunities v2 pour les opportunités de contrats fédéraux en direct, l’API USAspending.gov v2 pour l’analyse des dépenses et des attributions des agences et un service de recherche des administrations locales qui résout les URL des approvisionnements au niveau des domaines municipaux.
Dans le diagramme d’architecture ci-dessous, la section centrale (verte) est celle où les composants IBM apparaissent : la couche d’inférence LLM fonctionne sur IBM watsonx.ai (Essentials est un plan d’exécution watsonx.ai payant) avec le modèle meta-llama ou llama-3-3-70b-instruct. En aval, le moteur de traitement des requêtes gère le traitement automatique du langage naturel (NLP) et la résolution d’intention telles que l’extraction de localisation, la désambiguïsation des abréviations, le routage vers les entités concernées et la détermination des fonctionnalités par niveaux.
Le moteur de traitement des requêtes est un module Node.js personnalisé (govpulse-ai-agent.js) qui effectue une extraction structurée et un routage avant tout appel de modèle. Il gère les fonctionnalités suivantes :
Le travail NLP (interprétation et classification de la requête utilisateur brute) est effectué par IBM watsonx.ai (llama-3-3-70b-instruct). Le moteur personnalisé exploite ensuite ces classifications pour enrichir et acheminer la requête.
Le bloc d’agrégation des informations compose ensuite le résultat final en combinant le contenu de réponse généré avec des données de gouvernement structurées, incluant des options de génération et d’exportation de tables HTML pour Excel, des fichiers CSV et des PDF.
Les couches d’orchestration et d’exécution sont tout aussi importantes. IBM watsonx Orchestrate fournit l’agent et la surface d’orchestration, coordonnant les appels d’outils et gérant le pipeline de réponse de la requête à la sortie.
En outre, en combinant les résultats du modèle watsonx.ai avec les documents organisationnels de l’utilisateur par le biais de la couche d’agrégation des renseignements, le système génère des propositions et d’autres documents. Les déclarations de capacités et les livres blancs renseignent la proposition, et Orchestrate coordonne le moment et la manière dont cette composition se produit. L’environnement d’exécution sans serveur fonctionne sur IBM Cloud Code Engine, avec mise à l’échelle automatique et prise en charge du streaming et du comportement par lots.
Tous ces éléments fonctionnent ensemble pour résoudre les défis spécifiques à l’approvisionnement que sont la découverte d’opportunités, la normalisation des données, le routage en fonction du domaine, la composition des réponses et la production de documents.
Les résultats sont impressionnants. Les petites entreprises de GovCon ont réduit le temps de recherche manuelle d’environ 70 %, ont trouvé des opportunités plus tôt dans le pipeline et ont amélioré la qualité de la décision de validation ou de rejet. De plus, les utilisateurs non techniques peuvent surveiller les domaines d’intervention changeants des agences sans recourir à des analystes. Ainsi, les petites entreprises ont accès à des capacités de renseignement pour un coût bien inférieur à celui qu’impliquerait le recrutement direct de personnel spécialisé.
L’évolution de l’expérience présente également un enseignement majeur : un meilleur résultat pour le modèle est important, mais le modèle d’interaction peut l’être tout autant. Au départ, l’équipe d’Avid pensait que les utilisateurs souhaitaient disposer de davantage de données.
En réalité, le besoin réel était de disposer de moins de données, mais plus pertinentes. Ce constat a orienté la conception vers un moteur de hiérarchisation des renseignements plutôt que vers un simple outil d’agrégation. L’adoption s’est améliorée lorsque la plateforme a fourni une note d’information hebdomadaire au lieu d’obliger les utilisateurs à interroger le système en permanence.
L’architecture de GovPulse.io est conçue pour élargir la portée de ce que le système peut surveiller et produire. Sa feuille de route inclut une couverture plus large des marchés publics, locaux et éducatifs (SLED), des analyses prédictives pour les véhicules contractuels à venir et les priorités de dépenses, ainsi qu’une intégration plus approfondie de watsonx Orchestrate. De cette façon, la plateforme peut déplacer de la production de renseignements à l’élaboration de stratégies de réponse et de briefs d’opportunités. Ce processus nécessite davantage de sources, un workflow plus complexe et davantage de résultats prêts à l’emploi, sans pour autant remplacer l’architecture de base.
En construisant GovPulse.io sur la pile IBM, Avid Solutions a transformé un défi complexe de recherche et de proposition dans le secteur public en un workflow structuré. Pour les utilisateurs finaux, cela signifie qu’une équipe GovCon réduite peut transformer des signaux gouvernementaux fragmentés en opportunités hiérarchisées, à des renseignements réutilisables et à des résultats générant des propositions dans un seul système. Pour le développeur, IBM fournit une base pratique pour étendre la solution à plus d’agences, plus de jeux de données et plus de workflows d’utilisateurs finaux.