Comment IBM Instana rend l’observabilité plus intelligente, plus rapide et plus prédictive

La fonctionnalité de surveillance synthétique d’Instana permet aux utilisateurs DevOps et SRE d’Instana de passer à gauche et d’augmenter la qualité globale en exécutant des tests synthétiques de niveau production dans des environnements de pré-production.
À l’aide de simples appels OpenAPI ou d’outils de ligne de commande, les équipes peuvent déclencher ces tests dans les pipelines Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI ou Azure DevOps. Le résultat est la possibilité d’utiliser une définition de test unique pour tous les environnements (développement, test, préparation et production) afin de renforcer les normes de performance et de disponibilité avant même que le code ne soit mis en ligne. Cela signifie moins de régressions, des commentaires plus rapides et une plus grande confiance dans les publications. Et comme les tests reposent sur la base approfondie d’observabilité d’Instana, les résultats synthétiques des tests sont enrichis par le contexte de la surveillance des applications, de l’infrastructure et des utilisateurs finaux.
L’observabilité CI/CD aide les équipes à agir avec rapidité et discipline, afin qu’elles puissent détecter les problèmes le plus tôt possible, et non après la mise en service.