Comment IBM Instana rend l’observabilité plus intelligente, plus rapide et plus prédictive

Instana Intelligent Investigation utilise l’IA agentique pour enquêter automatiquement sur les incidents, corréler les symptômes et aider les utilisateurs à les résoudre.

Allant au-delà de la simple synthèse de ce qui s’est mal passé, Instana agit comme un SRE compétent, vous guidant à travers les relations de cause à effet et vous recommandant les étapes suivantes. Le résultat est des applications plus robustes, moins de problèmes, un temps de résolution plus rapide (MTTR réduit) et moins de travail manuel, le tout avec des réponses fondées sur les données qui renforcent la confiance dans chaque correctif.

En transformant les données d’observabilité en récits exploitables, Instana aide les équipes d’opérations des applications à se concentrer moins sur la lutte contre les incendies et à consacrer leur temps à apporter plus de valeur.