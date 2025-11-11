Intelligence artificielle Automatisation informatique

Comment IBM Instana rend l’observabilité plus intelligente, plus rapide et plus prédictive

Tout le monde veut construire plus vite, publier plus intelligemment, réagir plus rapidement et s’adapter instantanément pour répondre aux besoins de ses clients et de ses utilisateurs.

Les technologies cloud natif, telles que les microservices, les conteneurs et Kubernetes, aident les équipes d’application à être plus réactives tout en fonctionnant plus efficacement. Malheureusement, elles créent également une complexité considérable qui peut entraîner des lacunes en matière de visibilité, chaque nouvelle mise à jour ou version accentuant ces lacunes.

C’est pourquoi les parties prenantes des applications, qu’il s’agisse d’architectes, de développeurs ou d’administrateurs, de DevOps et d’ingénieurs en fiabilité des sites (SRE), ont le sentiment que maintenir la résilience, le bon état et le bon fonctionnement des applications est une quête sans fin.

L’approche Instana en matière d’observabilité

L’approche d’Instana en matière d’observabilité est unique à trois égards :

  • Automatisation omniprésente tout au long du cycle de vie de surveillance.
  • Un contexte en temps réel toujours précis, une compréhension permanente de l’interaction entre les services et la pile technologique.
  • Des actions intelligentes permettant d’obtenir des informations à partir des données et d’agir de manière appropriée pour résoudre les problèmes, voire les éviter.

En fait, l’automatisation, le contexte et les actions intelligentes ont été synonymes d’Instana depuis le tout début, tout comme le machine learning.

Élargissement de l’observabilité à l’ère de l’IA

Cette année, IBM a porté ces capacités de base vers de nouveaux sommets en ajoutant des fonctionnalités conçues pour les entreprises pilotées par l’IA, améliorant ainsi la façon dont les équipes observent, comprennent et optimisent les workloads traditionnelles et basées sur l’IA.

1. Enquête intelligente sur les incidents alimentée par l’IA agentique

Instana Intelligent Investigation utilise l’IA agentique pour enquêter automatiquement sur les incidents, corréler les symptômes et aider les utilisateurs à les résoudre.

Allant au-delà de la simple synthèse de ce qui s’est mal passé, Instana agit comme un SRE compétent, vous guidant à travers les relations de cause à effet et vous recommandant les étapes suivantes. Le résultat est des applications plus robustes, moins de problèmes, un temps de résolution plus rapide (MTTR réduit) et moins de travail manuel, le tout avec des réponses fondées sur les données qui renforcent la confiance dans chaque correctif.

En transformant les données d’observabilité en récits exploitables, Instana aide les équipes d’opérations des applications à se concentrer moins sur la lutte contre les incendies et à consacrer leur temps à apporter plus de valeur.

2. Suivi et gestion des workloads d’IA avec l’observabilité d’IA générative

La visibilité d’Instana sur l’IA générative et les entités agentiques au sein de l’application capture performance, l’utilisation des ressources et la télémétrie au niveau du modèle pour aider les équipes à comprendre non seulement comment l’IA fonctionne, mais aussi comment elle se comporte (et pourquoi).

Parallèlement, Instana utilise l’IA pour observer votre environnement au sens large. Grâce à l’analyse de base adaptative, aux alertes contextuelles et à la détection proactive des anomalies, il apprend l’état normal de votre système et repère les écarts avant qu’ils ne se transforment en incidents. Il en résulte une efficacité opérationnelle, une réduction du bruit et des applications alimentées par l’IA plus fiables.

3. Observabilité CI/CD avec surveillance synthétique intégrée

La fonctionnalité de surveillance synthétique d’Instana permet aux utilisateurs DevOps et SRE d’Instana de passer à gauche et d’augmenter la qualité globale en exécutant des tests synthétiques de niveau production dans des environnements de pré-production.

À l’aide de simples appels OpenAPI ou d’outils de ligne de commande, les équipes peuvent déclencher ces tests dans les pipelines Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI ou Azure DevOps. Le résultat est la possibilité d’utiliser une définition de test unique pour tous les environnements (développement, test, préparation et production) afin de renforcer les normes de performance et de disponibilité avant même que le code ne soit mis en ligne. Cela signifie moins de régressions, des commentaires plus rapides et une plus grande confiance dans les publications. Et comme les tests reposent sur la base approfondie d’observabilité d’Instana, les résultats synthétiques des tests sont enrichis par le contexte de la surveillance des applications, de l’infrastructure et des utilisateurs finaux.

L’observabilité CI/CD aide les équipes à agir avec rapidité et discipline, afin qu’elles puissent détecter les problèmes le plus tôt possible, et non après la mise en service.

Faire évoluer l’observabilité vers une action intelligente

À mesure que les entreprises développent leur utilisation de l’IA et de l’automatisation, l’observabilité doit passer d’une surveillance passive à une action proactive et intelligente. Instana est à la pointe de cette évolution en associant l’observabilité traditionnelle au pilotage par l’IA informations et à la prise de décision.

Les dernières innovations d’Instana (investigations IA agentiques, observabilité du workload IA et automatisation CI/CD) représentent les étapes suivantes dans le voyage vers l’auto-réparation et les systèmes auto-optimisants.

Grâce à l’automatisation, au contexte et à l’intelligence, Instana aide les équipes à se déplacer plus rapidement, à corriger plus intelligemment et à construire en toute confiance.

Chris Farrell

Group Product Manager, Instana Observability

IBM

