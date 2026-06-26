Comment IBM aide SupPlant à transformer des milliards de signaux de données en décisions d’irrigation en temps réel à l’échelle mondiale

SupPlant transforme les données issues de capteurs, de satellites, de la météo et des cultures en recommandations d’irrigation en temps réel qui aident les agriculteurs à prendre de meilleures décisions dans 14 pays et pour 33 cultures, en utilisant IBM watsonx.data pour stocker et extraire les données et IBM Confluent pour diffuser les recommandations.
Une vague de chaleur n’attend pas qu’un agriculteur interprète un tableau de bord. Si le sol s’assèche, la croissance des fruits ralentit, et lorsque les conditions météorologiques changent du jour au lendemain, la décision d’irriguer doit être prise rapidement et en toute confiance. Un manque d’eau peut stresser les cultures et réduire le rendement, mais un excès d’eau peut entraîner des pertes économiques et énergétiques.
SupPlant a conçu son expérience en ligne autour de ces moments-là. L’entreprise transforme les données issues de capteurs, de satellites, de la météo et des cultures en recommandations d’irrigation claires, transmises via WhatsApp. Ces recommandations aident plus de 100 000 agriculteurs répartis dans 14 pays et cultivant plus de 33 types de cultures à agir avant que l’évolution des conditions sur le terrain ne se transforme en problèmes coûteux.
Leur champ d’action correspond à un défi technique bien connu : ingérer des données diverses, les traiter rapidement, les rendre exploitables, répondre aux besoins de multiples segments d’utilisateurs et préserver la simplicité de l’expérience.
Le déploiement de SupPlant constitue une leçon utile pour les équipes qui développent des systèmes d’IA. Le plus difficile n’est pas toujours le modèle ; il s’agit plutôt de fournir les bonnes réponses au bon utilisateur, au bon moment et au bon endroit.
Cet article explique comment SupPlant a mis au point une solution cloud sur AWS à l’aide d’IBM Confluent, d’Astra DB dans IBM watsonx.data, de moteurs d’analyse et de modèles d’IA prenant en charge l’ingestion, le traitement et la diffusion en temps réel. Cette solution s’associe à WhatsApp pour générer et diffuser des recommandations d’irrigation personnalisées et précises à l’échelle mondiale.
SupPlant s’adresse à trois grands groupes d’utilisateurs. Les petits agriculteurs, qui gèrent généralement jusqu’à 50 hectares, utilisent le produit « Plant », qui ne nécessite pas de capteurs. Les producteurs industriels qui gèrent des cultures à forte valeur ajoutée telles que les avocats, les agrumes, les amandes et les raisins utilisent le produit SNS de SupPlant, plus sophistiqué et basé sur des capteurs, pour une irrigation de précision. Enfin, les gouvernements et les grands programmes agricoles utilisent un modèle hybride combinant des capteurs physiques et des données satellitaires afin de soutenir de nombreux producteurs sur de vastes régions.
Dans tous les segments, le besoin des utilisateurs reste le même : des conseils d’irrigation exploitables. Dans ce contexte, l’agriculture de précision consiste à utiliser des données sur les plantes, le sol, la météo et le comportement des cultures pour déterminer quand irriguer et quelle quantité d’eau apporter.
La conception de SupPlant est partie d’un constat pratique : de nombreux agriculteurs n’ont ni le temps de se livrer à des analyses complexes, ni d’équipe agronomique dédiée (l’agronomie étant la science de la gestion des cultures et des sols). La technologie de SupPlant effectue donc les analyses et les calculs agronomiques en arrière-plan, puis fournit une recommandation concise via WhatsApp, un canal familier.
Le produit prend en charge les déploiements basés sur des capteurs, qui génèrent des données de haute qualité sur les champs. Il prend également en charge les déploiements sans capteurs, où les données satellitaires et météorologiques permettent de formuler des recommandations aux exploitations agricoles ne disposant pas d’équipements spécialisés. Les capteurs apportent la précision, tandis que les modèles pilotés par les données satellitaires assurent la portée. L’architecture de l’expérience en ligne de SupPlant prend en charge ces deux types de déploiement sans nécessiter la création de systèmes distincts pour chaque marché, culture ou segment de clientèle.
Le schéma d’architecture présente le système de gauche à droite : les événements de données en temps réel se produisent, les données sont recueillies et traitées, des recommandations sont générées, puis les agriculteurs reçoivent ces recommandations sur WhatsApp. Ce flux visuel simple dissimule plusieurs choix techniques importants.
La partie gauche du schéma présente la couche des sources de données. Elle comprend des capteurs installés en temps réel dans les champs qui recueillent des données sur les arbres, les fruits, le sol, la pression de l’eau et les troncs. Elle inclut également des images satellites, que SupPlant met en corrélation avec les données des capteurs des champs, ce qui lui permet d’appliquer les enseignements tirés des exploitations connectées à des zones plus vastes où aucun capteur n’est installé.
Les données des capteurs sont complétées par des prévisions météorologiques, des informations sur les agriculteurs et les cultures, l’état de santé de la végétation, la structure du couvert végétal, l’humidité du sol ainsi que des données sur le stress thermique et hydrique. Les données historiques viennent étoffer cette couche avec des informations issues de plus de 2 200 saisons couvrant plus de 40 cultures.
Ces points de données n’arrivent pas tous de la même manière. Les données des capteurs peuvent arriver en temps quasi réel, tandis que les données météorologiques, l’imagerie satellite, les registres des agriculteurs et les informations sur les cultures peuvent être transmises à un rythme plus lent. L’architecture doit donc ingérer à la fois des données en flux continu et par lots, standardiser ces entrées et les rendre utilisables conjointement. Le chargement par lots via les API des fournisseurs transfère les données vers la couche centrale de données, où elles peuvent être traitées, stockées et récupérées à des fins d’analyse.
Au centre du schéma figure Astra DB dans IBM watsonx.data. Basée sur Apache Cassandra, Astra DB fait office de base de données NoSQL opérationnelle conçue pour stocker et récupérer des données qui ne s’intègrent pas parfaitement dans les lignes et colonnes traditionnelles.
Cela la rend utile pour les volumes importants de données provenant de capteurs, de satellites et d’événements. Dans l’architecture de SupPlant, cette couche prend en charge un stockage évolutif, une récupération rapide et un accès en temps réel pour les moteurs d’analyse et de recommandation. Astra DB contribue également à automatiser l’ingestion et la récupération des données de capteurs et de satellites afin qu’elles puissent être enrichies en vue d’une utilisation par l’IA.
La couche de données brutes alimente à la fois les recommandations immédiates et l’amélioration des modèles à plus long terme. Ainsi, un capteur installé sur un avocatier peut capturer un instantané de la taille du fruit toutes les demi-heures. Les mesures brutes peuvent ensuite être traitées pour générer des résumés quotidiens, détecter des anomalies, suivre les transitions entre les stades de croissance, réaliser des analyses de fin de saison et établir des comparaisons entre les cultures, les saisons et les agriculteurs.
Le moteur d’analyse traite les données météorologiques, agronomiques et d’irrigation, puis les transmet aux modèles de ML et d’IA afin de détecter le stress des cultures (du fait de la chaleur ou d’un manque d’eau, par exemple), de prévoir les besoins en irrigation et d’estimer la croissance ou le rendement. L’objectif n’est pas de présenter toutes les variables à l’agriculteur, mais plutôt de proposer la meilleure action à entreprendre : irriguer aujourd’hui, ajouter une irrigation nocturne avant une vague de chaleur, examiner une alerte de faible humidité du sol ou ajuster un plan hebdomadaire.
Avec le modèle d’irrigation basé sur la croissance de SupPlant, les capteurs transmettent les données relatives aux plantes et au climat vers le cloud. Le système traite ces données et peut prendre en charge une irrigation autonome, où l’état mesuré de la plante détermine le comportement d’irrigation. SupPlant utilise ces sites de référence équipés de capteurs comme vérité terrain : des données réelles validées servant à entraîner et à tester les modèles. Ces résultats affinent les modèles de culture et les coefficients de culture, des chiffres exploités pour estimer la quantité d’eau dont une culture a besoin à un stade de croissance spécifique.
Le schéma passe ensuite des recommandations à la messagerie en temps réel. Une file d’attente de messages sert de tampon, permettant à une partie du système de publier des tâches tandis qu’une autre partie les traite au rythme approprié. Kafka est couramment utilisé comme bus d’événements, où les producteurs publient des événements et les consommateurs les lisent. SupPlant utilise IBM Confluent pour sa file d’attente de messages Kafka, qui se situe entre la couche d’analytique et la diffusion via WhatsApp.
Ce découplage est critique. Un agriculteur peut souhaiter recevoir des recommandations hebdomadaires à une heure précise. Une alerte météorologique grave peut devoir être transmise à des centaines de milliers d’agriculteurs lors d’un événement de forte intensité. L’architecture ne peut pas reposer sur une connexion directe et fragile entre un modèle et un message. En utilisant un bus d’événements, SupPlant peut absorber les pics de trafic, acheminer les événements et garantir la fiabilité de la diffusion lorsque la demande augmente.
La partie droite du schéma illustre la couche de recommandations en temps réel. Les recommandations, les alertes et l’assistance sont transmises via WhatsApp, offrant ainsi aux agriculteurs des conseils d’irrigation hebdomadaires, des alertes ponctuelles et de l’aide sans qu’ils aient à installer une autre application ou à se connecter à un portail.
IBM watsonx.data fournit à SupPlant une base de données pour les données agricoles à haut volume et sensibles au facteur temps. Astra DB permet un accès rapide au contexte historique et opérationnel dont le moteur de recommandation a besoin lorsqu’il doit analyser conjointement les conditions actuelles des champs, le comportement antérieur des cultures, les données satellitaires et les signaux météorologiques. Astra DB, intégré à IBM watsonx.data, permet de rendre ces informations exploitables pour l’analytique et l’IA, tout en prenant en charge à la fois les actions en temps réel et l’amélioration à long terme des modèles.
IBM Confluent et Kafka prennent en charge la couche orientée événements qui relie les recommandations à leur diffusion auprès des agriculteurs. Les modèles, algorithmes et services d’analytique peuvent publier des événements d’irrigation, des alertes et des appels à l’action sans être étroitement liés à la diffusion via WhatsApp. Cette séparation permet à SupPlant de gérer les pics de demande, comme l’envoi d’alertes de canicule à un grand nombre d’agriculteurs sans surcharger le système.
Il en résulte une expérience plus simple pour l’agriculteur. Un message hebdomadaire peut recommander la quantité d’eau à irriguer. Une alerte de canicule peut indiquer à un agriculteur d’augmenter l’irrigation la nuit avant que le stress des cultures ne s’aggrave. L’imagerie satellite peut également aider à expliquer les conditions des champs, telles qu’une humidité du sol inégale qui signale un problème de vanne ou de couverture d’irrigation.
L’architecture de SupPlant offre une leçon utile pour les déploiements d’IA : l’intelligence ne crée de la valeur que lorsqu’elle parvient à l’utilisateur à temps et dans le bon workflow. Une recommandation qui arrive trop tard ou qui oblige l’agriculteur à interpréter un tableau de bord complexe n’améliorera pas la prise de décision en matière d’irrigation.
Grâce aux solutions IBM, la conception de SupPlant sépare les données, les modèles et la diffusion. Cette base permet à SupPlant de développer l’irrigation sans capteurs, d’étendre la couverture des cultures et de soutenir les programmes gouvernementaux sans avoir à repenser le produit pour chaque marché. Chaque nouvelle saison, chaque culture et chaque région peuvent enrichir le système de données supplémentaires, améliorant ainsi les modèles tout en préservant la simplicité de l’expérience de l’agriculteur.
En s’appuyant sur le portefeuille de données d’IBM, SupPlant transforme les signaux relatifs aux plantes, à la météo et aux satellites en décisions agricoles en temps réel. Pour les exploitants, cela se traduit par de meilleures décisions d’irrigation, une utilisation plus efficace de l’eau et de meilleurs rendements. Pour SupPlant, cela ouvre la voie à une évolutivité permettant de servir davantage d’utilisateurs, de prendre en charge plus de modèles économiques et de développer l’agriculture de précision sans imposer cette complexité à l’utilisateur final.