Comment IBM aide SupPlant à transformer des milliards de signaux de données en décisions d’irrigation en temps réel à l’échelle mondiale

Une vague de chaleur n’attend pas qu’un agriculteur interprète un tableau de bord. Si le sol s’assèche, la croissance des fruits ralentit, et lorsque les conditions météorologiques changent du jour au lendemain, la décision d’irriguer doit être prise rapidement et en toute confiance. Un manque d’eau peut stresser les cultures et réduire le rendement, mais un excès d’eau peut entraîner des pertes économiques et énergétiques.

SupPlant a conçu son expérience en ligne autour de ces moments-là. L’entreprise transforme les données issues de capteurs, de satellites, de la météo et des cultures en recommandations d’irrigation claires, transmises via WhatsApp. Ces recommandations aident plus de 100 000 agriculteurs répartis dans 14 pays et cultivant plus de 33 types de cultures à agir avant que l’évolution des conditions sur le terrain ne se transforme en problèmes coûteux.

Leur champ d’action correspond à un défi technique bien connu : ingérer des données diverses, les traiter rapidement, les rendre exploitables, répondre aux besoins de multiples segments d’utilisateurs et préserver la simplicité de l’expérience.

Le déploiement de SupPlant constitue une leçon utile pour les équipes qui développent des systèmes d’IA. Le plus difficile n’est pas toujours le modèle ; il s’agit plutôt de fournir les bonnes réponses au bon utilisateur, au bon moment et au bon endroit.

Cet article explique comment SupPlant a mis au point une solution cloud sur AWS à l’aide d’IBM Confluent, d’Astra DB dans IBM watsonx.data, de moteurs d’analyse et de modèles d’IA prenant en charge l’ingestion, le traitement et la diffusion en temps réel. Cette solution s’associe à WhatsApp pour générer et diffuser des recommandations d’irrigation personnalisées et précises à l’échelle mondiale.