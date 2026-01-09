Maîtriser l’avenir : comment IBM Digital Intelligence Suite for Defense offre un avantage décisionnel

Les responsables de la défense évoluent dans une ère d’extrême complexité : opérations multi-domaines, cybermenaces, surcharge informationnelle et accélération constante des défis de sécurité mondiale. Des cycles de décision qui prenaient autrefois des jours doivent désormais se dérouler en quelques minutes. Les systèmes traditionnels ne peuvent plus suivre le volume, la vitesse et la diversité des données qui affluent dans les centres de commandement.

Pour relever ces défis, IBM renforce fortement ses capacités d’IA dédiées à la défense avec IBM Digital Intelligence Suite for Defense. Il s’agit d’un actif IBM Consulting de nouvelle génération, piloté par l’IA générative et construit autour d’agents agentiques conçus à des fins spécifiques. La solution offre aux clients des secteurs de la défense et du gouvernement un avantage décisif, en fournissant des informations rapides, des renseignements exploitables et une supériorité décisionnelle via une interface en langage naturel.